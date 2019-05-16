TP-Link’in Büyük Başarısı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

IDC raporlarına göre TP-Link tam 32 çeyrek dönemdir üst üste WiFi ürün sağlayıcıları sıralamasında lider durumda. Şirket 2018 yılında da alanında dünya lideri oldu.16 Mayıs 2019 – Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, büyük bir başarıya imza atarak rekora koşuyor. Bağımsız araştırma kuruluşu IDC verilerine göre TP-Link, WiFi ürün sağlayıcıları sıralamasında tam 32 çeyrek dönemdir üst üste lider durumda. Sekiz yıldır alanında pazar lideri olan şirket, bu süre içinde hiçbir çeyrek dönemde liderliği bırakmadan bu başarıyı elde etti.2018 yılının son çeyreğini de lider olan kapatan TP-Link’in bu başarısının ardında ‘kaliteli ürün, uygun fiyat’ politikası yer alıyor. Bin beş yüzün üzerinde mühendisle dört Ar-Ge merkezinde sürekli daha iyi ve tüketicilerin ihtiyacına yönelik ürünler geliştiren şirket, dünya genelindeki 20 fabrikasında bu ürünleri üretiyor. Her bir ürün tek tek ve çok sıkı testlerden geçtikten sonra satışa sunuluyor. Bu nedenle satılan TP-Link ürünlerinin arıza oranı da son derece düşük. Bu kaliteli ve her ihtiyaca uygun ürünler, uygun fiyat politikası ile satışa sunulunca tüketici tarafında da kabul görüyor ve başarı elde ediliyor.TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang, TP-Link’in kaliteli ürün, uygun fiyatlandırma ve geniş dağıtım ağı stratejisi ile tüm dünyada ve Türkiye’de başarı elde ettiğini belirterek, “WiFi konusunda her ihtiyaca uygun çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Her tip tüketiciye hitap edebiliyoruz” diyor. Bu başarının ardında TP-Link’in dünya genelindeki uzman kadrosunun ve güçlü satış kanalının da önemli etkisi olduğunu belirten Yang, en yakın rakibin birkaç kat üzerinde bir oranla lider olduklarının altını da çiziyor. Dünya WiFi ürünleri pazarının büyük bir bölümünü TP-Link’in karşıladığını vurgulayan Yang, “Bu bizlere ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Her dönem daha iyi ürünler sunmayı, kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi belirleyip bunlara yönelik çözümler üretmeyi, mutlu müşteri için daha iyi hizmet vermeyi ve pazar lideri olarak hep bir adım önde olmayı gerektiriyor. Sürekli bunun için çalışıyoruz” diyor.