Samsung Galaxy Z Fold 7 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kala Galaxy Z Fold 7 ile ilgili sızıntılar hız kazandı. Bu kez hem cihazın gerçek çekilmiş görüntüleri hem de beş farklı orijinal kılıf sızdırıldı. İşte Galaxy Z Fold 7 tasarımı ve beklenen özellikler...

Samsung Galaxy Z Fold 7 canlı olarak görüntülendi

X üzerinden sızdırılan yeni görüntüler, Galaxy Z Fold 7'nin tasarımını doğruladı. Buna göre Mavi renkteki modelin özellikle yan profilden bakıldığında son derece ince bir gövdeye sahip olduğu görülüyor. Fold 6’ya kıyasla ciddi bir incelme söz konusu. Cihazın 12.1 mm’den 9 mm’ye kadar inceldiği belirtiliyor. Bu değer, kısa süre önce tanıtılan Honor Magic V5’in 8.8 mm kalınlığının hemen arkasında.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sızan görüntüler alt bölümdeki hoparlör ızgarası, SIM kart yuvası, mikrofon kesiti ve anten bandını gözler önüne seriyor. Arka taraftaysa mavi yüzey üzerinde konumlandırılmış üçlü kamera modülü dikkat çekiyor.

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Bu arada, NieuweMobiel kaynaklı bazı görüntülerde ise, Fold7’nin resmi aksesuar seçenekleri belli oldu. Bunlar arasında siyah, mavi, gri ve yeşil renklerde sunulacak silikon kılıf da yer alıyor. Katlanabilir yapıya özel olarak tasarlanan bu kılıf, entegre destek ayağıyla birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör İlginç olan nokta ise, hiçbir kılıfın S Pen yuvasına sahip olmaması. Bu da yılın başında çıkan, Galaxy Z Fold 7'nin S Pen desteğinden vazgeçebileceğine dair söylentileri yeniden gündeme taşıyor. Alternatif bir iddiaya göreyse, Samsung bu model için daha kalın ve ergonomik bir S Pen tasarımı üzerinde çalışıyor olabilir.

Galaxy Z Fold 7 beklenen özellikler

Galaxy Z Fold 7'nin Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacağı ve Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle çalışacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise 200 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto (3x) lensle gelmesi bekleniyor. Ön kamera konusunda ise bu kez ekran altı yerine klasik bir delikli tasarım tercih edilecek.

Galaxy Z Fold 7, 9 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 7, Galaxy Watch 8 ve olası bir tri-fold konseptiyle birlikte tanıtılacak.

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Samsung Galaxy Z Fold 7 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

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