TP-LINK Archer C7 Router Video İnceleme

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
TP-LINK Archer C7 Router Video İnceleme
4 yıl
50,7b
1
Ağ Ürünleri
62
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Bu videomuzda TP-LINK 'in yüksek performanslı kablosuz router'ı Archer C7'yi inceliyoruz.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
En Beğenilen Yorumlar
Yorum Yaz
burakesan
4 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
Bence bu tür ürünlerin tanıtımında olması gereken şey duvar testidir :D Yani bu cihaz kaç duvar (ortalama bir ölçü verilir) öteye sinyal aktarabiliyor, komşuyla ortak kullanabilecek miyim gibi bilgilerin verilmesi çok daha faydalı olur bence :) Çünkü modem tercihlerimizi genelde sağladığı çekim alanı şekillendiriyor.
Bence bu tür ürünlerin tanıtımında olması gereken şey duvar testidir :D Yani bu cihaz kaç duvar (ortalama bir ölçü verilir) öteye sinyal aktarabiliyor, komşuyla...
Devamını Gör
1 Yanıt
Yanıtla
+5
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
edemirci1
4 yıl
editörün seçimi
Kablolu testiniz bildiğini saçmalık olmuş. 1 Gbit/s bağlantıda alacağınız en yüksek hız teorik olarak 128 MB/s. 802.11n bağlantıda alacağınız en yüksek teorik hız 600mbit/s bu da 75mb/s yapar. IEEE standardı diye bir şey var. Neyin kafasını yaşayarak o testi yaptınız anlamadım ki.
Bu arada bahse konu ürünün versiyon 2 olanı wifi sertifikasına sahip. Duvar derdine tutulmuş arkadaşlara küçük bilgi. Cihaz değil anten mesafeyi sağlar. Sökersin antenini açılı anten koyarsın mesafen artar. Parmak kadar antenle cihazdan uydu yayını yapmasını mı bekliyorsun ?
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
yücel52
4 yıl
editörün seçimi
Tp link routerler ve access pointleri ddwrt open wrt vs olmadan size sac bas yoldurabilir
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Hunter_Soldier
4 yıl
editörün seçimi
Archer C7 de PPTP, L2TP üzerinden vpn girisi yapılabiliyor mu?
Vpn destegi hakkında bilgisi olan arkadaşım yardımcı olursa sevinirim
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng
4 yıl
editörün seçimi
Eh be Ender. Keşke şu Guest olan kısımlara falan da biraz değinse idin...
Bir de şu FAT32 dosya boyutu en fazla 3.99GB olabiliyor. 2GB değil yani..
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Kir$of
4 yıl
editörün seçimi
Aslına bakarsanız daha önceki versiyonların tanıtımı forumda yapıldı mı bilmiyorum;fakat teknik olarak Tp-Link senelerdir aynı arayüzü kullanıyor.Bende N750 versiyonu var, göründüğü kadarıyla tek fark 5Ghz kanalları üstünden verilen hız, zaten ben de o maksimum hıza kablosuz ile belirli mesafelerin ötesinde yetişemedim.Eğer mesafe konusunda tereddüt eden arkadaşlar varsa kısaca bilgi vereyim, oturduğum ev çift katlı, sağolsun apartmana fiber kablo asansör boşluğundan çekildiği için aşağıdan değil ikinci kattan kablo çıkarmış arkadaşlar.O nedenle superonline fiber cihazı ve modem yanyanaydı.Evin belirli yerlerinde, mutfak, oturma odası ve salon kısmında çok iyi sinyal alabilirken ,misafir yatak odaları ve yatak odası kısmında sinyal düşüşü bariz hissediliyordu.Duvarlar ytong olduğu için ne çok kalın ne de çok ince (kalınlığını ölçmedim) eğer online oyun oynuyorsanız zaten paket kaybı yaşamaya mahkum oluyorsunuz.
Diğer yandan Tp link arayüzü gerçekten çok iyi, istenirse DHCP özelliği devredışı bırakılıp başka bir router kullanırım diyorsanız sorun olmuyor.Eğer FTP sunucu olarak kullanmak istiyorsanız, usb drive üstünden kurmak kısa sürüyor, pek te zor bir işlem değil.Negatif yönlerini sayacak olursak:
5Ghz hızı istenirse 10300Mbps olsun, mesafe işin içine girdiği zaman zaten o hızdan ne hayır görürsünüz ne de stabilite.Çıkış gücü olarak çok yüksek değil, kendi örneklerinde evin dört bir yanına sinyal yayıyor her yerde muhteşem sinyal yakalarsınız olayı maalesef pazarlama taktiğinden öte değil.Malum burada birçok kişi kablosuz özelliğinden daha çok yararlanmak istediği için böyle cihazları göz önünde bulundurmak istiyor.O nedenle tavsiyem çıkış gücü çok daha yüksek cihazlara bakmanız yönünde olur.Burada yazdığım negatif yanlarının haricinde cihaz kullanışlı, ip değişikliği vs yaparken modeme reset atmanıza gerek kalmıyor.Bahsi geçen cihaz N750 ile benzer özellikleri sunduğu için bunları paylaştım, C7 de değişen pek birşey yoktur diye düşünüyorum.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
lj94
4 yıl
editörün seçimi
kablosuz aktarım qeyffffffffff aahahh
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
_köle_
4 yıl
editörün seçimi
bu ürün güzel olabilir ama genel olarak TP-LINK pişmanlıktır D
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
acbold
4 yıl
editörün seçimi
Güzel gibi. Fakat TP-Link açısından biraz geç oldu sanki.
Cihaz üzerindeki Usb Depolama alanına ulaşım tüm tarayıcılardan yapılabiliyor mu ?
Fat32 için tek dosya boyutu Max 2GB demişsiniz Max 4GB olması gerekmiyor mu ?
edit : mention
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
black_flood
4 yıl
editörün seçimi
TP-LINK modem konusunda iyi fakat Access point konusunda sınıfında belki de en kötü cihazlara sahip. eskiden dhcp özellikli cihaz yoktu ve sorunda yoktu şu lanet olasıca yeni cihazların hepsinde dhcp var ve hepsinde de kapatsanız dahi otamatik ip dağıtıyor dağıtması engellense dahi 3. parti yazılımlar ile yinede hiç umulmadık anda dhcp damarı kabarıp alt üst ediyor ortalığı. adam gibi cihaz yazılımı istiyoruz illa 500 liralık cihazlara mı yönelelim adam gibi bir ara yüze ve kullanıma uygun cihazlara sahip olabilmek için. son 1 senelik süreçte 3 cihaz patlattım bir türlü sorun düzelmiyor 8 farklı model denedim nafile kafam kızdı gidip 1200 mv güce sahip 1200£ civarında fiyata sahip olan zyxel ürünü sipariş verdim gelip kurdular canavar gibi çalışıyor dış cephede bile sınıfta kalıyor daha ne diyelim. 150 mt öteye ulaştırabilirsek ona da şükür diyoruz. çakma 100 mv ve 300 mv cihazlar ile kandırıp duruyorsunuz TP- LİNK firması. daha bir fiber cihaz bile çıkartamadınız adam gibi.
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
sugurlu84
4 yıl
editörün seçimi
"Asıl eğlencenin olduğu arka tarafa geçtiğimizde..." =) Nasıl bir eğlence kaçırıyoruz acaba?
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
burakesan
4 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
Bence bu tür ürünlerin tanıtımında olması gereken şey duvar testidir :D Yani bu cihaz kaç duvar (ortalama bir ölçü verilir) öteye sinyal aktarabiliyor, komşuyla ortak kullanabilecek miyim gibi bilgilerin verilmesi çok daha faydalı olur bence :) Çünkü modem tercihlerimizi genelde sağladığı çekim alanı şekillendiriyor.
Yanıtla
+5
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005
4 yıl
editörün seçimi
tp-linkin arayüzündeki kullanıcı sınırlandırması ve wireless kullanımı istatistiklerinin olması hoşuma gidiyor. Ama tp-linke ısınamadım. Yeni aldığım airties air 5443 modemimde kullanıcı indirmelerinin sınırlandırılması bulunuyor mu acaba ?
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Gece772
4 yıl
editörün seçimi
Bu cihazda ara yüzünde DNS bölüm yok neden acaba
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
05:01
TP-Link RE270K incelemesi "Akıllı priz, menzil genişletici, 2si1 arada"
24,3b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
05:15
TP-Link Archer C20 router incelemesi "Ev için F/P router çözümü"
37,5b izlenme · 1 yıl
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
00:00
Fiyat/Performans Wi-Fi Mesh çözümü "Tenda Nova MW6 incelemesi"
15,5b izlenme · 10 ay
16:37
Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması
10,7b izlenme · 9 ay
02:55
ASUS'dan Mavi Mağara Router "Blue Cave" ön inceleme
23,7b izlenme · 1 yıl
11:34
TP-Link Deco M5 Wi-Fi Mesh incelemesi "Kör nokta kalmayacak"
34,1b izlenme · 1 yıl
04:52
Elektrik hattından internet aktarın! "TP-Link TL-PA7010 incelemesi"
24b izlenme · 10 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
17:35
MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile
13,9b izlenme · 9 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
17:44
Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog
28,7b izlenme · 1 yıl
12:36
Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme
45,1b izlenme · 1 yıl
08:17
300 metrekare destekli Mesh Wi-Fi "Tenda Nova MW3 incelemesi"
15,6b izlenme · 9 ay
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
Bu arada bahse konu ürünün versiyon 2 olanı wifi sertifikasına sahip. Duvar derdine tutulmuş arkadaşlara küçük bilgi. Cihaz değil anten mesafeyi sağlar. Sökersin antenini açılı anten koyarsın mesafen artar. Parmak kadar antenle cihazdan uydu yayını yapmasını mı bekliyorsun ?
Vpn destegi hakkında bilgisi olan arkadaşım yardımcı olursa sevinirim
Bir de şu FAT32 dosya boyutu en fazla 3.99GB olabiliyor. 2GB değil yani..
Diğer yandan Tp link arayüzü gerçekten çok iyi, istenirse DHCP özelliği devredışı bırakılıp başka bir router kullanırım diyorsanız sorun olmuyor.Eğer FTP sunucu olarak kullanmak istiyorsanız, usb drive üstünden kurmak kısa sürüyor, pek te zor bir işlem değil.Negatif yönlerini sayacak olursak:
5Ghz hızı istenirse 10300Mbps olsun, mesafe işin içine girdiği zaman zaten o hızdan ne hayır görürsünüz ne de stabilite.Çıkış gücü olarak çok yüksek değil, kendi örneklerinde evin dört bir yanına sinyal yayıyor her yerde muhteşem sinyal yakalarsınız olayı maalesef pazarlama taktiğinden öte değil.Malum burada birçok kişi kablosuz özelliğinden daha çok yararlanmak istediği için böyle cihazları göz önünde bulundurmak istiyor.O nedenle tavsiyem çıkış gücü çok daha yüksek cihazlara bakmanız yönünde olur.Burada yazdığım negatif yanlarının haricinde cihaz kullanışlı, ip değişikliği vs yaparken modeme reset atmanıza gerek kalmıyor.Bahsi geçen cihaz N750 ile benzer özellikleri sunduğu için bunları paylaştım, C7 de değişen pek birşey yoktur diye düşünüyorum.
Cihaz üzerindeki Usb Depolama alanına ulaşım tüm tarayıcılardan yapılabiliyor mu ?
Fat32 için tek dosya boyutu Max 2GB demişsiniz Max 4GB olması gerekmiyor mu ?
edit : mention