TTNET İŞYERİM ile elektriğiniz kesilse bile internetiniz kesilmeyecek

"TTNET İŞYERİM" İLE ELEKTRİĞİNİZ KESİLSE BİLE İNTERNETİNİZ KESİLMEYECEK

Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, elektrik kesintisinde bile internetinin kesilmemesini isteyen işyerleri için avantajlı bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamındaki TTNET İşyerim Paketleri'nden birine yeni abone olan işyerleri, Tunçmatik Ecolite 600 kesintisiz güç kaynağına ve 4 portlu modeme ücretsiz sahip oluyorlar. İşyerlerinin tüm bilişim altyapı ihtiyaçlarına yanıt veren İşyerim Paketine, ilk 3 ay sadece 9,99 TL'den başlayan fiyatlarla abone olmak mümkün. Bu kampanyayla internet sahibi olan işyerleri elektrik kesintisi sorunundan kurtularak kesintisiz iletişim olanağına kavuşuyor.

Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, işletmelere verimlilik ve tasarruf sağlayan ve 900 binin üzerinde abonesi bulunan İşyerim Paketleri ile firmaların bir ihtiyacına daha çözüm üretiyor. İşletmelerin iletişim ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılamayı hedefleyen TTNET, bu kampanyasıyla internet sahibi yaptığı işyerlerinin, elektrik kesintisi nedeniyle yaşadığı verimsizliklere de son veriyor. Kampanya kapsamındaki İşyerim Paketleri'nden birine 24 ay taahhüt vererek abone olan firmalara piyasa değeri yaklaşık 100 TL olan"Tunçmatik Ecolite 600" markalı kesintisiz güç kaynağı ve 4 portlu modem hediye ediliyor. Bu kampanya ile; ilk 3 ay boyunca sadece 9,99 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabilen İşyerim Paketleri sayesinde işyerlerinde elektrik kesilse bile internet bağlantısı kesintiye uğramıyor.

Kampanyadan yararlanarak kesintisiz iletişim olanağına kavuşmak isteyen işyerleri, tüm Türk Telekom ofis, bayi ve kurumsal satış kanallarından başvuru yapabiliyorlar.



TTNET İşyerim Paketi "Kesintisiz Güç Kaynağı" Kampanyasına Dahil Olan Paketler:

NET4 Ekonomik

NET6 Ekonomik

NETLİMİTSİZ Başlangıç

NETLİMİTSİZ Profesyonel

NETLİMİTSİZ Plus Profesyonel Ekstra

8LİMİTSİZ Profesyonel Ekstra

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