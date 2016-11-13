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TP-Link AC750 Archer MR200 incelemesi "İnternet kesintisi ve engellemelerine 4G LTE Router çözümü"

3 yıl
19,4b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda TP-Link'in AC750 Archer MR200 model numaralı ve 4G LTE destekli Router'ının tasarımına bakıyor, özelliklerine değiniyor, 3G ve 4.5G destekli hatlar ile hızını test ediyoruz.
Router’ları evimizde veya işimizde ağ kurmak, cihazlar arasındaki iletişimi sağlamak için kullanıyoruz ancak internetin engellendiği ya da kesildiği durumlar olmuyor değil, böylesi durumlarda kotasına rağmen hücresel veri kurtarıcı olabiliyor. Bu bağlantıyı birden çok cihaza, hızlı ve verimli bir şekilde, telefonu da ateş topuna çevirmeden paylaşmanın bir yolu da hücresel veri destekli router’lar.
TP-Link AC750, Archer MR200 model numaralı router’ın kutusu içerisinden 2 4G LTE anten, 12v 1 amperlik adaptör, bir metrelik bir CAT5 kablosu ve birkaç SIM kart dönüştürücü çıkıyor.

Archer MR200 piano black, parlak siyah bir malzemeye sahip. 20.2cm eninde, 14.1cm uzunluğundaki router altını yüksek tutan öndeki bacaklarıyla 3.3cm kalınlığında.

Üst yüzeyinin görünüşü ve dokunması hoş, gülü seven dikenine katlanır misali çizilmeye biraz müsait. Ortasında sırıtmayan bir logo ve altta durum LED’lerine yer verilmiş, hücresel veri bağlantısı durumunu gözlemleyebiliyorsunuz.
Mat siyah malzemeden imal edilen alt gövdede model bilgileri, IMEI numarası ve kenarlarda da olmak üzere havalandırma ızgaraları bırakılmış, cihazı isterseniz duvara da monte edebiliyorsunuz.

Arka yüzünde ise çıkarılabilir antenlerin girişleri, güç girişi, 3 10/100Mbit Lan ve 1 WAN portu ile Archer MR200’ün odak noktasını oluşturan SIM kart yuvası bulunuyor. WPS butonuyla güvenli bağlantı kurulumu yapabiliyor, Wi-Fi butonuyla da kablosuz bağlantıyı kapatıp açabiliyorsunuz.
Archer MR200’ün görünürdeki antenleri 4G LTE bağlantısının kurulması ve paylaşımından sorumlular, görünürdeki diyorum zira içerisine entegre 3 Wi-Fi anteni bulunuyor. Kutusu üzerinde 2.4GHz bandı için 300MBit/saniye, 5GHz bandı için 433Mbit/saniye aktarım hızı sunduğu belirtilmiş. Hücresel veri için de 150Mbit’e kadar indirme ve 50Mbit’e kadar yükleme hızı söz konusu, CAT4 standardı diyebiliriz.

Normal kurulumda olduğu gibi hücresel veri kurulumu da yapmak hayli basit, cihaz kapalı halde SIM kartınızı takıyorsunuz, tarayıcı üzerinden router’a bağlanıp Wi-Fi yayın bantlarını ve şifrelerini belirliyor ardından ileri düzey ayarlarda 3G/4G moduna geçiyorsunuz, sonrasında ağ ayarları ana başlığından internet menüsüne gelip oradan mobil data’yı aktifleştiriyorsunuz.

Bağlantı hızı ve çekim gücü kullandığınız operatör, lokasyonunuz ve SIM kartınıza bağlı, AVEA’nın 3G destekli SIM kartıyla ve orta çekim gücüyle 10Mbit civarı indirme ve 2.3Mbit civarı yükleme hızı elde ettim. Yine Avea’nın 4.5G destekli SIM kartına geçince 25Mbit civarı indirme ve 8Mbit civarı yükleme hızı şeklinde skorlar aldım. Türkiye’deki operatörler, hızlar ve kotalar derken cihazın 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızlarına ulaşmak zor, ulaşsanız dahi belki de bir çoğumuzun evindeki kablolu internetten yine de daha hızlı.

2.4GHz ve 5GHz bandındaki çekim gücü entegre antenlere göre gayet iyi, beklediğimden fazlasını aldım, 60 metre karelik bir evin bir ucundan diğer ucuna 3 duvar ardından %50 çekim gücüyle bağlanabildim ve 8MB/saniyelik de bir aktarım hızı elde ettim. 5GHz bandının çekim alanı doğası gereği daha kısıtlı ancak hız potansiyeli yüksek, 18MB/saniyelik bir hızı var bu bantta. Archer MR200’ün odağı 4G LTE üzerine olduğu için mesela bir Archer VR2600 gibi uçuk aktarım hızlarına sahip değil tabii.

TP-Link AC750, Archer MR200 model numaralı 4G LTE router amacına hizmet eden bir router, hücresel veriyi sıkılmadan bozulmadan açıkçası beklediğimden güçlü bir çekim alanıyla sunabiliyor, gerçi bu cihazın en azından 3-4 saat kullanım süresi sunan bir bataryaya da sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Hücresel veri kullanabilmesi ve IMEI derken cihazın fiyatı bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 500-600 lira civarında, normal bir router’la karşılaştırmamak gerek zira bu cihaz normal internet hizmetinizin kesildiği, engellendiği ve kablolu internet bağlantısı olmayan kırsal bir yerde çekim alanı geniş, çift bant yayın yapabilen ve cihazlarınızla bir ağ oluşturabileceğiniz bir cihaz, buna göre değerlendirmek lazım.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

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diyalektik21 3 yıl en beğenilen
Tp-link diyince bi daha düşünün.
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WeYsEaL 1 yıl
Kolay gelsin konuyu hortlatmış gibi olacağım ama sormam gereken bir konu var. Ürünü almak istiyorum ancak PS4 kullanımı için almak istiyorum turkcell in verdiği mevcut modem wifi cihazında bağlandığımda NAT TİP 3 Oluyor buda uygun bir nat tipi değil modemde ki sim cardı telefona takıp kişisel erişim noktası oluşturduğumda nat tipi düzeliyor 2 oluyor bu olaydan ötürü sorunun şebekeyle ilgili değil modemle ilgili olduğunu anladım sözün kısacası ürünü PS4 ile birlikte deneyip GSM bağlantısıyla nat tipine bakma şansı olan bir arkadaşımız var mı cevaplarınızı bekliyorum. Not: şuanki vınn wifi modemimde her yolu denedim modeli Alcatel mv40v1.
Cevap: Ürünü aldım hiç bir sorun yok online oyunlarda harika bağlantı sağlıyor Nat tipi olarakta 2 görünüyor bu benim için yeterli umarım merak eden arkadaşların işine yarar ürün fazlasıyla iyi işler yapan bir ürün.
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venediklib 2 yıl
merhaba, acaba bu routerdan daha iyi lte sinyalini yakalayan ürünler var mıdır? Bulunduğum bölge çok sarp bi bölge ve bu ürün lte'yi tek diş kadar yakalayabilmekte
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reiis 3 yıl
Usb girişi yokmu
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Halaycekenkoala 3 yıl
Bu ürünü kendim kullandıktan sonra arkadaşıma da tavsiye ettim.Cidden kalite kokan bir ürün
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peters 3 yıl
Keşke ikisi bir arada olsaydı çünkü çoğumuz evinde adsl kullanıyor bu modem ile ikitane ayrı cihaz kullanmak zorunda kalacan adsl kesilince diğer modemi tak sim karttan kullan hiç pratik değil üstelik te pahalı okadar parayı veren ikisi bir arada olmasını ister.Bu üründe güzel ama eksik eğer yoksa ilerde öyle bir ürün çıkacaktır.Emeğe sağlık güzel incelemeydi.
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burakesan 3 yıl peters
peters

Keşke ikisi bir arada olsaydı çünkü çoğumuz evinde adsl kullanıyor bu modem ile ikitane ayrı cihaz kullanmak zorunda kalacan adsl kesilince diğer modemi tak sim karttan kullan hiç pratik değil üstelik te pahalı okadar parayı veren ikisi bir arada olmasını ister.Bu üründe güzel ama eksik eğer yoksa ilerde öyle bir ürün çıkacaktır.Emeğe sağlık güzel incelemeydi.

Merhabalar,

öncelikle bu cihaz modem değil, bir router; yani mesela telefon hattını direkt bağlayamıyorsunuz. Router'ların görev tanımı seneler üstüne değişti gerçi...

Evimde kablolu bir modem var, kablolu modem router'a bağlı, kablosuz tüm cihazlarım router'a bağlanıyor. İnternet kesildiği vakit içindeki hattın mobil verisini açıyorum arayüzünden, tüm cihazlarıma tekrar internet bağlantısı sağlamış oluyorum gibi gibi; aslında biraz yüksek kotalı bir hat ve tarifeyle başarılı bir çözüm, hele ki hücresel veri hızınız evinizdeki kablolu internet hızından 5-6 kat yüksek olunca acil durumlarda kurtarıcı olabiliyor.

Cihazın asıl amaçlarından biri de kablolu internet hizmetinin ulaşmadığı kırsal bir yerde (mesela Trabzon'da bir yaylada) veya henüz kurulmadığı yerlerde (inşaat alanı olabilir) internetli bir ağ kurabilmeniz, cihazın odağı diğerlerinden değişik olduğu için incelemenin yazısında özellikle;

"normal bir router’la karşılaştırmamak gerek zira bu cihaz normal internet hizmetinizin kesildiği, engellendiği ve kablolu internet bağlantısı olmayan kırsal bir yerde çekim alanı geniş, çift bant yayın yapabilen ve cihazlarınızla bir ağ oluşturabileceğiniz bir cihaz"

...şeklinde belirttim.

İyi günler.
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diyalektik21 3 yıl
Ya aslinda suan benim milyonluk olmam lazim tp link gibi bi marka para kazandigina gore ben tubitak kosgeb e gidiyorum beyler dp link marka sinin kurusulusunu gerceklestiricem simdiden desteginiz icin var olun sag olun iri olun
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venediklib 3 yıl
bunun tp link mr6400 modelinden ne farkı var
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diyalektik21 3 yıl
üstüne para verseler almayacağım bi ürün ve param olsa millete para dağıtırım bu ürünü almamaları için gidin airtes veya zyxel alın bulaşmayın abi tp linke evde bi tane var isteyene bedava gönderirim.dilerseniz üstüne para da verebilirim:):)
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sosisvesalam 3 yıl
sağolsun turknet'te ortak ip havuzu denen bir şey var(çok para vermemek için herkesi aynı ip üzerinden internete çıkarıyorlar) o kadar para verip aldığım modemimin hiç bir özelliğini kullanamıyorum
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