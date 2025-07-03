Samsung Galaxy Z Fold 7 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Samsung Galaxy Z Fold 7 canlı olarak görüntülendi
X üzerinden sızdırılan yeni görüntüler, Galaxy Z Fold 7'nin tasarımını doğruladı. Buna göre Mavi renkteki modelin özellikle yan profilden bakıldığında son derece ince bir gövdeye sahip olduğu görülüyor. Fold 6’ya kıyasla ciddi bir incelme söz konusu. Cihazın 12.1 mm’den 9 mm’ye kadar inceldiği belirtiliyor. Bu değer, kısa süre önce tanıtılan Honor Magic V5’in 8.8 mm kalınlığının hemen arkasında.
Bu arada, NieuweMobiel kaynaklı bazı görüntülerde ise, Fold7’nin resmi aksesuar seçenekleri belli oldu. Bunlar arasında siyah, mavi, gri ve yeşil renklerde sunulacak silikon kılıf da yer alıyor. Katlanabilir yapıya özel olarak tasarlanan bu kılıf, entegre destek ayağıyla birlikte geliyor.
Galaxy Z Fold 7 beklenen özellikler
Galaxy Z Fold 7'nin Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacağı ve Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle çalışacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise 200 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto (3x) lensle gelmesi bekleniyor. Ön kamera konusunda ise bu kez ekran altı yerine klasik bir delikli tasarım tercih edilecek.
Galaxy Z Fold 7, 9 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 7, Galaxy Watch 8 ve olası bir tri-fold konseptiyle birlikte tanıtılacak.Kaynakça https://www.gsmarena.com/galaxy_z_fold7s_official_cases_leak_-news-68470.php https://www.gizmochina.com/2025/07/03/samsungs-galaxy-z-fold-7-leaks-in-real-life-photos-and-its-looking-really-slim/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: