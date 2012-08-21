Synaptics'den Ultrabook'lara yönelik ThinTouch klavye

Bir süre önce yeni nesil trackpad teknolojisini tanıtan Synaptics, bu kez daha farklı bir ürünle tüketicinin karşısına çıkacak.





Dizüstü modellerinde touchpad ürünlerini görmeye alıştığımız Synaptics, Ultrabook'larda kullanılmak üzere ThinTouch klavye bileşeni üretmeye başladı. Klavyenin özelliği rakiplerinden yüzde 50 daha ince olması. Bu sayede Ultrabook modellerinde daha fazla donanım alanı elde edilebilecek.





ThinTouch klavye dokunma algılama özelliğine sahip. Bu görevi yerine getiren klavyenin altındaki kapasitif sensör, aynı zamanda kullanım esnasında touchpad'i de devre dışı bırakıyor. Firma, boşluk tuşunu, otomatik tamamlama gibi fonksiyonlar yerine getiren bir dokunmatik sensör haline getirmeyi de planlıyor. Tasarımı sayesinde tuşların harfleri arka ışığı engellemiyor.





Synaptics, yeni teknolojisiyle ilgili detay paylaşmaktan kaçınıyor. Yeni klavyenin PC üreticilerine dağıtımı ise 2013 yılında başlayacak.