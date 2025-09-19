Giriş
    Baseus, güneş enerjili araç kamerasını tanıttı

    Baseus, kablolama ihtiyacını ortadan kaldıran ilk güneş enerjili araç kamerasını tanıttı. Baseus PrimeTrip VD1 Pro, dahili güneş paneli ve bataryasıyla 14 güne kadar park takibi özelliği sunuyor.

    Baseus PrimeTrip VD1 Pro araç kamerası Tam Boyutta Gör
    Baseus, yeni güneş enerjili araç kamerası modeli PrimeTrip VD1 Pro’yu piyasaya sürdü. Baseus, aracın aküsüne sabit kablolama gerektirmeden park takibi özelliği sunan ilk araç kamerası olduğunu iddia ediyor.

    Baseus PrimeTrip VD1 Pro özellikleri

    Baseus PrimeTrip VD1 Pro, güneş panelini 380 mAh lityum pille birleştiren Solar Sync System 2.0 sistemiyle çalışıyor. Baseus, bu kurulumun çoğu rakip modelin aksine sabit kablolama kitine gerek kalmadan 14 güne kadar park izleme özelliği sunabildiğini belirtiyor. Park edip uzaklaştığınızda kamera, otomatik olarak düşük güç tüketimli bekleme moduna geçiyor. Ancak biri aracınıza çarparsa, zorla girmeye çalışırsa ve hatta çok yaklaşırsa, anında uyanıyor ve kayda başlıyor. Hem ön hem de arka kameradan 30 saniyelik videolar kaydediyor.

    Araç kamerası, Sony IMX335 STARVIS sensörünü kullanarak 4K çözünürlükte çekim yapıyor. Baseus'a göre sensör, 170 derece görüş alanı, HDR işleme ve gece görüş desteği sunuyor. Bu da plakaların ve yol işaretlerinin hem gündüz hem de gece okunmasını kolaylaştırıyor. Bununla birlikte, arka kamera 120 derecelik görüş açısıyla 1080p kayıt yapıyor.

    Araç kamerası, Wi-Fi 6 üzerinden telefona bağlanıyor. Sürüş sırasında "Fotoğraf çek”, "Arka kamerayı göster" gibi sesli komutlarla kameranın kontrolü eller serbest sağlanabiliyor. Dahili GPS, hızınızı ve konumunuzu takip ederken, G sensörü üç farklı hassasiyet seviyesiyle çarpışmaları algılayabiliyor. 512 GB'a kadar microSD kart desteği mevcut.

    Baseus PrimeTrip VD1 Pro araç kamerası fiyatı

    Baseus PrimeTrip VD1 Pro güneş enerjili araç kamerası, 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

