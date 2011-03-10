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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Swiftech yeni işlemci soğutucusu Polaris 120'yi tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,2b
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6
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartları için hazırladığı su soğutma çözümleriyle tanınan Swiftech, yeniden hava soğutma ürünleri sunmaya başladı. Firma yaptığı açıklama ile işlemciler için hazırladığı yeni soğutucusu Polaris 120'yi duyurdu. 135 x 91 x 152 mm boyutlarında ve 849 gram ağırlığında olan yeni soğutucu, CPU ile doğrudan temas kuran 8mm çapında beş adet Bakır ısı borusu ile geliyor.

750-2500 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 13.2 ~ 41.5 dBA gürültü yaratan 120mm'lik fan ile donatılan yeni soğutucunun önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulması bekenirken, son kullanıcı satış fiyatının 59.95 dolar olacağı belirtildi.


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musasm 8 yıl
Fanı son hızda çalıştırırsanız o ses değeri yüksek tabi. Ama isteğe göre değişebilen bu kadar geniş devir ve ses aralıklı fan koymaları çok başarılı olmuş.
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Python 8 yıl
19dBA 140mm fanın bile sesini rahatça duyabiliyorum,41.5dBA inanılmaz bir değer,oturma odanızda yatak odanızda falan kullanıyorsanız fan devrini düşürmeniz gerekli
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ahkbjk 8 yıl
cok gürültülü kafa şişirir bu
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Ercangvn 8 yıl
2500 rpmde dönüp sessiz olmasını bekleyemeyiz zaten :D
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sars 8 yıl
41.5 dBA yüksek değil mi?
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F.@.T.İ.H 8 yıl
Sıvı soğutmadaki cpu blokları iyi iş çıkarıyordu fakat hava soğutmada o başarıyı biraz zor yakalar gibi görünüyor..
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