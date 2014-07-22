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TP-LINK Archer C7 Router Video İnceleme

4 yıl
50,7b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda TP-LINK 'in yüksek performanslı kablosuz router'ı Archer C7'yi inceliyoruz.
 

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burakesan 4 yıl en beğenilen
Bence bu tür ürünlerin tanıtımında olması gereken şey duvar testidir :D Yani bu cihaz kaç duvar (ortalama bir ölçü verilir) öteye sinyal aktarabiliyor, komşuyla ortak kullanabilecek miyim gibi bilgilerin verilmesi çok daha faydalı olur bence :) Çünkü modem tercihlerimizi genelde sağladığı çekim alanı şekillendiriyor.
Bence bu tür ürünlerin tanıtımında olması gereken şey duvar testidir :D Yani bu cihaz kaç duvar (ortalama bir ölçü verilir) öteye sinyal aktarabiliyor, komşuyla...
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edemirci1 4 yıl
Kablolu testiniz bildiğini saçmalık olmuş. 1 Gbit/s bağlantıda alacağınız en yüksek hız teorik olarak 128 MB/s. 802.11n bağlantıda alacağınız en yüksek teorik hız 600mbit/s bu da 75mb/s yapar. IEEE standardı diye bir şey var. Neyin kafasını yaşayarak o testi yaptınız anlamadım ki.
Bu arada bahse konu ürünün versiyon 2 olanı wifi sertifikasına sahip. Duvar derdine tutulmuş arkadaşlara küçük bilgi. Cihaz değil anten mesafeyi sağlar. Sökersin antenini açılı anten koyarsın mesafen artar. Parmak kadar antenle cihazdan uydu yayını yapmasını mı bekliyorsun ?
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yücel52 4 yıl
Tp link routerler ve access pointleri ddwrt open wrt vs olmadan size sac bas yoldurabilir
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Hunter_Soldier 4 yıl
Archer C7 de PPTP, L2TP üzerinden vpn girisi yapılabiliyor mu?
Vpn destegi hakkında bilgisi olan arkadaşım yardımcı olursa sevinirim
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OverClocK1ng 4 yıl
Eh be Ender. Keşke şu Guest olan kısımlara falan da biraz değinse idin...
Bir de şu FAT32 dosya boyutu en fazla 3.99GB olabiliyor. 2GB değil yani..
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Kir$of 4 yıl
Aslına bakarsanız daha önceki versiyonların tanıtımı forumda yapıldı mı bilmiyorum;fakat teknik olarak Tp-Link senelerdir aynı arayüzü kullanıyor.Bende N750 versiyonu var, göründüğü kadarıyla tek fark 5Ghz kanalları üstünden verilen hız, zaten ben de o maksimum hıza kablosuz ile belirli mesafelerin ötesinde yetişemedim.Eğer mesafe konusunda tereddüt eden arkadaşlar varsa kısaca bilgi vereyim, oturduğum ev çift katlı, sağolsun apartmana fiber kablo asansör boşluğundan çekildiği için aşağıdan değil ikinci kattan kablo çıkarmış arkadaşlar.O nedenle superonline fiber cihazı ve modem yanyanaydı.Evin belirli yerlerinde, mutfak, oturma odası ve salon kısmında çok iyi sinyal alabilirken ,misafir yatak odaları ve yatak odası kısmında sinyal düşüşü bariz hissediliyordu.Duvarlar ytong olduğu için ne çok kalın ne de çok ince (kalınlığını ölçmedim) eğer online oyun oynuyorsanız zaten paket kaybı yaşamaya mahkum oluyorsunuz.

Diğer yandan Tp link arayüzü gerçekten çok iyi, istenirse DHCP özelliği devredışı bırakılıp başka bir router kullanırım diyorsanız sorun olmuyor.Eğer FTP sunucu olarak kullanmak istiyorsanız, usb drive üstünden kurmak kısa sürüyor, pek te zor bir işlem değil.Negatif yönlerini sayacak olursak:

5Ghz hızı istenirse 10300Mbps olsun, mesafe işin içine girdiği zaman zaten o hızdan ne hayır görürsünüz ne de stabilite.Çıkış gücü olarak çok yüksek değil, kendi örneklerinde evin dört bir yanına sinyal yayıyor her yerde muhteşem sinyal yakalarsınız olayı maalesef pazarlama taktiğinden öte değil.Malum burada birçok kişi kablosuz özelliğinden daha çok yararlanmak istediği için böyle cihazları göz önünde bulundurmak istiyor.O nedenle tavsiyem çıkış gücü çok daha yüksek cihazlara bakmanız yönünde olur.Burada yazdığım negatif yanlarının haricinde cihaz kullanışlı, ip değişikliği vs yaparken modeme reset atmanıza gerek kalmıyor.Bahsi geçen cihaz N750 ile benzer özellikleri sunduğu için bunları paylaştım, C7 de değişen pek birşey yoktur diye düşünüyorum.

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lj94 4 yıl
kablosuz aktarım qeyffffffffff aahahh
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_köle_ 4 yıl
bu ürün güzel olabilir ama genel olarak TP-LINK pişmanlıktır D
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acbold 4 yıl
Güzel gibi. Fakat TP-Link açısından biraz geç oldu sanki.

Cihaz üzerindeki Usb Depolama alanına ulaşım tüm tarayıcılardan yapılabiliyor mu ?

Fat32 için tek dosya boyutu Max 2GB demişsiniz Max 4GB olması gerekmiyor mu ?


edit : mention
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black_flood 4 yıl
TP-LINK modem konusunda iyi fakat Access point konusunda sınıfında belki de en kötü cihazlara sahip. eskiden dhcp özellikli cihaz yoktu ve sorunda yoktu şu lanet olasıca yeni cihazların hepsinde dhcp var ve hepsinde de kapatsanız dahi otamatik ip dağıtıyor dağıtması engellense dahi 3. parti yazılımlar ile yinede hiç umulmadık anda dhcp damarı kabarıp alt üst ediyor ortalığı. adam gibi cihaz yazılımı istiyoruz illa 500 liralık cihazlara mı yönelelim adam gibi bir ara yüze ve kullanıma uygun cihazlara sahip olabilmek için. son 1 senelik süreçte 3 cihaz patlattım bir türlü sorun düzelmiyor 8 farklı model denedim nafile kafam kızdı gidip 1200 mv güce sahip 1200£ civarında fiyata sahip olan zyxel ürünü sipariş verdim gelip kurdular canavar gibi çalışıyor dış cephede bile sınıfta kalıyor daha ne diyelim. 150 mt öteye ulaştırabilirsek ona da şükür diyoruz. çakma 100 mv ve 300 mv cihazlar ile kandırıp duruyorsunuz TP- LİNK firması. daha bir fiber cihaz bile çıkartamadınız adam gibi.
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sugurlu84 4 yıl
"Asıl eğlencenin olduğu arka tarafa geçtiğimizde..." =) Nasıl bir eğlence kaçırıyoruz acaba?
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burakesan 4 yıl en beğenilen
Bence bu tür ürünlerin tanıtımında olması gereken şey duvar testidir :D Yani bu cihaz kaç duvar (ortalama bir ölçü verilir) öteye sinyal aktarabiliyor, komşuyla ortak kullanabilecek miyim gibi bilgilerin verilmesi çok daha faydalı olur bence :) Çünkü modem tercihlerimizi genelde sağladığı çekim alanı şekillendiriyor.
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musa_unsal2005 4 yıl
tp-linkin arayüzündeki kullanıcı sınırlandırması ve wireless kullanımı istatistiklerinin olması hoşuma gidiyor. Ama tp-linke ısınamadım. Yeni aldığım airties air 5443 modemimde kullanıcı indirmelerinin sınırlandırılması bulunuyor mu acaba ?
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Gece772 4 yıl
Bu cihazda ara yüzünde DNS bölüm yok neden acaba
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