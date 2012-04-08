TG: Donanimhaber.com ve Sanal Pazar işbirliği CepBekçisi Hizmeti!

Genel Yayın Yönetmeni
Donanimhaber.com'un incelemeleri ve haberleri kadar 2. el forumları da ziyaretçiler tarafından sevilen bölümlerinden biri. Kullanıcıların değiştirmek veya paraya çevirmek istediği ürünlerini ücretsiz olarak listeledikleri ve alıcılarla iletişim kurabildikleri bu yapı şimdi Sanalpazar iş birliği ile güvenli ve taksitli alış veriş imkanı da sunuyor!
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aynen valla :D:D:D bi baktım 2012 :D
Komisyon oranı düşük eyvallah ancak reklam yok site.
güzel bir soru, kargoyu teslim alırken teslimatı yapan arkadaşın yanında açıp ürün yanlış eksik veya hasarlı ise tutanak tutturup iade etmeniz ve site üzerinden de satışı onaylamamanız yeterli olacak... kargoyu bakmadan teslim alıp sonra böyle birşeyle karşılaşırsanız o zaman ne olur ben de bilemiyorum.
Evet 12 taksitte geri ödeme yapıyor. Çünkü parayı kartınızdan taksit taksit çekiyor. Ekstrede hem çekilen hem iade edilen rakam görünür.
Hadi benim tarafımda oldu diyelim , paramı bana geri 12 taksit olarakmı ödeme yapıcakları ?
Nokia n8 cep telefonumu sanalpazar üzerinden satışa çıkardım. ürüne iki teklif verilmişken misafirliğe gelen tandık arkadaş: madem taksitle oluyor buradan ben alayım telefonunu dedi.
Bende kazanırsan alabilirsin tabii dedim.
Arkadaş son dakikalarda fiyat verip ürünü almış.
ANcak sanal pazar satışı iptal etti.
Satışın neden iptal edildiğini sorduğumda da tehdit dolu şu mesajı gönderdiler.