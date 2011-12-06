TTNET ile Teknoloji Elçileri projesini konuştuk

TTNET'in yürütmüş olduğu TTNET Teknoloji Elçileri Projesi hakkında sizlere bilgiler vermek üzere TTNET STK ilişkileri Uzmanı Belma Kılıç ile bir röportaj yaptık.

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