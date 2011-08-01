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TG: Qualcomm ile Mobil Cihazların Geleceğini Konuştuk video

7 yıl
68,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Akıllı Cihazların geleceğine yön veren firmalardan biri olan yongada sistem üreticisi Qualcomm ile hem bugünü hem de geleceği konuştuk. Firma özellikle HTC marka telefonlarda görmeye alışık olduğumuz snapdragon platformuyla oyun konsolları kalitesinde oyunları cep telefonlarına taşımayı hedefliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Fell out of bed fleeing down. This has brightened my day!
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toridishler 7 yıl
arka ekranda gosterilen telefonun modeli ney acaba ????
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musti545 7 yıl toridishler
toridishler
arka ekranda gosterilen telefonun modeli ney acaba ????

bende merak ettim onu
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DH Misafiri 7 yıl
video üzerine tıklayınca oynatmaya başlamıyo. hangi tarayıcı ile denediysem olmadı
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punchpranha 7 yıl
hd izle bölmünüzü 1080p olarak istiyoruz bu çözünürlük 640x360 a çok yakın. Qualcomm un ülkemizi dikkate alması gayet güzel birde şu 4g ihalesi açılsada paket fiyatlarıda uygun olsa altyapı yok bari üstyapıdan faydalanalım ttnette hiçbir gelişme yok çünkü bu konuda sadece para almaya devam ediyor gerisi yalan
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neXXen 7 yıl
musti545
DH MisafiriYa Bn Widfire s alıcamda acaba bu tür oyunları kaldırır mı onun çözünürlüğü oyun kaldıran telefolar gibi 320x480 çözünürlükte ondada qualcom mu ne var 600 Mhz işlemcisi 512 ram-rom var kaldırırmı sizce bu HD oyunları ???
kaldırır kardeşimde mesala angry birds daha bır çok oyunu oynatır ama ashpalt 6 vb çok büyük oyunları oynayamazsın...o fiyata huawie var ondan al

Arkadaşa katılıyorum, Huawei ideos x5 ondan daha iyidir, tek dezavantaj işletim sistemi sürümü,biri froyo(2.2) kullanıyo biri gingerbread(2.3)... HTC de + sense arayüzü var. Seçim senin :)
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DH Misafiri 7 yıl
Ya Bn Widfire s alıcamda acaba bu tür oyunları kaldırır mı onun çözünürlüğü oyun kaldıran telefolar gibi 320x480 çözünürlükte ondada qualcom mu ne var 600 Mhz işlemcisi 512 ram-rom var kaldırırmı sizce bu HD oyunları ???
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musti545 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ya Bn Widfire s alıcamda acaba bu tür oyunları kaldırır mı onun çözünürlüğü oyun kaldıran telefolar gibi 320x480 çözünürlükte ondada qualcom mu ne var 600 Mhz işlemcisi 512 ram-rom var kaldırırmı sizce bu HD oyunları ???

kaldırır kardeşimde mesala angry birds daha bır çok oyunu oynatır ama ashpalt 6 vb çok büyük oyunları oynayamazsın...o fiyata huawie var ondan al
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omura_vs 7 yıl
Artık sizin gibi belli bir yere gelmiş bir kuruluşun sanal stüdyoda haber yapmanız çok şık olmuyor şöyle adınıza yakışacak bir stüdyo ortamı kurmanız ve haberlerinizi bizlere bu şekilde sunmanızı istiyoruz.
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DH Misafiri 7 yıl
şu videoları kendi server'ınız yerine bir video sitesine yukleseniz süper olacak. altyapınız yeterli değil heralde izlenmiyor çok yavaş.
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Klasör.:X:. 7 yıl
ps3 grafik kalitesinde oyunlarmı?Tamama konsol tarafıda cepte başka bir şey kaldımı?Ne süper yaa tek cihazla herşey mümkün oluyor.Nerde 3310lar :D
Birde ekran teknolojisi baya ilgimi çekti.Dışardaki ışığı kullanan bir ekran :S.Gerçi bir çok sakınca getirebilir.Güneşte avantaj sağlıyor ancak ya ışıksız ortamalar?Görmeden bişey söylemek zor....
Videoyu izleyip de bataryanın durumundan endişe edenleri anlayamıyorum.Enerjinin bir çoğu ısı enerjisi olarak kayboluyor.Dolayısı ile ne kadar verimli yaparsan o kadara az ısı ve düşük güç tüketimi sağlamış olursun.Zaten adam söylüyor pil performansında da iyileşmeler yapılıyor diye...Konu sadece işlemci de değil tüm bileşenler...
4çekirdekli telefonlar 2012 veya 2013 gibi görürüz diye tahmin ediyorum.Mevcur gidiş hızı bu tarihleri gösteriyor.Grambell bu telefonları görse bu telefonsa ben neyi icad ettim terdi :) şaka bir yana saygıyla anıyoruz grahambelli :)
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MeT06. 7 yıl
kusura bakmayın ama hiçbir videonuz hd kalitede değil benim bildiğim 540x960 hd olmuyor.
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bafbaf 7 yıl
Video net ve hızlı yükleniyor.
Qualcomm Türkiye ofisinin ne yaptıklarıyla görevleri hakkında bilgi verilebilirdi şirketle ilgili bilgi verilmiş,aydınlatmasız ekranlar satılmaya başlandığında lambalı bütün mobil cihazlar çöp olur.

Patentle ilgili olarak qualcommla iyi geçinmek lazımmış
bunu öğrendim,güzel video elinize sağlık.
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