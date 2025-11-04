LEGO Game Boy gerçeğe dönüşüyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yıllardır nostaljik karakterleri ve ekipmanları oynanabilir setler haline getirerek meraklılarına sunan LEGO, geçtiğimiz haftalarda Game Boy efsanesini de set haline getirmişti. LEGO Game Boy seti ile gerçek bir Game Boy deneyimi hayal edenlerin imdadına ise BrickBoy yetişti.

BirickBoy nedir?

BrickBoy adıyla Kickstarter üzerinde destek arayan proje tam da setin çıkış tarihinde duyurusunu yaptı. BrickBoy projesi set sahibi olanlara bir ekran, kartuş yuvası, buton ve pil yuvasından oluşan bir paket gönderiyor. Kullanıcılar kolayca paketi birleştirerek sete entegre ediyor.

LEGO setinin dahil olmadığı pakette kullanıcılar önceden yüklenmiş oyunları ya da dışarıdan yükledikleri oyunları oynayabiliyor. Ayrıca Game Boy, Game Boy Advance ve Game Boy Color kartuşu olanlar da opsiyonel bir okuyucu satın alarak kullanabiliyor.

Tamamen ekibin kendisi tarafından geliştirilen set içerisinde fiyata göre Bluetooth set, kablosuz oyun aktarımı, kartuş okuyucu, harici batarya, Exposition Mode aydınlatma modu gibi özellikler devreye giriyor. Kısa sürede iki kattan fazla bağış toplayan projenin tüm erken erişim setleri tükendi. Sevkiyatlar için ise Mart ayını beklemek gerekecek.

