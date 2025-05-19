E-atıklarla geleceğe yatırım: “Dünya İçin Lazım” projesi başladı

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Tam Boyutta Gör Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği, elektronik atıkların geri dönüşümüyle hem doğayı korumayı hem de doğa bilinci yüksek nesiller yetiştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir sürdürülebilirlik projesine imza attı. “Dünya İçin Lazım” adı verilen proje, 81 ilde yürütülecek doğa eğitimleri ve e-atık toplama kampanyalarıyla Türkiye genelinde geniş çaplı bir farkındalık hareketine dönüşmeyi hedefliyor.

15 ton e-atık geri dönüştürülecek

Proje kapsamında, önümüzdeki 12 ay içinde 15 ton e-atığın geri dönüştürülmesi planlanıyor. Toplanan e-atıklar sadece çevreye kazandırılmakla kalmayacak; aynı zamanda 81 ilde 500 noktada görev alacak gönüllü eğitmenlerle, 60 bin çocuğa ve yetişkine doğa eğitimi verilmesi sağlanacak. Bu eğitimlerde sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, ileri dönüşüm ve doğa koruma gibi başlıklar ele alınacak.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy yaptığı açıklamada, elektronik atıkların hızla büyüyen bir çevresel tehdit olduğunu belirtti. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre 2050 yılına kadar e-atık miktarının 120 milyon tona ulaşmasının beklendiğine dikkat çeken Aksoy, “E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeye ve farkındalık yaratmaya devam etmemiz gerektiğine olan inancımızla WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle ‘Dünya İçin Lazım’ projesini hayata geçirdik. Amacımız; e-atıkları dönüştürerek doğamızın korunmasına katkıda bulunmak, e-atık dönüşümü sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak, vereceğimiz sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları geliştirerek büyütmek. Bu topluluklar da kendi içinde doğa bilinci yüksek ve bu bilinci etrafa yayan elçiler yetiştirecek. Bu anlayışla, 60 bin kişiye doğa eğitimi vereceğiz ve içlerinden proje elçileri seçeceğiz.” dedi.

WWF-Türkiye’den çocuklara özel eğitim

Projenin eğitim ayağı WWF-Türkiye tarafından üstlenildi. Genel Müdür Ömür Kula, hazırlanan içeriklerin çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak yapılandırıldığını belirterek “WWF-Türkiye olarak çocukların doğayla kurduğu ilişkinin geleceğimizin yanı sıra, bugünü de dönüştürme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yalnızca bilgi aktarmakla yetinmeyip; çocukların düşünmelerine, tartışmalarına, çözüm üretmelerine olanak tanıyor ve dönüşüme katkı sunan birer aktöre evrilmelerini amaçlıyoruz.” dedi.

Habitat Derneği’nden çok katmanlı farkındalık seferberliği

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Emre Koyuncu ise projenin yalnızca çocuklara değil, öğretmenlerden ebeveynlere kadar geniş bir kitleyi kapsadığını vurguladı. Koyuncu, “Çocuklara yönelik doğa eğitimlerinin yanı sıra ebeveyn ve eğitmenler için hazırladığımız seminerlerle, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını hem evde hem okulda desteklemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca projemizde seçeceğimiz 20 proje elçisi rol model çocuk ile doğaya dair sorumluluk duygusunu güçlendirirken, bir yandan da eğitim programlarımızı yürüten gönüllü eğitmenlerimizin kapasitesini artırmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Online kanallardan da kampanyaya katılım mümkün

Vodafone kullanıcıları, “Yanımda” uygulaması üzerinden e-atık başvuru formunu doldurarak ya da Vodafone mağazalarındaki QR kodlar aracılığıyla kampanyaya katılabiliyor. E-atıklarını teslim eden müşterilere, teşekkür amacıyla 5 gün geçerli 5 GB mobil internet hediyesi sunuluyor. Bu kampanyadan her ay bir kez yararlanmak mümkün.

Ayrıca, teslim edilen e-atıklar sayesinde çocuklara yönelik doğa eğitimlerine bağış yapıldığına dair bir dijital kart da kullanıcılara iletiliyor. Toplanan tüm e-atıkların geri dönüşüm süreci, bu alandaki yetkinliğiyle bilinen Ouno firması tarafından gerçekleştirilecek.

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