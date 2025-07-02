Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Honor Magic V5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Magic V5 özellikleri
Magic V5, tasarım olarak selefine çok benziyor, ancak daha yakından incelendiğinde artık daha düz çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Cihaz aynı zamanda, dış etiklere karşı daha yüksek koruma sunuyor. Magic V3'ün IPX8 koruması varken, Magic V5 IP58 ve IP59 derecelendirmesi ile toza karşı da dayanıklılık ekliyor.
Katlı haldeyken 8,8 mm kalınlığa sahip olan cihaz, açıldğında 4,1 mm gibi inanılmaz bir inceliğe kavuşuyor. Telefonun ağırlığıysa, seçilen renge göre 217 gr ile 222 gr arasında değişiyor.
Telefondaki en büyük yükseltmelerden biri batarya tarafında gerçekleşiyor. Önceki modeldeki 5.150 mAh bataryanın yerini silikon karbon teknolojili 5.820 mAh batarya alıyor. Çin'de ise 6.100 mAh ile daha yüksek pil kapasitesi sunuluyor.
Honor Magic V5 fiyatı
Honor Magic V5, Qualcomm'un en gelişmiş işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alıyor ve üç konfigürasyonda satışa sunuluyor. Fiyatlar ise şöyle:
- 12 GB RAM / 256GB depolama: 1255 dolar
- 16GB RAM / 512GB depolama: 1400 dolar
- 16GB RAM / 1TB depolama: 1535 dolar