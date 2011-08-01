TG: Qualcomm ile Mobil Cihazların Geleceğini Konuştuk video

Genel Yayın Yönetmeni
Akıllı Cihazların geleceğine yön veren firmalardan biri olan yongada sistem üreticisi Qualcomm ile hem bugünü hem de geleceği konuştuk. Firma özellikle HTC marka telefonlarda görmeye alışık olduğumuz snapdragon platformuyla oyun konsolları kalitesinde oyunları cep telefonlarına taşımayı hedefliyor.
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bende merak ettim onu
Arkadaşa katılıyorum, Huawei ideos x5 ondan daha iyidir, tek dezavantaj işletim sistemi sürümü,biri froyo(2.2) kullanıyo biri gingerbread(2.3)... HTC de + sense arayüzü var. Seçim senin :)
kaldırır kardeşimde mesala angry birds daha bır çok oyunu oynatır ama ashpalt 6 vb çok büyük oyunları oynayamazsın...o fiyata huawie var ondan al
Birde ekran teknolojisi baya ilgimi çekti.Dışardaki ışığı kullanan bir ekran :S.Gerçi bir çok sakınca getirebilir.Güneşte avantaj sağlıyor ancak ya ışıksız ortamalar?Görmeden bişey söylemek zor....
Videoyu izleyip de bataryanın durumundan endişe edenleri anlayamıyorum.Enerjinin bir çoğu ısı enerjisi olarak kayboluyor.Dolayısı ile ne kadar verimli yaparsan o kadara az ısı ve düşük güç tüketimi sağlamış olursun.Zaten adam söylüyor pil performansında da iyileşmeler yapılıyor diye...Konu sadece işlemci de değil tüm bileşenler...
4çekirdekli telefonlar 2012 veya 2013 gibi görürüz diye tahmin ediyorum.Mevcur gidiş hızı bu tarihleri gösteriyor.Grambell bu telefonları görse bu telefonsa ben neyi icad ettim terdi :) şaka bir yana saygıyla anıyoruz grahambelli :)
Qualcomm Türkiye ofisinin ne yaptıklarıyla görevleri hakkında bilgi verilebilirdi şirketle ilgili bilgi verilmiş,aydınlatmasız ekranlar satılmaya başlandığında lambalı bütün mobil cihazlar çöp olur.
Patentle ilgili olarak qualcommla iyi geçinmek lazımmış bunu öğrendim,güzel video elinize sağlık.