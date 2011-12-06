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TTNET ile Teknoloji Elçileri projesini konuştuk

7 yıl
31,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET'in yürütmüş olduğu TTNET Teknoloji Elçileri Projesi hakkında sizlere bilgiler vermek üzere TTNET STK ilişkileri Uzmanı Belma Kılıç ile bir röportaj yaptık.

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mustafa44444 6 yıl
birseyler diyodur ama bilmem izlemedim nasıl olsa vaad ettikleri hic birseyi yapamıyolar
ping sorunu diye 4 aydır gidip 4440375 ve bir cok yolla sikayet ediyom adam benim pinge saolsun
+30 daha ekledi:S ne ttneti adam gibi internet versin sonra yok hızmıs yok suymus tek istedigim
2 mbit 10-20 ping internet hic yoktan 30 un üstüne cıkmasın
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DH Misafiri 6 yıl
6gb kotayı bizlere 33tl gibi bir rakama veren ve kota aşımında 9tl gibi bir fahiş fiyatı
bizlere reva gören ttnet yetkililerine soruyorum o ufacık odalarınıza gelen interneti 256 ya düşürseler gün boyu o internet ile işlem yapmaya çalışsanız biz internet kullanıcıların durumunu
çok iyi bir şekilde anlarsanız nasıl olsa çalıtığınız kurumda internet en az 10mbps gibi bir internet verildiği için ttnet çalışanları hiçmi hiç bizlerin halinden anlamıyo ne demişler
tok açın halinden anlamaz ttnet yetkilileride bizlerin halinden anlamıyo.
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.: mds :. 7 yıl
İnsan bi saçını başını tarar da gelir...
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fuujinsan 7 yıl
TTNETi öven bir tane yorum yok komedi ötesi ya:D
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eren16 7 yıl
DH sitesi halk ile bütünleşmiş eski bir forum.bu reklam kokan hareketler size yakışmıyor.
milletin nefret ettiği bir firmanın reklamını almanız karizmanızıda bozuyor ona göre.
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DH Misafiri 7 yıl
bu bilgi sayardan hesap acıyorum kilitleme yapıyor neden sende bu bilgisayardan hesabına girsen onuda kilitliyor neden saygılar
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ozkanwap 7 yıl
hangi internetten bahsediyor taklacı dümenci ttnetin elçisi, internet varmıkı neyden bahsediyorsun ey insan, o elçiler gelmezki yanıma biraz bilgi vereyim kendilerine.
bana elçiymiş yapıyoduk vs değil yaptık aha buraya bu kadar hızda internet vs verdik diye icraat videosu gösterin...
belki bilmeyen birisi bu videoları ve bazı lüzumsuz bürokrat bakan vs konuşmalarından sonra bu ülkede devrim oldu sanır.
( şu videoyu izlerken bile 3-4 kez takıldı )
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar, bu iş öyle bildiğiniz gibi değil. Siz yüksek puanlı diyorsunuz ama hep tam puan alan kişiler gitti öyle anadolu lisesi söz konusu değil bir kere. Bilipğ bilmeden konuşuyorsunuz, adamın canını sıkıyorsunuz. Ben de oradaydım. Sizin bildiğiniz kaçak müzik indiren kişiler biz değiliz. Bu arada ben de TTNET Teknoloji elçileri Projesi!ne katılan öğrencilerden biriyim, dipnot belirterek bloguma koyabilir miyim videoyu?
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.: mds :. 7 yıl
Dümenci telekom tivibuyu 4 tl yapmış. direk iptal. zaten kullandığımız yok.
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alito 7 yıl
yerinizde olsam hiç yorum bile yapmam. bence en iyi tepki bu olur, birtane olumlu yorum yok ve yorum yapanlar olarak sizi muhatap alıp dinleyende yok zaten. en güzeli bu ttnet bölümüne hiçbir yorum yapmamaktır bence.
1 Yanıt Yanıtla +1
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artenis 7 yıl alito
alito

yerinizde olsam hiç yorum bile yapmam. bence en iyi tepki bu olur, birtane olumlu yorum yok ve yorum yapanlar olarak sizi muhatap alıp dinleyende yok zaten. en güzeli bu ttnet bölümüne hiçbir yorum yapmamaktır bence.


+1
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nirvanha 7 yıl
Kaç kişi idealleri uğruna yaşamayı göze alabiyor bu ülkede?
Doğruları söylemek ve yaşamak adına , dışlanmayı , hakarete uğramayı ,sağlık sorunları yaşmayı.Sistemin dışında olmayı....
Ha bu yola girmeyenlerin hiçbirşeyden şikayet etmeye hakları yoktur.Çünkü bu kişiler kendi yaptıkları işlerde her türlü TTNET 'in yaptıklarının aynını yapıyorlar....
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by_fb 7 yıl
yeter bıktık şu ttnet reklamlarından tamam anladık paraya ihtiyacınız var ama insanlar tarafından sevilen firmaların reklamlarını yapsanız iyi olur.
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