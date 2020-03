TECNO MOBILE, TÜRKİYE’DE. CAMON VE SPARK AKILLI TELEFON SERİSİ İLE SADECE VODAFONE’DA

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kamera odaklı CAMON 12 Air - 4GB RAM + 64GB ROM (128GB'a kadar yükseltilebilir), Üçlü Arka Kamera (16 + 2 + 5) MP ve 8MP AI Selfie Kamera, 6.55” Nokta Ekran ve 4000 mAh Batarya @ 1649 TLSpark 4 Lite - 8 MP Ön ve Arka Kamera, 6.52” Nokta Çentik Ekran, 2GB RAM + 32GB ROM (128GB'a kadar yükseltilebilir), 4000 mAh Batarya @ 1049 TLCAMON 12 Air & SPARK 4 Lite ürünlerine Vodafone mağazalarından ve Vodafone Online Mağaza’dan ulaşılabilir.06 Mart 2020, İstanbul, Türkiye - Gelişmekte olan 60 pazarda var olan premium akıllı telefon markası TECNO Mobile, bugün kamera odaklı CAMON 12 Air ve Spark 4 Lite modelleri ile gelişmiş Türkiye akıllı telefon pazarına girişini duyurdu.TECNO, Avrupa'daki pozisyonunu genişletme açısından Türkiye'nin öneminin farkında. Türkiye %95 oranında akıllı telefon sahibi tüketici profili ile sadece gelişmiş değil, aynı zamanda yeni markalara ve daha yeni teknolojilere açık akıllı telefon pazarlarından biri.Satış hacminin %85i, 1600 TL - 3200 TL fiyat aralığında akıllı telefonlar olan TECNO, orta ve üst düzey akıllı telefonlar sunma stratejisi ile Türkiye pazarının gerekliliklerine uygun olduğunu fark etti ve çığır açan ürünleri ile Türk tüketicilerini kamera odaklı yaklaşımı ve akıllı telefon ürünleriyle hem genel ve hem kamera deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. TECNO Mobile, ana şirketi olan Transsion Holdings için anahtar konumunda. Transsion Holdings, IDC 2019 verilerine göre Afrika pazarında cep telefonu ve akıllı telefon sıralamasında 1. sırada, global cep telefonu sıralamasında ise 4. sırada yer alıyor.Manchester City Futbol Kulübü'nün küresel iş ortağı olan TECNO Mobile, Türkiye pazarı için de bu iş birliğini devam ettiriyor. Tüketicilere ulaşmak için TECNO Mobile, hedef kitlenin tükettiği temel temas noktalarını kapsayan 360 derecelik bir marka kampanyası yürütecek. İletişim,“Şampiyonların Seçimi” adlı ana mesaj etrafında toplananacak.TECNO Mobile, dünyanın önde gelen küresel hücresel servis sağlayıcısı Vodafone ile ortaklığını duyurmaktan gurur duyar. TECNO ve Vodafone özellikle Afrika kıtası pazarı gelişirken güçlü bir iş birliği tarihçesine sahiptir.Türkiye'nin lider teknoloji iletişim şirketi Vodafone, 3.000 perakende mağazası ve e-ticaret kanalları aracılığı ile 23,4 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. TECNO, hem Vodafone hem de TECNO tüketicilerinin her iki dünyanın da en iyisini kazanacağından emindir ve TECNO, bu iş birliği sayesinde Türkiye'nin en iyi kapsama alanına sahip premium akıllı telefon markası olacaktır.Bu ortaklık sayesinde TECNO akıllı telefonları olan CAMON 12 Air ve Spark 4 Lite modelleri, öncelikli olarak www.vodafone.com.tr ve Vodafone Yanımda mobil uygulaması aracılığıyla satışa sunulacak, ayrıca Vodafone mağazalarında da yerlerini alacaktır.Talha Masharka (TECNO Mobile Türkiye ve Orta Doğu Bölge Yöneticisi) sözlerine şu şekilde yer verdi;“Türkiye, TECNO Mobile'ın Avrupa'daki genişlemesi için çok önemli ve sonunda bu noktaya ulaştığımız için mutluyum. Vodafone gibi güçlü bir iş ortağı ile Türkiye'de kazanacağımız bir yolculuğa çıkacağımızdan eminiz. İki cihaz CAMON 12 Air ve SPARK 4 Lite, fotoğraf, Üçlü Kamera, Keyifli Tasarım, Üstün performans ve Yüksek Kapasiteli pil olarak Türkiye pazarı düşünülerek piyasaya sunuldu. Türk tüketicilerinin TECNO ürünleri ile kendilerine değer katacaklarından ve yüksek kaliteli ürünler ve sağlam bir servis ağı ile Türkiye pazarına iyi hizmet vereceğinden eminiz.”Ender Tunç (TECNO Mobile Türkiye Ülke Müdürü Yardımcısı) sözlerine şu şekilde yer verdi;“TECNO Mobile tüketici merkezli bir markadır ve olağanüstü rekabetçi ürün portföyümüzden CAMON 12 Air ve Spark 4 Lite'ı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki yolculuğumuza güçlü ve kamera odaklı CAMON 12 Air cihazı ile başlıyoruz ve bunun yanı sıra, belirlenen fiyatına karşılık çok daha fazlasını sunan Spark 4 Lite'ı da tanıtıyoruz. Türkiye, TECNO Mobile için kilit öneme sahiptir ve tüketicileri etkilemek için elimizden gelen her şey yapacağız. TECNO Mobile'ın sahip olduğu ürün portföyünün tanıtımıyla, Türk tüketicilerinin geniş bir kesimine hitap edeceğimizden eminiz. Gelişmiş bir pazar olduğunu bilerek ilerleyen zamanlarda Türk tüketicilerin ihtiyaçlarına özel cihazlar da üreteceğiz.“Yolculuğumuza lider operatör Vodafone ile başlamaktan mutluluk duyuyoruz ve her iki markanın güçlü yönlerinin Türk tüketicilere iyi hizmet edeceğinden eminiz. Vodafone'un sahip olduğu etkin çevrimiçi ve çevrimdışı varlığı ile güçlü bir erişim hedefimiz var.“Global Düşün, Yerel Hareket Et”, TECNO Mobile'de yaşayan herkesin içselleştirdiği bir felsefedir ve önümüzdeki yıllarda bu felsefeyi doğrulayan ürünleri de pazara duyuruacağız .“ dedi.Engin Aksoy (Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) şöyle konuştu:“ Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji üreten, teknolojide inovasyon yapan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Teknolojimizle herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek oluşturulmasına katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ve istediği yeni teknolojileri test etmek ve üretmek için çalışıyoruz. ‘Önce dijital’düşünen bir zihniyeti benimsiyor ve tüm kanallarımızda dijitalleşmeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda, TECNO Mobile ürünlerini de tüm Türkiye’de dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu ürünlerin benzersiz teknolojisinin Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Herkes için çözüm olacak bir dijital geleceğin inşası için çalışmaya devam edeceğiz.”Sıradışı TECNO akıllı telefonlar, Türkiye'nin uzunluğunu ve genişliğini kapsayacak olağanüstü bir Servis ağına sahiptir.CAMON 12 Air ve SPARK 4 Lite ürünleri hakkında detaylı bilgiler aşağıdadır;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMON 12 Air Ana Özellikler:Üçlü Kameranın ve Üstün Fotoğrafçılığın Büyüsünü Yaşayın – Kendi Segmentinde En İyisi.CAMON Air 12, 16MP birincil kameranın büyük f / 1.8 diyafram açıklığı ve çözünürlük ve renk sunumunda ileriye doğru büyük bir sıçrama olan 5P lens kombinasyonu ile bir araya gelen sınıfının en iyisi üçlü arka kamera kurulumuyla donatılmıştır. 2MP derinlik algılayan lens gerçek portreler için mükemmel şekilde uygundur ve üstteki buzlanma, insan gözüyle aynı görüş açısına sahip ek bir 5MP 120 ° Ultra Geniş Lenstir. Bu, kullanıcıların tam olarak görebileceği gibi sınırsız geniş açılı fotoğraflar çekmesini sağlar ve makro fotoğrafçılıkta da yardımcı olur. Ayrıca, tüketiciler, kullanıcıların arkadaşlarınızla ve ailenizle çeşitli eğlenceli ve ilham verici anlar yaratmalarını sağlayan AR modunun keyfini çıkarabilir.Selfie meraklıları için, f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP AI selfie kamera ve 81° geniş açılı ve ekran flaşlı 4P Lens, ne tür sahneler ve aydınlatma koşulları yaşarsanız yaşayın, daha kaliteli selfie'ler ve grup fotoğrafları için daha fazla ışık yakalamaya yardımcı olur. Cihaz daha iyi görüntü ve güzelleştirme için 240 yüz noktasına kadar tarama yapan tüketici tercihlerine göre ayarlamaya izin veren 6 seviyeli bir AI güzellik modu ile birlikte gelir.Nokta ekran ile ufkunuzu genişletin. Telefonun tasarımı, tam ekran konsepti ile büyülü bir izleme deneyimi yaratıyor. TECNO CAMON 12 Air, ekranın sağ üst köşesine yerleştirilmiş ön kamera ile ekranda 'Nokta' özellikli ilk akıllı telefondur. Cihaz, 20:9 en boy oranına ve % 90,3 daha yüksek ekran / vücut oranına sahip 6,55 inç HD+ bir ekrana sahiptir. Telefonun cam kaplamalı arka kapağı bir stil ikonudur ve ışıkla farklı açılarla etkileşime girdiğinde çift tonlu renklerin parlak bir etkileşimi ile göze hitap eder. Cihaz 2 zarif renkte geliyor - Bay Blue & Stellar Purple. Köşelerin etrafındaki büyük yuvarlak eğriler ve yekpare tasarımıyla, cihaz mükemmel bir ürün deneyimi sağlar, kavrama hissi pürüzsüz ve pratiktir, kullanım keyfine katkıda bulunur.Güçlü Donanım ÖzellikleriCAMON 12 Air sadece mükemmel kamera özellikleri ve güzel görünüm ile ilgili değil, aynı zamanda güç ve performansla da geliyor. Akıllı telefon, sunulan 4GB + 64GB modelinde 2.0 Ghz Helio P22 Octacore işlemci kullanıyor. ROM, 128 GB'a kadar genişletilebilir. Özel microSD kart yuvasına sahip çift SIM'li bir akıllı telefon ve kullanıcıların her iki SIM kartta aynı anda 4G VoLTE kullanmasına izin veriyor.Cihaz, daha akıllı HiOS 4.6 yazılımının AI Güç yönetimi özelliği ile optimizasyon yoluyla daha da uzun süre dayanan 4000 mAh yüksek kapasiteli bir pil ömrüne sahiptir.Geleceğe Hazır Android 9 Pie Tabanlı HiOS 5.5 ArayüzCAMON 12 Air, akıllı telefon kullanıcılarına daha akıllı ve sezgisel navigasyon temeli vermek için yapay zeka kullanan HiOS 5.5 ile donatılmıştır. Ayrıca, en çok kullandığınız uygulamalara akıllıca öncelik vererek ve APP, Sensör ve CPU gibi donanımların güç tasarrufu modunu ayarlayarak pil ömrünü optimize eder.Akıllı telefon gizliliği ve güvenliği bu günlerde kilit öneme sahip olduğundan, 0,3 saniyenin altında hızlı Yüz Tanıma Kilidi sağlayan gelişmiş AI yüz tanıma teknolojisi ile birlikte geliyor.SPARK 4 Lite Ana ÖzellikleriGüçlü bir 8MP Ön ve Arka Kamera8MP Flaşlı Ön Kamera, Net, Parlak, Güzel GörüntülerFlaş özellikli 8MP AI Selfie Kamera, SPARK 4 Lite ile çekilen selfie'leri daha net, daha parlak ve büyüleyici kılar. SPARK 4 Lite, sınırlamaları aşarrak, flaşı nokta çentik ekranında gizler. Böylece her zaman çekici selfie'ler çekebilirsiniz. Portre moduyla, arka planınızı bulanıklaştırın ve kendinizin en iyi portre özçekimlerini elde etmek için fotoğrafın odak noktası olun. Makyaj sanatçısına gitmeye gerek yok, AI güzellik modu sizin için profesyonel güzelleştirme yapar. Gelin ve SPARK 4 Lite ile daha eğlenceli anlar kaydedin.Nokta Çentik Ekran ile Gerçek Sinematik Ekran Deneyimi:Telefonun tasarımı, maksimum ekran konsepti ile üstün bir sürükleyici deneyim yaratıyor. TECNO'dan SPARK 4 Lite, 20:9 en boy oranına, yüzde 90 ekran / vücut oranına ve 450 nit parlaklığa sahip 6.52 inç HD + ekrana sahip ve kullanıcıların daha iyi görüntüleme deneyimi için süper geniş bir görünüm elde etmelerini sağlıyor. Süper tam görüş ekranı ve yüksek çözünürlük daha iyi bir görsel deneyim sunar. Mükemmel ekran oranı ile tüketici, daha az kaydırma ile daha fazla içeriğe göz atabilir ve gerçek bir sinema izleme deneyiminin keyfini çıkarabilirKazanan Performans32GB ROM ile donatılmış olarak, en sevdiğiniz anılarınızı ve önemli dosyalarınızı saklamak için daha fazla alan vardır. 2GB RAM akıcı bir performans sağlar, Dört Çekirdekli işlemci daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı çalışma sunar. Arkadaşlarınızla sohbet etmek, müzik dinlemek, selfies çekmek, web sitelerine aynı anda göz atmak, SPARK 4 Lite hala sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. 4000mAh büyük pil, günlük iş ve oyun için sürekli güç kaynağı ihtiyaçlarını karşılar.Daha Hızlı ve Güvenli Kilit AçmaYüz ile Kilit Açma 2.0,"Yüz taraması" ile telefonunuzun kilidini anında açın. Face Unlock 2.0 sürümünde yeni eklenen “Kapalı Göz Algılama” ile, uyurken veya gözlerinizi kapatırken telefonunuzun kilidini açmak için daha az endişe edin. 2.0 sürümü, karanlık ortamlarda ekran dolgu ışığı sunarak düşük ışık senaryolarında hızlı kilit açma sağlar.Her Zamanki Gibi Üstün İnce ve Şık TasarımSadece 8.4mm kalınlık ile SPARK 4 Lite şaşırtıcı derecede rahat bir tutma deneyimi yaratır ve oldukça pratiktir. Sade ve Cesur, aynı zamanda cesur renkler kişiliğinize kesin bir hava katıyor. SPARK 4 Lite, 2 renkli gradyan arka kapakla birlikte gelir - Hillier Purple ve Vacation Blue. Göz alıcı renk seçenekleri sizi kolayca ön plana çıkarır.--son--TECNO Mobile HakkındaTECNO Mobile, TRANSSION Holdings'in premium akıllı telefon markasıdır.“Daha Fazlasını Bekle”söylemini marka özü olarak alan TECNO, kitlelere en son teknolojiye erişilebilir fiyatlarla ulaştırmayı, tüketicilerin mevcut sınırlamalarının ötesine geçmelerini sağlayacak olasılıklar dünyası ortaya çıkarmayı taahhüt ediyor. TECNO, farklı pazarlardaki tüketicilerin ihtiyaçlarını anlıyor ve onlara yönelik akıllı telefonlar, tabletler ve gelişmiş özellikli telefonlar içeren bir ürün portföyünde yerelleştirilmiş invoasyonlar sunuyor. TECNO, dünya çapında 60'a yakın gelişmekte olan pazarda bulunan büyük bir küresel oyuncudur. Aynı zamanda Manchester City Futbol Kulübü'nün küresel Resmi Tablet ve Cihaz Ortağıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.tecno-mobile.com/tr