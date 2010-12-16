TTNET Müzik'in Başarısı İFA Ödülüyle Tescillendi

Türkiye’nin en kapsamlı dijital müzik platformu TTNET Müzik, 14. İstanbul FM Altın (İFA) Ödülleri’nde “En İyi Yasal Dijital Müzik Platformu” seçildi.

Türkiye’de “ilk defa” tüm internet kullanıcılarına MP3 formatında şarkı indirme imkânı sunan TTNET Müzik platformunun başarısı, 14. İFA Ödülleri’yle tescillendi. TTNET Müzik, radyonun Oscarları olarak nitelendirilen ve sonuçları halkoylaması ile belirlenen 14. İFA Ödülleri’nde “En İyi Yasal Dijital Müzik Platformu” ödülüne layık görüldü.

TTNET Müzik’in ödülü, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimleri, bürokratlar, iş dünyasının üst düzey yöneticileri, reklam dünyasının önemli temsilcilerinin de aralarında bulunduğu seçkin bir davetli grubunun katıldığı törenle verildi.

Törende konuşma yapan TTNET Ürün Geliştirme ve Yönetimi Direktörü Gültekin Keskin; “TTNET Müzik, Türkiye’nin ilk internet tabanlı yasal müzik portalı… TTNET Müzik ile TTNET, dijital müzik alanında bugüne kadar Türkiye’de öncü bir rol üstlenerek önemli bir boşluğu doldurdu” dedi.

İFA Ödülüyle TTNET Müzik’in başarısının da bir anlamda tescillendiğini belirten Keskin sözlerine şöyle devam etti; “TTNET Müzik’i her zaman daha iyiye doğru taşımak için gösterdiğimiz çabaların karşılığında, bu önemli organizasyonda halkoylaması ile bu değerli ödülü kazanmak bizim için büyük önem taşıyor. Müzikseverlerin değerlendirmeleri sonucunda layık görüldüğümüz bu ödüller, çalışmalarımızı daha büyük bir heyecanla sürdürmemizde bize destek oluyor."

TTNET Müzik’le sınırsız online müzik dinleme ve MP3 indirme deneyimi

Türkiye’de ilk defa MP3 formatında şarkı indirme imkânı sunan TTNET Müzik’e, tüm internet kullanıcıları yalnızca bir e-mail adresiyle kolayca üye olabiliyor, milyonlarca şarkı içinden ücretsiz ve sınırsız online müzik dinleme (stream) deneyimine kavuşuyor. İndirilen şarkılar herhangi bir kısıtlama olmaksızın MP3 çalarlar, cep telefonları gibi tüm ortamlarda da dinlenebiliyor.

Kullanıcılar temel paket olan 2TL karşılığında 10 MP3 indirebilirken portal üzerinden, uygun fiyatlarla 25 – 50 ve 100 adet MP3 paketlerini de tercih edebiliyorlar.

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