TP-Link ile sorunsuz WiFi çözümlerini konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
TP-Link Türkiye ile WiFi ve akıllı ev çözümlerini konuştuk. Özellikle WiFi Mesh ile ev ve ofislerde WiFi çekmeyen nokta kalmıyor. TP-Link uygun fiyatlı çözümler üzerinde çalışıyor.
TP-Link Türkiye ile WiFi ve akıllı ev çözümlerini konuştuk. Özellikle WiFi Mesh ile ev ve ofislerde WiFi çekmeyen nokta kalmıyor. TP-Link uygun fiyatlı çözümler üzerinde çalışıyor.
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Wi-fi vericiniz bir oda da, dizüstü bilgisayarınız diğer oda da ve odaların duvarları beton ve çelik karışımı. Bu durumda wi-fi cihazınız hangi marka olursa olsun, isterse en iyi ürün olsun, bu durumda dizüstü bilgisayarınız diğer oda da internet' e düşük hızla girecektir.
Örneğin: kendim bilfiil tecrübe ettim; 25 mbit internet aboneliğim var, wi-fi vericinin olduğu oda da hızım 20-25 mbit olurken, diğer oda da hızım 8 mbit' e düştü, eğer oda kapıları açıksa, 10 mbit gibi oluyordu.
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İnternet' e giriyorum mu? evet giriyorum, ama 25 mbit hızın hakkını veremiyordum.
Araya sinyal yükseltici cihazlar koysam da, biraz daha yükselse de istediğim verimi alamadım.
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Diğer denemem;
"Elektrik prizinden internet " cihazıyla oda dan odaya olan denemem de fiyasko ile sonuçlandı. Elektrik tesisatı uyumsuzmuş.
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Bulduğum en iyi çözüm:
*bir odada modem varken, lap top' un olduğu diğer odaya ethernet switch koydum.
*odadan odaya matkapla delik açıp, modemle ethernet switch arasına cat 6 kablo çektim.
* ethernet switch' e wi-fi verici olan access point cihazını bağladım.
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Yani özet olarak, access point cihazını koyduğum oda lap top' un olduğu oda oluyor.
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Tv box, Türkcell Tv gibi cihazlarımın da internete bağlanması gerektiği için, onları da etnernet switch' e kablolu olarak bağladım.
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Şu anda mutlu mesut, lap top' un olduğu salonum da 25 mbit fiber hızımı, 20-25 mbit arasında kablosuz olarak sonuna kadar kullanıyorum.
yerine daha az güçlü Zyxel aldım ama daha performanslı ne kesilme var ne başka bir şey.
Bir daha TPlinki kapıdan içeriye koymam kimse darılıp gücenmesin.
Merhaba benim modemim zyxel marka önceden ttnet kulanıyordum türknet geçtim ama me hikmetse wifi sorunları başladı acaba sizdeki modem bu işis çözermi yoksa bendeki sorun türknet kaynaklımı arkadaşımda ayni sorunu yaşadı yeni modem almış yok yine ayni boşa modeme para verme dedi