TP-Link X1 ve X1 Max ön incelemesi

Bu videoda TP-Link'in orta-üst segmente hitap eden yeni telefonları Neffos X1 ve X1 Max'a yakından bakıyor, elimizdeki detaylarla beraber bir ön inceleme yapıyoruz.

bildiğiniz üzere Donanım Haber olarak 2-7 Eylül arası Almanya’da gerçekleştirilen IFA 2016 fuarındaydık, fuarda birçok yeni ürün ve teknolojiyle ilk elden tanışma fırsatı bulduk, bu yeni ürünlerden biri de TP-Link’in kendi özel lansmanında tanıttığı X1 ve büyük abisi X1 Max oldu.



TP-Link’in akıllı telefon pazarındaki ilk meyveleri Neffos C5 ve C5 Max olmuştu, giriş-orta segmente hitap eden Neffos C5 sunduklarına kıyasla fiyatıyla ideal bir çizgide seyretmişti ancak bu sefer Neffos X1 ve X1 Max ile orta-üst segmente hitap eden telefonlarla geliyor TP-Link.



Neffos X1 ve X1 Max tamamı alüminyum cihazlar, gri ve şampanya olarak iki renk seçenekleri var, elde tutuş hissiyatları hoş ve ince detay çalışıldığı ilk etapta hissediliyor, detaylara indikçe teker teker görüyorsunuz, hatta TP-Link’in verilerine göre arka kapak, kenarlardaki fazlalıklar, köşeler ve diğer ince detaylar için 170’den fazla işlem uygulanıyor.



Tasarımsal anlamda arka yüzünde çift kavisli yapıya gidilmiş bu da elde tutuşu kolaylaştırılmış. X1, 5 inç ekran ve %76’lık ekran kasa oranıyla tek elle kullanıma müsait bir telefon haline gelmiş. X1 Max’da ise 5.5 inç ekranda yine %76’lık ekran kasa oranı yakalanmış, iki elle kullanmaya daha müsait. Ekranda son zamanların popüleri 2.5D ekran tasarımına gidilmiş, ekranın kenarlarından kasasına ufak bir kavis anlamına geliyor bu, en önemli getirisi elde tutarken keskin, tutucu çizgilere rastlamamanız, kasanın genelinde de pürüzsüzlük hakim.



CNC tezgahından çıkma kasalara sahip X1 14.2cm boy, 7.1cm en ve 7.95mm inceliğinde, X1 Max ise 15.2cm boy, 7.6cm en ve 7.75mm inceliğinde.

X1, 5 inç IPS LCD ekranda 1280x720 çözünürlükle geliyor, 293ppi piksel yoğunluğuna sahip. X1 Max ise 5.5 inç ekranda 1920x1080 çözünürlükte, piksel yoğunluğu 403ppi. İki ekran da in-cell, yani dokunmatik katmanla panelin birleşik olduğu ekranlar, panel ve dokunmatik arasındaki mesafe kalkınca ekran daha dışarıda, görüntülenenler de ekrandan çıkacakmış edası veriyor. Fuar ortamında renk ve ton gösterim gücünü tam olarak test edemedim, test örnekleri ofisimize gelince detaylıca inceleriz.



İki telefon da MediaTek’in Helio P10, sekiz çekirdekli bir yongayla geliyor, 300megabit/saniye indirme ve 50mbit/saniye yükleme hızı destekli CAT 6 modemle desteklenmişler ancak X1 ve X1 Max arasında, çekirdek hızları anlamında ufak farklar var, X1’deki Helio P10’un performans odaklı 4 Cortex A53 çekirdeği 1.8GHz’de, tasarruf odaklı 4 Cortex A53 çekirdeği 1GHz’de görev yapıyor. Gel gelelim X1 Max’a, buradaki performans odaklı 4 Cortex A53 çekirdeğii 2GHz, tasarruf odaklı 4 Cortex A53 çekirdeği 1.2GHz’de çalışıyor. X1’in Mali T860MP2 grafik birimi 550MHz’de çalışırken X1 Max’ın Mali T860MP2’si 728Mhz’de çalışıyor. Aslında bakarsanız iki telefon arasında kağıt üstünde pek performans farkı olmayacak gibi görünüyor zira biri 720P biri 1080P ekranı kotaracak, biraz da termal bütçe düşünülerek donanımlandırılmış cihazlar.



RAM ve depolama tarafında X1 için 2GB RAM 16GB ROM ve 3GB RAM 32GB ROM şeklinde iki seçenek var, X1 Max için 3GB RAM/32GB ROM ve 4GB RAM/64GB ROM şeklinde. Ülkemize bu kombinasyonlardan hangileri gelir, orasını zaman gösterecek ancak benim tahminim iki telefon için de ilk seçenekler olacaktır. İki telefonun da 128GB’a kadar Micro-SD kart destekli olduğunu ekleyelim.



X1 ve X1 Max’da aynı kamera modülüne yer verilmiş, arka tarafta Sony’nin 13MP’lik IMX258 sensörü var, F/2.0 diyafram açıklığına sahip ve çift ton LED ile desteklenmiş, fuar ortamında çekim kalitesini test etmek güç tabii, telefonlar da piyasaya çıkmaya hazır, nihai telefonlar olmadıklarından üzerlerindeki Android 6.0 tabanlı arayüzü henüz ham desek yeridir, hatta X1 Max yazılımı tam olarak tamamlanmadığı için kapalı haldeydi. Arayüz, çekim kalitesi, detay gücü, ses çıkışı, bunları detaylıca görebilmek için test masamıza gelmelerini bekleyeceğiz.



Kameranın altında, tam işaret parmağı hizasında bir parmak izi sensörü var. Sensörün arka tarafta olmasının artısı var eksisi var elbette ama en nihayetinde TP-Link’in belirttiğine göre özel bir algoritma kullanan bu sensör parmağınızı 0.2 saniyede tanıyıp telefonu uyandırıyor, telefonu parmakiziyle uyandırdıkça da parmağınızı öğreniyor, gitgide hızlanıyor, fikir güzel ama tabii lansman alanında birebir test etme şansımız olmadı.



X1 7.95mm inceliğindeki kasasında 2250mAh, X1 Max 7.75mm inceliğindeki kasasında 3000mAh batarya taşıyor, X1 Max aynı zamanda hızlı şarj destekli, 30 dakikada bataryasının %50’sini şarj edebiliyor. Açıkçası kağıt üstünde Çinli rakiplerinden 0.50-1mm civarında daha inceler ama daha düşük batarya kapasitelerine sahipler, gerçi donanım ve yazılım harmonisi tutturulduktan sonra kağıt üstündeki verilere çok odaklanmamak gerekiyor, batarya da ancak deneyimleyip sizlere bilgi aktarabileceğim konulardan.



En önemli konu, X1 ve X1 Max’in fiyatı ne olacak? TP-Link kurucu ortaklarından Jeffrey Chao bizzat kendi yaptığı duyuruda X1 için başlangıç fiyatının 199 euro, X1 Max için de 249 euro olduğunu belirtti. Özel görüşmelerimiz sırasında yönelttiğim sorular dahilinde de Türkiye’de düşük fiyatlı telefonların vergilerden daha çok etkilendiğini bildiğini belirtti ve segmentine göre rakiplerinden daha iyi fiyat/performans oranına odaklanacaklarını da ekledi.



X1 için kur üzerinden vergisiz hesaplayınca, günün kur değeriyle 650 lira ediyor, vergi ve diğer etkenlerle beraber X1 için 900-1000, X1 Max için 1200-1300 liralık fiyat etiketleri görebiliriz ama bunlar tamamen tahmini rakamlar, şu an için herhangi bir ölçüt veya karar kılıcı bir bilgi teşkil etmiyorlar, C5 Max 800-900TL aralığındayken X1 için tahmin ettiğim fiyat iyimser ama dediğim gibi, cihazların Türkiye pazarına girmesini ve ofisimize nihai örneklerinin gelmesini bekleyeceğiz.

Böylelikle bir ön incelememizin sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.