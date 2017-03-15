TP-Link Ally 15.600mAh Powerbank incelemesi

Bu videoda TP-Link'in Ally serisi 15.600mAh powerbank'in tasarımına göz atıyor, LG üretimi hücrelerini değerlendiriyor, verimliliğini sınıyor, hangi cihazı kaç defa şarj edebildiğini test ediyoruz.

Ally serisi 2.600, 5.200, 10.400, ve 15.600mAh şeklinde dört seçeneğe sahip, elimizdeki en büyük abi, 15.600mAh olanı. Kapasitesi ve boyutları itibarıyla daha çok yanında çanta taşıyanlara ve uzun süreli elektrik kesintilerine yönelik bir powerbank olduğunu söyleyebilirim.



Beyaz, bol detaylı kutusu içerisinden ürünün kendisi, 40cm uzunluğunda diri bir Micro USB kablosu ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor. Ürün 3 yıl garantili, bir powerbank için iyi bir süre açıkçası. Yüksek kapasiteli bir powerbank için çantada taşınacağı ön görülerek daha uzun bir Micro USB kablosu beklerdim.

Powerbank’ın boyutları ve tasarımından başlayalım. 15cm boyunda 6.1cm eninde ve 2.2cm kalınlığındaki gövde 344 gram ağırlığında. Benzer kapasitedeki rakipleriyle karşılaştırınca ne azı var ne fazlası, bu kapasite böyle bir gövdede taşınabiliyor diyebilirim.



Beyaz-turkuaz temalı powerbank’ın şahsen beyazsever biri olarak çok şık göründüğünü söyleyebilirim. Ene değil de boya dağıtılan hücreler sayesinde elde kavraması daha kolay bir powerbank olmuş, bir yanındaki parlak elmas doku hem tutuşu güçlendirmiş hem de tasarımını, geri kalan kısmı mat beyaz malzemeden, yaklaşık 4 aydır aktif olarak kullanmama rağmen ne çizildi ne de renginde bir sararma oluştu, açıkçası gövdesinden yana müteessir olduğum bir şey olmadı. Metal olsaydı olur muydu, açıkçası 15.600mAh bir powerbank için fazlasıyla ağır olurdu diye düşünüyorum, kalitesini de göz önüne alınca sert plastik gövde bu kasaya gitmiş açıkçası.



Altındaki parlak plastik yüzeyde model kodu, çeşitli sertifikasyon bilgileri ve çıkış gücü belirtmiş, üstündeki kısımda da 2 USB 2.0 standardında USB çıkışı ve bir Micro USB girişi bulunuyor. Altındaki yuvarlak gözde beyaz bir LED aydınlatma var, elektrik kesintilerinde, zifiri karanlıkta ufak bir alanı aydınlatmaya yetecek kadar bir aydınlatma bu, mesela ben birkaç kez anahtar deliğini görebilmek için kullanmıştım. Elmas dokunun olduğu tarafta açma kapama butonu ve solunda 6 kademeli şarj durum LED’leri konumlandırılmış.



TP-Link’in Smart Charging, yani akıllı şarj sistemiyle desteklediği USB çıkışlarının ikisinden de 5v 2.4 ampere kadar çıkış alınabiliyor, güzel yanı ise çift port üzerinden iki cihazı da aynı anda şarj edebiliyor olmanız, böylesi bir senaryoda ise ikisinin toplamı için 5v 3 amper güç alabiliyorsunuz. Cihazınızın hızlı şarj destekli veya destekli olmadığı powerbank’in üzerindeki bir çip sayesinde tespit edilebiliyor, bir müzikçalar olsun veya akıllı saat, “bu cihazın bataryasını bozar mı acaba?” derdiniz olmuyor.



Model koduyla Ally TL-PB15600 gücünü LG üretimi 15.600mAh kapasiteli hücrelerden alıyor. Kısa devre, aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı şarj ve deşarj, aşırı ısınma gibi durumlara karşı güvenliklerle gelen powerbank’i 5V 2.4A şarj adaptörüyle TP-Link’in verilerine göre 5.8 saatte şarj edebiliyorsunuz, ben S7 Edge’imin 5V 2A hızlı şarj adaptörüyle powerbank’i 6 saat 20 dakika civarında şarj edebildim.



Gel gelelim taktığımız cihazları kaç kez ve ne sürede şarj edebildiğine. TP-Link’in verilerine göre iPhone SE’yi 8.2 kez, iPhone 6s’i 7.7 kez, Galaxy S7’yi 4.4 kez, iPad Mini’yi de 2.6 kez şarj edebiliyor. Powerbank’i yaklaşık 4 aydır kullandığımı belirteyim, hatta 2017 yılbaşında, uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığı günlerde hayli işime yaradı. Benim yaptığım testlerde, teker teker olmak üzere bu elektrik kesintilerinde 2 defa General Mobile GM5, 2 defa da Samsung Galaxy S7 Edge şarj ettim. GM 5, 2500mAh bataryası için 5v 1 amper, S7 Edge ise 3600mAh bataryası için 5v 2 amper hızlı şarj destekli telefonlar. S7 Edge şarjlarından birinde telefonu yoğun olarak kullandım, GM 5 şarjlarının 2.’sinde de telefonu %50 doldurduktan sonra powerbank’in şarjı bitmiş oldu. Böylece toplamda 12.000mAh’in üzerinde bir güç çekmiş oldum powerbank’ten, bu da %75’in üzerinde bir verimliliğe tekabül ediyor. Verimlilik meselesinin de tüm bataryaların doğası gereği içerideki voltaj dönüşümünden ortaya çıktığını da ek bilgi olarak vereyim.



Hızlı şarj ne kadar hızlı peki? S7 Edge’im ile yaptığım testte kendi adaptörü ne kadar sürede şarj ediyorsa powerbank’in de aynı sürede şarj ettiğini teyit ettim, hızlı şarj destekli olmayan cihazlar da aynı sürede şarj oluyor, iPad Air’ımın şarj süresinde de artı ya da eksi bir şey hissetmedim.



TP-Link’in Ally serisi, beyaz-turkuaz temasıyla tatlı bir görünüme sahip, karmaşık sırt çantalarında birçok ekipmanla taşımama rağmen temiz kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. 15.600mAh’lik bir böylesi bir powerbank uzun seyahatlerde veya uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı durumlarda gerçekten can kurtarıcı oluyor, günlük kullanım için Ally serisinin daha az kapasiteli ve küçük versiyonları tercih edilebilir. LG üretimi hücreleri, hızlı şarj desteği, çift çıkış verebilmesi, görünümü ve özellikle üç yıl garantisiyle TP-Link Ally serisi, özellikle de 15.600mAh versiyonu benim şahsen, özellikle de elektrik kesintilerinin yaşandığı dönemlerdeki tercihim oldu.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

