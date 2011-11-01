TTNET: 2012 fiber yılı olacak

TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, aylık iş ve ekonomi dergisi Infomag'e önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de 18 milyon hane olduğunu ancak şu an için sadece 6-7 milyonunda sabit internet bağlantısı olduğunu söyleyen Yılmaz, penetrasyon açısından bakıldığında Türkiye'nin gerisinde olan ülkelerin de bulunduğunu ancak İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde, her 100 haneden 75'inde sabit internet kullanıldığını ifade etti. Yılmaz, Türkiye ile kıyaslandığında bu ülkelerdeki kullanım oranının %15'inin Kablo TV'den geldiğini, ülkemizde ise bu alanın gelişmediğini belirtti.

TTNET olarak beş yıllık bir geçmişe sahip olduklarını söyleye Tahsin Yılmaz, internet servis sağlayıcıs olarak başladıkları yolculukta bugün televizyon, telefon ve internetten bahsettiklerine dikkat çekiyor. 2012'nin fiber yılı olacağını söyleyen Tahsin Yılmaz, altyapının Türk Telekom tarafından sağlandığını ve geçtiğimiz günlerde yatırımların önünü açacak izinlerin yetkili kurumlardan çıktığını söyledi. 2012 ile birlikte ülke genelindeki fiber yatırımlarının hız kazanacağını ve sonrasında hız ile ilgili problemlerin artık gündeme gelmeyeceğini ifade eden Yılmaz, Ulaştırma Bakanlığı'nın her eve önce 100Mbit ardından da 1 Gb gibi yüksek hız hedefleri koyduğunu, fiber ile birlikte yeni servisler sunacaklarına dikkat çekti.

Yapılan röportajlar dikkate alındığında TTNET için şu anki en önemli yatırım kalemlerinin başında TiViBU platformunun geldiği söylenebilir. 1.2 milyon kullanıcıya sahip olan TiViBU platformunu daha fazla yaygınlaştırmak ve daha zengin bir içerik sunma adına çalışmalarına devam eden TTNET, kendi içeriğini üretme noktasında Sportivi ile başlangıç yaparken, platforma özel içerik ve kanallar konusunda ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını, yayın standartlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor.

Infomag dergisi Kasım sayısında kapsamlı bir TTNET kapak konusu hazırlamış. Yöneticilerle yapılan röportajlara ilişkin detaylı bilgileri derginin bu ayki sayısında bulabilirsiniz.