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    Bomba iddia: Türksat mobil operatör sektörüne giriyor!

    Ortaya atılan iddiaya göre Türksat, mobil operatör hizmeti sunacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a rakip dördüncü operatör olarak faaliyet gösterecek.      

    Bomba iddia: Türksat mobil operatör sektörüne giriyor! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin tek uydu operatörü olarak faaliyet gösteren Türksat, şimdi de Türkiye’nin dördüncü mobil operatörü olmaya hazırlanıyor. Türksat, GSM operatörü hizmeti sunarak Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’a rakip olacak.

    Gazeteci Olcay Aydilek’in iddiasına göre Türksat yeni yapılanmaya gidiyor. Aydilek, konuyla ilgili paylaşımında şunları söyledi:

    “Türkiye’de; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından yeni bir operatör için geri sayım başladı. TÜRKSAT'ın yeniden yapılanmasına yönelik yasa hazırlığı netleşiyor. TÜRKSAT, kablo-yayın hizmetleri ayrılacak. Bu şirket, iletişim sektöründe güçlü aktör olarak yer alacak.”

    Bu iddiaya göre Türksat hali hazırda sunduğu uydu ve kablo TV hizmetlerine ek olarak mobil haberleşme hizmeti sunacak. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türksat hisselerinin yüzde 100’ünü elinde bulunduruyor. TVF ayrıca Turkcell’in yüzde 26,2, Türk Telekom’un ise yüzde 61,68’ine sahip durumda. TVF bünyesinde faaliyet gösteren Türksat’ın mobil operatör piyasasına nasıl bir rekabet getireceği merak ediliyor. 

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