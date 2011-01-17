TTNET WiFi Noktaları, Tüm Dünyanın Kullanımına Açıldı

TTNET ile iPass arasında 2009'un Kasım ayında başlayan ve dünyadaki tüm iPass noktalarını TTNET abonelerinin kullanımına açan anlaşma kapsamı genişledi. Artık yurt dışından Türkiye'ye gelen iPass aboneleri de Türkiye'nin 81 ilindeki binlerce TTNET WiFi noktasını internete bağlanmak için kullanabilecek.

Hayatın her alanında tüketicilere kesintisiz, hızlı, güvenli ve kaliteli genişbant internet hizmeti sunan TTNET, bir süre önce alanında dünya devi olan iPass ile gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmasını bir adım daha öteye taşıyor. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin 81 ilindeki binlerce TTNET WiFi noktası da bugün itibariyle yurt dışından Türkiye'ye gelen milyonlarca iPass abonesinin kullanımına açıldı.



WiFi noktalarının yaygınlığı açısından Avrupa'da 3'üncü, tüm dünyada ise 5'inci sırada yer alan TTNET WiFi, dünya genelinde 100 ülkede, 150 bin noktada servis sunan iPass'in portföyünü de genişletmiş oldu.



Yurtdışında iPass abonesi olan tüketiciler, yaygın TTNET WiFi noktalarından hızlı, güvenli ve kesintisiz internete sahip oldukları iPass abonelikleri ile kolayca erişebilecekler.



Detaylı bilgi almak için www.ipass.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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