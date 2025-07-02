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    Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Honor Magic V5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak nitelediği Magic V5 modelini tanıttı. İnce, zarif tasarıma ve güçlü özelliklere sahip olan telefon neler sunuyor?

    Honor Magic V5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor Magic V5 resmen tanıtıldı. Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan cihaz, sadece 8.8 mm kalınlığıyla rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.

    Honor Magic V5 özellikleri

    Magic V5, tasarım olarak selefine çok benziyor, ancak daha yakından incelendiğinde artık daha düz çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Cihaz aynı zamanda, dış etiklere karşı daha yüksek koruma sunuyor. Magic V3'ün IPX8 koruması varken, Magic V5 IP58 ve IP59 derecelendirmesi ile toza karşı da dayanıklılık ekliyor.

    Katlı haldeyken 8,8 mm kalınlığa sahip olan cihaz, açıldğında 4,1 mm gibi inanılmaz bir inceliğe kavuşuyor. Telefonun ağırlığıysa, seçilen renge göre 217 gr ile 222 gr arasında değişiyor.

    Telefondaki en büyük yükseltmelerden biri batarya tarafında gerçekleşiyor. Önceki modeldeki 5.150 mAh bataryanın yerini silikon karbon teknolojili 5.820 mAh batarya alıyor. Çin'de ise 6.100 mAh ile daha yüksek pil kapasitesi sunuluyor.

    Honor Magic V5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ekran özellikleri ise selefiyle neredeyse aynı. 6,43 inç dış ekran ve 7,95 inç iç ekran aynı şekilde korunuyor. Kapak ekranı, Honor'un çizilmez NanoCrystal Shield'ı ile korunurken, iç ekranın Super Armored korumaya sahip olduğu belirtliyor.
    Honor Magic V5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında, 50 MP f/1.6 geniş açılı kamera, yeni 50 MP f/2.0 ultra geniş kamera (40 MP üniteden yükseltildi) ve 64 MP 1/2.0 inç sensörlü (1/2.51 inçten yükseltildi) yeni 70mm f/2.5 telefoto kamera yer alıyor. Özçekimler için de her ekranda iki adet 20 MP f/2.2 kamera bulunuyor.

    Honor Magic V5 fiyatı

    Honor Magic V5, Qualcomm'un en gelişmiş işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alıyor ve üç konfigürasyonda satışa sunuluyor. Fiyatlar ise şöyle:

    • 12 GB RAM / 256GB depolama: 1255 dolar
    • 16GB RAM / 512GB depolama: 1400 dolar
    • 16GB RAM / 1TB depolama: 1535 dolar
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