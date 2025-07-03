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    Honor Watch 5 Ultra hem tasarımıyla hem özellikleriyle sınırları zorluyor

    Honor, yeni amiral gemisi akıllı saati Watch 5 Ultra’yı resmen duyurdu. Uzay sınıfı titanyum alaşımdan üretilen gövdesiyle öne çıkan model, gelişmiş sağlık takibi gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

    Honor Watch 5 Ultra tasarımı ve özellikleriyle sınırları zorluyor Tam Boyutta Gör

    Honor, yeni akıllı saati Watch 5 Ultra ile teknoloji meraklılarının karşısına güçlü bir iddiayla çıktı. Titanyum alaşımlı kasası, sadece şık görünmekle kalmıyor, aynı zamanda darbeye, korozyona ve çizilmeye karşı üst düzey dayanıklılık sunuyor. SGS tarafından verilen beş yıldızlı güvenilirlik sertifikası, bu iddiayı destekler nitelikte.

    Saatin 1.5 inçlik AMOLED ekranı, safir cam korumayla donatılmış. 466×466 piksel çözünürlük sunan ekran, parlak güneş ışığında bile net görüntü sağlıyor. Sekizgen çerçevesiyle dikkat çeken model, Honor’un kendi işletim sistemi MagicOS ile çalışıyor ve DeepSeek yapay zekâ modelini destekliyor. İçerdiği YOYO asistanı sayesinde kullanıcıya akıllı hatırlatmalar ve sağlık verileri sunabiliyor.

    Sağlık tarafında ise oldukça iddialı. EKG desteği, ani kalp durması riski taraması, otonom sinir sistemi takibi ve daha fazlası bu modelde yer alıyor. 105 farklı spor modu arasında bungee jumping ve gateball gibi sıradışı aktiviteler de var. Serbest dalış tutkunları içinse 40 metreye kadar destek sunuluyor. Saat, 5ATM ve IP68 sertifikalarıyla suya karşı tam koruma sağlıyor.

    Pil ömrü kullanım şekline göre değişiyor. eSIM devre dışıyken 15 güne kadar, Honor telefonlarıyla eşleştirildiğinde 10 güne kadar dayanıyor. Tam eSIM modunda ise bu süre 3 güne düşüyor. Kablosuz şarj özelliği de unutulmamış.

    Fiyatlar, kullanılan materyale göre değişiyor. Siyah model 275 dolar, kahverengi deri kayışlı versiyon 317 dolar, titanyum seçenek ise 399 dolardan satışta. Honor Watch 5 Ultra, şirketin resmi kanalları üzerinden kullanıcılarla buluşmuş durumda.

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