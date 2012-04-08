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TG: Donanimhaber.com ve Sanal Pazar işbirliği CepBekçisi Hizmeti!

7 yıl
150,9b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanimhaber.com'un incelemeleri ve haberleri kadar 2. el forumları da ziyaretçiler tarafından sevilen bölümlerinden biri. Kullanıcıların değiştirmek veya paraya çevirmek istediği ürünlerini ücretsiz olarak listeledikleri ve alıcılarla iletişim kurabildikleri bu yapı şimdi Sanalpazar iş birliği ile güvenli ve taksitli alış veriş imkanı da sunuyor!
 

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BlıtzKrıeg 7 yıl en beğenilen
O değilde donanimhaberin efsanevi 2.el bölümünü bu şekilde harcadığınız görüşündeyim. Donanimhaber olarak neden kendi sisteminizi geliştirmediniz acaba merak ediyorum. Herhangi bi sistem olmadan bile türkiyedeki sayılı 2.el / sıfır alışveriş platformuna sahiptiniz ama harcadınız. Bu gidişlede iyice ölecek zaten 2.el bölümü...
O değilde donanimhaberin efsanevi 2.el bölümünü bu şekilde harcadığınız görüşündeyim. Donanimhaber olarak neden kendi sisteminizi geliştirmediniz acaba merak e...
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neronidas 7 yıl
Diyelim ki cep tel sattık ve telefonu tas tamam gönderdik. Adam içinden telefonu aldı kutunun içine ayakkabıyı koydu dedi ki bana ayakkabı göndermiş ne olacak?
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Hobar 7 yıl
GG gibi aç gözlü, yüksek komisyonlu, site dışı iletişimin mümkün olmadığı, her haltı para olan bir şirketten sonra ilaç gibi geldi sanal pazar. %5 komisyon var ama bunun karşılığında taksit ve kargo indirimi mevcut. Dh entegrasyonu da çok güzel düşünülmüş bir şey. Umarım sitenin bu cazibesi site yaygınlaştığında da geçerli olur.
GG gibi aç gözlü, yüksek komisyonlu, site dışı iletişimin mümkün olmadığı, her haltı para olan bir şirketten sonra ilaç gibi geldi sanal pazar. %5 komisyon var ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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suatin 1 yıl
10 dakikadır ilk mesajları okuyorum. Konu yeni açıldı sandım.
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DallasPage 1 yıl suatin
suatin
10 dakikadır ilk mesajları okuyorum. Konu yeni açıldı sandım.

aynen valla :D:D:D bi baktım 2012 :D
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Birhan 1 yıl
Bu siteyi sakın kullanmayın. Sorunsuz satışını yaptığım 910 TL alacağımı her türlü talebime rağmen yatırılmıyor. Ve bi bedel alıcılardan satış tarihinde tahsil edildiği halde. Sanalpazar.com güvensiz bir sitedir.
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aqhuan 1 yıl Birhan
1 seneyi geçti her yerde almayın, satmayın gold grubundan dendi. Konular açıldı. Siz buna rağmen sattıysanız emin olun bı yorumunuzun hiçbir anlamı yoktur.
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netteonline 1 yıl Birhan
Şu an durum nedir? Her hangi bir hukuki yola başvurdunuz mu?
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Parçalı Canvas 6 yıl
ben bir türlü kullanamadım:)
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Telefonunu seven bilge 5 yıl
Sanalpazar adlı e-ticaret sitesini kullanmamanızı tavisye ederim. Satıcıların çoğu yalancı çıkıyor. Ucuz satılan geri göndersen daha çok zarara girebileceğin ürünlerde bozuk çıkma olasılığı fazla oluyor. Aldığınız ürün bozuksa ve siz kötü yorum verirseniz sanalpazar sitesi alıcı olsanız da satıcı olsanız da size gıcık gidiyorlar. İlerde birkaç soru sorduğunuzda müşteri hizmetleri sizi tehdit edebiliyor yada üyeliği askıya alıp yeni üyelik oluşturmanız için resmen sizi zorluyorlar ki yeni bilgiler elde edebilsinler. (Ceptlfn vs.) Siz siz olun sanalpazardaki satıcılardan ve en başta sanalpazardan uzak durun. Tamam iyi güzel %5 komisyon alıyor fakat hizmet kalitesi ayaklar altında ve müşteri hizmeti denen kısımları size hiçbir zaman hak vermiyor. Amaçları satış bitsin komisyonumuzu alalım sonra ne olursa olsun bizi ilgilendirmez diyorlar. İsterseniz deneyin. Birgün bir ürün alın ve onay verdikten üç beş gün sonra ürünün bozuk çıktığını söyleyin sanalpazar size satıcıyla konuşun diye cevap verecek amaçları hizmet değil, işte site açmışlar onaysız düz mantık ilanları yayına alıp satış olunca hemen hizmet bedeli almak.
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incecik 6 yıl
Sanal Pazarda ürünlere ulaşılamıyor.
Komisyon oranı düşük eyvallah ancak reklam yok site.
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oguzgursel 6 yıl
neronidas
Diyelim ki cep tel sattık ve telefonu tas tamam gönderdik. Adam içinden telefonu aldı kutunun içine ayakkabıyı koydu dedi ki bana ayakkabı göndermiş ne olacak?

güzel bir soru, kargoyu teslim alırken teslimatı yapan arkadaşın yanında açıp ürün yanlış eksik veya hasarlı ise tutanak tutturup iade etmeniz ve site üzerinden de satışı onaylamamanız yeterli olacak... kargoyu bakmadan teslim alıp sonra böyle birşeyle karşılaşırsanız o zaman ne olur ben de bilemiyorum.
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gold_star 6 yıl
qkhnk
sanal pazar üzerinden 750 tlye bi telefon almak istiyorum . Alıcağım telefon için sıfır ve yurt dışı demiş satan kişi , ben bu telefonu alıpda kargo görevlisi yanında farkedemediğim bi durum olursa sanalpazar kimin tarafında olucak ? Hadi benim tarafımda oldu diyelim , paramı bana geri 12 taksit olarakmı ödeme yapıcakları ?

Evet 12 taksitte geri ödeme yapıyor. Çünkü parayı kartınızdan taksit taksit çekiyor. Ekstrede hem çekilen hem iade edilen rakam görünür.
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DH Misafiri 6 yıl
beyler reklam yapmıyacağım ama 2.el alışverişin en popüler olduğu herkesin tahmin ettiği sitede bu özellik senelerdir var :) ve %3 komisyon alıyor.
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:::LOSTPLANET::: 6 yıl
Maliye birgün DH foruma da BİN'er . Demişti dersiniz. Önce resmi satış siteleri sonra sırada dh gibi 2.el satış yapılan gayri resmi forumlar.Sonra gelecek binlerce lira ceza.
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qkhnk 6 yıl
sanal pazar üzerinden 750 tlye bi telefon almak istiyorum . Alıcağım telefon için sıfır ve yurt dışı demiş satan kişi , ben bu telefonu alıpda kargo görevlisi yanında farkedemediğim bi durum olursa sanalpazar kimin tarafında olucak ?

Hadi benim tarafımda oldu diyelim , paramı bana geri 12 taksit olarakmı ödeme yapıcakları ?
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DH Misafiri 6 yıl
Sanal pazarın yaptığını okuyun bakın.
Nokia n8 cep telefonumu sanalpazar üzerinden satışa çıkardım. ürüne iki teklif verilmişken misafirliğe gelen tandık arkadaş: madem taksitle oluyor buradan ben alayım telefonunu dedi.
Bende kazanırsan alabilirsin tabii dedim.
Arkadaş son dakikalarda fiyat verip ürünü almış.
ANcak sanal pazar satışı iptal etti.
Satışın neden iptal edildiğini sorduğumda da tehdit dolu şu mesajı gönderdiler.
http://img20.imageshack.us/img20/3158/sanalpazar.jpg
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netteonline 6 yıl
peki her iki tarafta üyeliğimiz var ise üyelik eşleştirebiliyor muyuz?
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