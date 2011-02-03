TTNET İşyerim Paketleri’yle Ücretsiz Web Hizmeti!

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen Web Sitesi Zorunluluğuna Kolay Çözüm:



İşletmelere tasarruf ve verimlilik sağlayan TTNET İşyerim Paketleri, Webim hizmetiyle yine en avantajlı çözümü sunuyor. TTNET İşyerim paketlerinde ücretsiz sunulan Webim sayesinde işlerini büyütmek için önemli fırsat yakalayan işletmeler, Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla zorunlu kılınan web sitesi hizmetini de kolayca karşılıyor.



TTNET’in İşyerim Paketleri kapsamında ücretsiz olarak sunduğu Webim hizmetiyle Türkiye’deki tüm işletmeler, işyerleri adına alan adını alıp web sitelerini en kolay ve hızlı şekilde oluşturarak dünyaya açılıyor.



TTNET Pazarlama Müşteri ve Yönetimi Direktörü Taylan Korkmazer TTNET Webim’in yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği kriterleri karşılayan; yönetilebilir, güncellenebilir ve kolay kullanılabilen bir yapısı olduğunu belirterek, işletmelere internet dünyasında yer alma ve dünyaya açılarak büyümede yardımcı olduğunu söyledi.



Türkçe arayüzle kolay kurulum



TTNET Webim ile programlama bilgisine veya ayrıca bir yazılım hizmetine gerek duyulmadığını anlatan Korkmazer, “Türkçe arayüzü sayesinde de kolay kurulum ve kullanım sunuyor. Değişik renk, resim ve tasarım seçenekleri ile sektörlere özel farklı alternatifte web sitesi hizmeti sunan TTNET Webim ile işletmeler; kurumsal, güvenilir ve güçlü TTNET altyapısı sayesinde teknik destek ve bakımda da avantaja sahip oluyor” dedi.

Webim hizmetinin ücretsiz sunulduğu ve bugün 850 bin aboneye ulaşan TTNET İşyerim Paketleri, işletmelerin tüm iletişim ihtiyaçlarına yönelik diğer çözümlerini de en avantajlı fiyatlarla sunuyor. İşyerim abonelerinden 160 bin abone webim hizmetinden faydalanıyor. Ayrıca Kurumsal e-posta hizmeti ile müşterileriyle kolay, masrafsız ve direkt iletişime geçebiliyorlar.



TTNET İşyerim Paket Seçenekleri Başlangıç Paketi Ekonomik Paket Profesyonel Paketi Profesyonel Ekstra Paketi Güvenlik TTNET Güvenlik

3 Bilgisayar TTNET Güvenlik

3 Bilgisayar TTNET Güvenlik

5 Bilgisayar TTNET Güvenlik

10 Bilgisayar TTNET WEBİM - .com/.org/.net Alan adı +

10 MB Web alanı

+ Web sihirbazı .com/.org/.net Alan adı + 50 MB Web alanı + Web sihirbazı .com/.org/.net Alan adı + 250 MB Web alanı + Web sihirbazı Kurumsal E-Posta - 5 Adet 5 Adet 10 Adet Yerinde Kurulum ve Eğitim - ? ? ? + Teknik destek TTNET WiFi 600dk/ay (3 kullanıcı) 600dk/ay (3 kullanıcı) 900dk/ay (5 kullanıcı) 1800dk/ay (10 kullanıcı) Özel müşteri hizmetleri ? ? ? ? Paket fiyatı / Ay 4.5TL 9 TL 16 TL 31 TL

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