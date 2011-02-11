TTNET Oyun'dan Türk Oyun Geliştiricilere Önemli Destek!

TTNET, geçtiğimiz günlerde sona eren "Global Game Jam 2011" (Yenilikçi Oyun Geliştirme Dünya Maratonu)'e platform desteği vererek yerli oyun geliştiricilere sağladığı katkıyı bir adım öteye taşıyor. TTNET, bu önemli maraton sonucunda ilgi gören oyunların geliştiricilerine platform desteğini sunacak.





TTNET Oyun , geçtiğimiz günlerde sona eren "Global Game Jam 2011"de Türkiye'yi başarıyla temsil eden oyun geliştiricilere, platform desteği sunuyor. Brezilya, Fransa, İngiltere, ABD gibi oldukça iddialı ülkelerin yer aldığı 3 günlük uluslararası maratonda Türk Oyun Geliştiricilerinin ortaya çıkardığı 18 oyunun daha büyük kitlelere ulaşması için bu platform desteği önemli bir rol oynayacak.

Ülkemizde Sobee'nin geliştirdiği İstanbul Kıyamet Vakti ve I Can Football ile Taleworlds'ün yapımını üstlendiği Mount&Blade: Warband gibi yerli oyunlara verdiği destek ile öncü rol üstlenen TTNET, genç geliştiricilere sağlayacağı destek sayesinde global anlamda ilgi görecek yerli yapım oyunların önünü açmış olacak.

" Yerli Oyunlara Desteğimiz Devam Edecek…"

Dünya genelinde 44 ülkeden 169 farklı merkez ile aynı anda başlayarak 48 saat içinde 18 oyun çıkaran Türk oyun geliştiricilerin önemli bir başarı sergilediğini dile getiren TTNET Ürün Geliştirme Direktörü Gültekin Keskin , TTNET'in bundan sonra da yerli yapımlara desteğinin devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde önemli bir Türk yapımı oyun için de TTNET olarak desteklerini açıklayacaklarını kaydetti. Keskin ayrıca şunları belirtti:





" Yerli oyunlara en çok destek veren teknoloji şirketi olarak genç ve yaratıcı beyinlerin bir araya geldiği, yeni fikirlerin 48 saat içinde somut bir ürüne dönüştüğü Global Game Jam gibi çalışmalara büyük önem veriyoruz. TTNET Partner Ekosistem Programı kapsamında verdiğimiz destek sayesinde, tüm dünyada 80 milyar dolarlık hacimle sinema sektörünü geçen küresel oyun pazarına yerli aktörlerin de girmesi en büyük dileğimiz. TTNET olarak, bu konuda her türlü yenilikçi iş fikrine ve bu fikirleri hayata geçirecek oyun stüdyolarına kapımız sonuna kadar açık."

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