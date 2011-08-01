TG: Qualcomm ile Mobil Cihazların Geleceğini Konuştuk video

Akıllı Cihazların geleceğine yön veren firmalardan biri olan yongada sistem üreticisi Qualcomm ile hem bugünü hem de geleceği konuştuk. Firma özellikle HTC marka telefonlarda görmeye alışık olduğumuz snapdragon platformuyla oyun konsolları kalitesinde oyunları cep telefonlarına taşımayı hedefliyor.



