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TTNET: 2012 fiber yılı olacak

7 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, aylık iş ve ekonomi dergisi Infomag'e önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de 18 milyon hane olduğunu ancak şu an için sadece 6-7 milyonunda sabit internet bağlantısı olduğunu söyleyen Yılmaz, penetrasyon açısından bakıldığında Türkiye'nin gerisinde olan ülkelerin de bulunduğunu ancak İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde, her 100 haneden 75'inde sabit internet kullanıldığını ifade etti. Yılmaz, Türkiye ile kıyaslandığında bu ülkelerdeki kullanım oranının %15'inin Kablo TV'den geldiğini, ülkemizde ise bu alanın gelişmediğini belirtti.
TTNET olarak beş yıllık bir geçmişe sahip olduklarını söyleye Tahsin Yılmaz, internet servis sağlayıcıs olarak başladıkları yolculukta bugün televizyon, telefon ve internetten bahsettiklerine dikkat çekiyor. 2012'nin fiber yılı olacağını söyleyen Tahsin Yılmaz, altyapının Türk Telekom tarafından sağlandığını ve geçtiğimiz günlerde yatırımların önünü açacak izinlerin yetkili kurumlardan çıktığını söyledi. 2012 ile birlikte ülke genelindeki fiber yatırımlarının hız kazanacağını ve sonrasında hız ile ilgili problemlerin artık gündeme gelmeyeceğini ifade eden Yılmaz, Ulaştırma Bakanlığı'nın her eve önce 100Mbit ardından da 1 Gb gibi yüksek hız hedefleri koyduğunu, fiber ile birlikte yeni servisler sunacaklarına dikkat çekti.
Yapılan röportajlar dikkate alındığında TTNET için şu anki en önemli yatırım kalemlerinin başında TiViBU platformunun geldiği söylenebilir. 1.2 milyon kullanıcıya sahip olan TiViBU platformunu daha fazla yaygınlaştırmak ve daha zengin bir içerik sunma adına çalışmalarına devam eden TTNET,  kendi içeriğini üretme noktasında Sportivi ile başlangıç yaparken, platforma özel içerik ve kanallar konusunda ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını, yayın standartlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor.
Infomag dergisi Kasım sayısında kapsamlı bir TTNET kapak konusu hazırlamış. Yöneticilerle yapılan röportajlara ilişkin detaylı bilgileri derginin bu ayki sayısında bulabilirsiniz. 

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Divinity 7 yıl en beğenilen
Kablonet gelişmemiş, sanki izin verdiniz de onlar gelişmedi, sanki gelişmesi için çaba harcadınız, Türk insanını sömürmek için bütün yapılan yatırımlara herşeye engel oldunuz, lisans vermediniz, altyapı yatırımlarını baltadınız, insanları kandırmaktan vazgeçin, fiber diye birşey yok, kablonun adı Fiber-optic, altyapının adı FTTH, daha ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, verdiğiniz dsl, adsl, vdsl, adı üzerinde bakır kablo üzerinden verilen internet hizmeti, taşıcıyı kablo ne olursa olsun.
Kablonet gelişmemiş, sanki izin verdiniz de onlar gelişmedi, sanki gelişmesi için çaba harcadınız, Türk insanını sömürmek için bütün yapılan yatırımlara herşey...
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LGR9 6 yıl
diger sehirleri bilemem ama Ankara'da basvuruda bulunulan her binaya fttb sistemi cekiyorlar yollar 10cm genisliginde 1metre derinliginde uzun cukurlarla dolu
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aaahmet61 6 yıl
arkadaşlar tahsin dayı ne kadar yatırım yapmış anlayın işte ispatı bizde yalan yok adama iftira atmayın .gazetecilere basın toplantısı yapmış bugün ama tuhaf bir durum olmuş.gazetecilerin fiber sorularını almamış vııın kaçmış işte linki.
ekonomiservisi.com/...
adam ne kadar fiber döşemiş türkiyeye anlat anlat 10 günde bitemezmiş .onun için soru almamış.
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denizhansen 6 yıl
Fibere geçerse eğer ttnet ben ömür boyu sözleşme yapıcam.
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ghostweb 6 yıl
fiber tam para tuzağı 5 para etmez. ne farkı varki gene kota var gene kota var ha ben bişey indirmiyorum diyorsanız gidiin aylık 20 tl ye sınırsız 3g paketi alın !
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DH Misafiri 7 yıl
tabikide kota diye bişey olucak 30 tl ödeyipte kullananla 60 tl ödeyip kullanan ayrı olacak kota olmamasını istiyosanız 2 kat daha fazla para verceniz kota olmadan kullancanız bn sınırsız kullanıyorum menunum 25 gb felan geçincede 1mgbte de düşmüyo bnde tek sıkıntım hız problemin 4 mgbti geçemiyorum hatların eski olması ve mesafe bakımından
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monti24 7 yıl
yalan dolan her zamanki gibi

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wesstern 7 yıl
49 limitsiz oldu 55 sonra da 59 kzkçı herifler
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beratltd 7 yıl
ttnet istediği kadar hızı artırsın adil kullanım koşulları oldukça hiç bir işe yaramaz 1gb.....
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desperadotr 7 yıl
Ondan bundan bizden aldıkları ile TURKTELEKOM ARENA yı yaptılar. Hizmeti geliştirecekleri yere paraları böyle rüzgardan tavanı uçan stad lar yapıyorlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın.
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Bir Sevdadır Türkiye 7 yıl
desperadotr

Ondan bundan bizden aldıkları ile TURKTELEKOM ARENA yı yaptılar. Hizmeti geliştirecekleri yere paraları böyle rüzgardan tavanı uçan stad lar yapıyorlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın.

yaptıkları stattan bile hayr yok değil mi rüzgardan çatısı uçuyo
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desperadotr 7 yıl
Ondan bundan bizden aldıkları ile TURKTELEKOM ARENA yı yaptılar. Hizmeti geliştirecekleri yere paraları böyle rüzgardan tavanı uçan stad lar yapıyorlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın.
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savaskerem37 7 yıl desperadotr
desperadotr

Ondan bundan bizden aldıkları ile TURKTELEKOM ARENA yı yaptılar. Hizmeti geliştirecekleri yere paraları böyle rüzgardan tavanı uçan stad lar yapıyorlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın.

la ben fenerliyim bizim verdiğimiz paralarla cinconlular stad sahibi oldu ne iştir bu acep
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MxFxOx 7 yıl
neden acaba Türkiye'de 18 haneden 6 sında internet var TTnek'nin bir zamanlar tekel olmasına ragmen milleti soyması olabilir mi?
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BasilBlack 7 yıl
...
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El_domingo 7 yıl
Evde quicknet kullanıyorum 20mb hıza 100gb adil kullanım kota sartı var hakkaten baya memnunum ,bana bol bol yetiyor...inaşllah en kısa surede yaparlar....
Ancak özellikle devlete ait yada o kulturden gelen kurumların vaadlerine inanmamak lazım....
Alın size bir ornek gecen sene verilen bi vaat ama ortada tık yok....[>:][>:][>:]
teknolog.com/...
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s0ft 7 yıl
İstersen fiberi milletin ağzına sok, bu fiyatlarla işin zor.
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montevo 7 yıl El_domingo
El_domingo

Evde quicknet kullanıyorum 20mb hıza 100gb adil kullanım kota sartı var hakkaten baya memnunum ,bana bol bol yetiyor...inaşllah en kısa surede yaparlar....
Ancak özellikle devlete ait yada o kulturden gelen kurumların vaadlerine inanmamak lazım....
Alın size bir ornek gecen sene verilen bi vaat ama ortada tık yok....[>:][>:][>:]
teknolog.com/...



arkadaşalr önceden de dedim.ttnette zatne fiber erişim var.bilgisayara kadar hemde.metroethernet diye işyeri paketleirnden bakarsanız 10 gbitlik hızlar var.durum şu bu sistmei her eve yönelik ucuz şekilde yapmak.ucuzdan kasıt para harcamadan kar etmek.
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