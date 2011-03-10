Swiftech yeni işlemci soğutucusu Polaris 120'yi tanıttı

Ekran kartları için hazırladığı su soğutma çözümleriyle tanınan Swiftech, yeniden hava soğutma ürünleri sunmaya başladı. Firma yaptığı açıklama ile işlemciler için hazırladığı yeni soğutucusu Polaris 120'yi duyurdu. 135 x 91 x 152 mm boyutlarında ve 849 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, CPU ile doğrudan temas kuran 8mm çapında beş adet Bakır ısı borusu ile geliyor.

750-2500 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 13.2 ~ 41.5 dBA gürültü yaratan 120mm'lik fan ile donatılan yeni soğutucunun önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması bekenirken, son kullanıcı satış fiyatının 59.95 dolar olacağı belirtildi.