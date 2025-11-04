LEGO Game Boy gerçeğe dönüşüyor

BirickBoy nedir?
BrickBoy adıyla Kickstarter üzerinde destek arayan proje tam da setin çıkış tarihinde duyurusunu yaptı. BrickBoy projesi set sahibi olanlara bir ekran, kartuş yuvası, buton ve pil yuvasından oluşan bir paket gönderiyor. Kullanıcılar kolayca paketi birleştirerek sete entegre ediyor.
LEGO setinin dahil olmadığı pakette kullanıcılar önceden yüklenmiş oyunları ya da dışarıdan yükledikleri oyunları oynayabiliyor. Ayrıca Game Boy, Game Boy Advance ve Game Boy Color kartuşu olanlar da opsiyonel bir okuyucu satın alarak kullanabiliyor.
Tamamen ekibin kendisi tarafından geliştirilen set içerisinde fiyata göre Bluetooth set, kablosuz oyun aktarımı, kartuş okuyucu, harici batarya, Exposition Mode aydınlatma modu gibi özellikler devreye giriyor. Kısa sürede iki kattan fazla bağış toplayan projenin tüm erken erişim setleri tükendi. Sevkiyatlar için ise Mart ayını beklemek gerekecek.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bekliyoruz
teşekkürler
Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?
alalım bir kod bizde
kod
haydaaa
kod
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz