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TP-Link ile 2015 Hedeflerini ve Akıllı Ev Konseptini Konuştuk

4 yıl
12,4b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ile 2015 hedeflerini, akıllı ev konseptini ve yeni ürünlerini konuştuk.

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Bunta_Reis 4 yıl
Röportaj için teşekkürler.Arkadaş yeni galiba ses dengesi gayet iyi kendisine başarılar diliyorum.
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Spielberg 4 yıl Gordon Gekko
Gordon Gekko

Hepsi iyi hoş ama o sakal nedir arkadaş. Üst düzey yöneticilerle röportaj yapıyorsun sen. Hani tarz olsa, şöyle bir çeki düzen verilmiş olsa tamam ama bildiğin nadasa bırakmış. işid militanı gibi gerçekten

mesajınız için teşekkür ederim. yaklaşık 2 yıldır bu sakallarla yaşıyorum ve bi süredir bu sektördeyim, birçok üst düzey yönetici ile tanışma ve konuşma fırsatım oldu, sakallar hiç bi zaman sorun teşkil etmedi. aksine genelde hoş sohbet konusu bile oldu :) umarım anlayış gösterirsiniz. tekrar teşekkür ederim.
Gordon GekkoHepsi iyi hoş ama o sakal nedir arkadaş. Üst düzey yöneticilerle röportaj yapıyorsun sen. Hani tarz olsa, şöyle bir çeki düz...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Guest-6F17B5B5B 4 yıl
Sakal yüzünden Yunus Çağlayan'a tepki göstermekle gömlek yüzünden Matt Taylor'a tepki göstermek bence aynı saçma bakış açısı..
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Cossie 3 yıl
Tp-link bulut kamera kullanıcısıyım ve akıllı telefon uygulamasının kalitesinden çok memnunum. Eğer akıllı telefona bildirim gönderebilen bir kapı zili yapabilirseniz memnuniyetle satın alırım. Pebble saate de bildirim gönderebilirse harika olur.
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DH Misafiri 3 yıl
Adamın sakalından ne istiyorsunuz? İlla milleti kendinize benzeteceksiniz arkadaş! herkes işine baksın. şunu da söylemeden geçmeyeyim: sakal bırakmak sünnettir ve peygamber efendimiz bıyıkları kısa tutup, sakalları salın demiştir! Nasıl yabancılaştırmışlar bizi dinimize..
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DH Misafiri 3 yıl
fgjdfjjfgjyyyyyyyyyyuıffuıy
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DH Misafiri 3 yıl
Donanımhaber ekibi arasına yeni bir arkadaş katmış, bu noktada firma kendi ölçütlerine karşı bir durum saptamamış ve arkadaşı üst düzey bir yönetici ile röportaj yapmaya yollamış. Buraya kadar her şey normal.
Anormal olan kısım ise birilerinin gelip kendi subjektif ölçütlerini çok evrensel bir şeymiş gibi lanse edip goy goy yapması. Yahu birader sana ne? Tüm dünya bu tarz gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırıp yapılan işe odaklanırken biz hala 1980 yılı kılık&kıyafet yönetmeliği ile neyin ciddi neyin gayriciddi olduğunu tartışıyoruz.
Gayet güzel bir röportaj olmuş, tebrikler ve başarının devamını dilerim.
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eskikasaroysroys 4 yıl
Dış görünüşe dikkat edeceksek dünyada kimse iş yapamaz o zaman :) Açıkçası çok başarılı bir röportaj olmuş tebrik ederim.
TP-LINK'e gelecek olursak bence çok başarılı işler yapıyor. 3-4 ürününü kullanıyorum ve çok memnunum yeni gelişmeler içinde takipte kalmaya devam edicem.
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R53 4 yıl
adamın sakalına sacına karişmayalım.. bırakalımda insanlar özgür istediği sekilde hareket etsın..yani bi kere sanane adamın sakalından sana mı kaldı.. he rahatsız olma durumun varsa izleme .. neyi amaçladınız anlamış degilim.. üst düzey yöneticilerle konusmak vesayre saç sakal ilgisi nedir ayıptır ya utanır bıraz inasan nasıl bu şekilde yorum yapılabılıyorsunuz pes kendinizi küçük düsürmeyin bence beyninizdeki örümcekleri atın..
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alicaptain 4 yıl
Teknoloji geliştikçe herşey akıllanıyor ama Türkiye'de tam tersi durum söz konusu cihazlar akıllandıkça insanlar aptallaşıyor..
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keskin53 4 yıl
ses dengesi gayet iyi kendisine başarılar diliyorum.
sakala bakınca aklıma biran işid geldi
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Guest-6F17B5B5B 4 yıl
Sakal yüzünden Yunus Çağlayan'a tepki göstermekle gömlek yüzünden Matt Taylor'a tepki göstermek bence aynı saçma bakış açısı..
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MrKemal17 4 yıl
Yemekteyiz programını izliyoruz sandım. Ayrıca bir sakal tıraşı iyi olur.
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