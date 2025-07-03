OnePlus Nord CE 5: Şimdiye kadarki en büyük batarya ve 80W hızlı şarj bir arada

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OnePlus, Nord serisinin yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Resmi lansman öncesinde paylaşılan teknik detaylar, özellikle batarya ve şarj tarafında cihazın sınırları zorladığını gösteriyor. Nord CE 5 modeli, şimdiye kadar bir OnePlus telefonunda kullanılan en büyük bataryayı taşıyacak ve üst düzey hızlı şarj desteği sunacak.

Yeni Nord CE 5, 7.100 mAh kapasiteli devasa bir bataryayla geliyor. Bu, örneğin iPhone 16 Pro’nun iddia edilen 3.582 mAh’lik bataryasının neredeyse iki katı. Üstelik sadece büyük değil, aynı zamanda oldukça hızlı: 80W SuperVOOC hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 10 dakikalık şarjla 6 saatten fazla YouTube izlemek mümkün olabiliyor. Bu da cihazın günlük kullanımda yüksek performans sunacağının bir işareti.

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Performans tarafında ise cihaz, MediaTek’in Dimensity 8350 Apex işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti, Çin pazarına özel Ace 5 Racing Edition modeliyle benzerlik taşısa da, küresel versiyona özgü farklarla geliyor. Ancak batarya kapasitesi her iki modelde de aynı kalmış. Bu durum, OnePlus’ın pil ömrünü artık yalnızca amiral gemisi modellerine değil, bütçe dostu segmentlere de taşıma hedefinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Cihazda ayrıca dikkat çeken bir diğer özellik de Bypass Charging teknolojisi. Bu sistem, özellikle oyun oynarken telefonun enerjiyi doğrudan şarj adaptöründen almasını sağlıyor. Böylece hem ısınma sorunu azaltılıyor hem de bataryanın uzun ömürlü kalması destekleniyor. Yoğun kullanım senaryolarında cihazın daha serin çalışmasını sağlayan bu özellik, mobil oyuncular için büyük bir artı olabilir.

OnePlus Nord CE 5’in henüz tüm detayları paylaşılmış değil, ancak bu erken bilgiler bile modelin segmentindeki rekabeti kızıştıracağını gösteriyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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OnePlus Nord CE 5, şimdiye kadarki en büyük bataryayla geliyor

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