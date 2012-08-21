Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Synaptics'den Ultrabook'lara yönelik ThinTouch klavye

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir süre önce yeni nesil trackpad teknolojisini tanıtan Synaptics, bu kez daha farklı bir ürünle tüketicinin karşısına çıkacak.

Dizüstü modellerinde touchpad ürünlerini görmeye alıştığımız Synaptics, Ultrabook'larda kullanılmak üzere ThinTouch klavye bileşeni üretmeye başladı. Klavyenin özelliği rakiplerinden yüzde 50 daha ince olması. Bu sayede Ultrabook modellerinde daha fazla donanım alanı elde edilebilecek. 

ThinTouch klavye dokunma algılama özelliğine sahip. Bu görevi yerine getiren klavyenin altındaki kapasitif sensör, aynı zamanda kullanım esnasında touchpad'i de devre dışı bırakıyor. Firma, boşluk tuşunu, otomatik tamamlama gibi fonksiyonlar yerine getiren bir dokunmatik sensör haline getirmeyi de planlıyor. Tasarımı sayesinde tuşların harfleri arka ışığı engellemiyor.

Synaptics, yeni teknolojisiyle ilgili detay paylaşmaktan kaçınıyor. Yeni klavyenin PC üreticilerine dağıtımı ise 2013 yılında başlayacak.

http://www.synaptics.com/about/press/press-releases/synaptics-launches-new-era-revolutionary-human-interaction-solutions-mobi Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zerocontrol 7 yıl
çok iyi düşünülmüş bir teknoloji
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 7 yıl
bunu harici olarak satsalar çok güzel olur aslında.
çok şık bir tasarım olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 7 yıl
Bu tür gelişmeler sevindirici.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 7 yıl
synaptic bu aralar araştırma geliştirmeye önem veriyor gibi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 18. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim