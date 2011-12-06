TTNET ile Teknoloji Elçileri projesini konuştuk

alito yerinizde olsam hiç yorum bile yapmam. bence en iyi tepki bu olur, birtane olumlu yorum yok ve yorum yapanlar olarak sizi muhatap alıp dinleyende yok zaten. en güzeli bu ttnet bölümüne hiçbir yorum yapmamaktır bence.
ping sorunu diye 4 aydır gidip 4440375 ve bir cok yolla sikayet ediyom adam benim pinge saolsun
+30 daha ekledi:S ne ttneti adam gibi internet versin sonra yok hızmıs yok suymus tek istedigim
2 mbit 10-20 ping internet hic yoktan 30 un üstüne cıkmasın
bizlere reva gören ttnet yetkililerine soruyorum o ufacık odalarınıza gelen interneti 256 ya düşürseler gün boyu o internet ile işlem yapmaya çalışsanız biz internet kullanıcıların durumunu
çok iyi bir şekilde anlarsanız nasıl olsa çalıtığınız kurumda internet en az 10mbps gibi bir internet verildiği için ttnet çalışanları hiçmi hiç bizlerin halinden anlamıyo ne demişler
tok açın halinden anlamaz ttnet yetkilileride bizlerin halinden anlamıyo.
milletin nefret ettiği bir firmanın reklamını almanız karizmanızıda bozuyor ona göre.
bana elçiymiş yapıyoduk vs değil yaptık aha buraya bu kadar hızda internet vs verdik diye icraat videosu gösterin...
belki bilmeyen birisi bu videoları ve bazı lüzumsuz bürokrat bakan vs konuşmalarından sonra bu ülkede devrim oldu sanır.
( şu videoyu izlerken bile 3-4 kez takıldı )
+1
Doğruları söylemek ve yaşamak adına , dışlanmayı , hakarete uğramayı ,sağlık sorunları yaşmayı.Sistemin dışında olmayı....
Ha bu yola girmeyenlerin hiçbirşeyden şikayet etmeye hakları yoktur.Çünkü bu kişiler kendi yaptıkları işlerde her türlü TTNET 'in yaptıklarının aynını yapıyorlar....