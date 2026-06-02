Vodafone, “Dünya İçin Lazım” projesi ile 37 ton e-atığı geri dönüştürdü

Tam Boyutta Gör Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dünya İçin Lazım” projesinde ilk yılını tamamladı. Bir yılda 37 tonu aşkın elektronik atık geri dönüşüme kazandırılırken, projeye destek veren gönüllü sayısı 500’ü, doğayı koruma eğitimleriyle ulaşılan kişi sayısı ise 75 bini aştı.

5 GB mobil internet hediye

Elektronik atıklarını “Dünya İçin Lazım” projesi kapsamında geri dönüşüme gönderen Vodafone’lulara 5 GB mobil internet hediye edildi. Kampanyaya destek vermek isteyen herkes Vodafone mağazalarını ziyaret ederek e-atık bağışlarken, mağazaya gitme fırsatı bulamayanlara e-atıklarını kargoyla ulaştırma opsiyonu sunuldu. Toplamda 15 bin kişi elektronik atığını bağışladı ve kişi başı ortalama 2,5 kg’lık atık toplandı.

“Dünya İçin Lazım” projesi yalnızca elektronik atıkların geri dönüştürülmesini değil aynı zamanda 7-14 yaş arasındaki çocuklara, ebeveynlere ve eğitmenlere e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırılması amacıyla eğitim verilmesini de kapsıyor. Ayrıca “Doğa Elçileri” adındaki yeni bir program kapsamında 23 Doğa Elçisi seçildi. Bu Doğa Elçileri mentorlarıyla birlikte e-atık, doğa koruma, sürdürülebilirlik odaklı yaratıcı eserlerini dijital bir sergi için üretmeye devam ediyor. Projenin yeni döneminde 20 Doğa Elçisi daha seçilecek.

İkinci yıl hedefi: 50 ton

5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Vodafone Türkiye, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği yöneticilerinin katıldığı toplantıda yeni dönem hedefleri paylaşıldı. Projenin ikinci yılında 50 ton elektronik atığın geri dönüşüme kazandırılması ve 650 gönüllü eğitmen ile 68 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şirketin “Herkes için dijital ve yeşil bir gelecek inşa etme” vizyonu doğrultusunda doğayı korumanın en önemli amaçları arasında olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda şirket içindeki e-atıkların azaltılmasının yanı sıra şirket dışında da bunu teşvik etmek için WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle ‘Dünya İçin Lazım’ projesini bir yıl önce hayata geçirildi. Proje kapsamında bugüne kadar 37 ton elektronik atığın geri dönüştürüldüğünü belirten Süel, ayrıca projenin ölçülebilir sosyal etkisine dikkat çekerek, yapılan her 1 TL’lik yatırımın 4,56 TL sosyal değer ürettiğini açıkladı. Doğayı korumak için çekmecelerde “bir gün lazım olur” diye duran elektronik atıkların geri dönüştürülmesi için çağrı yaptı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise projenin daha fazla kişiye ulaşması için TV, radyo, açık hava, dijital ve basılı mecraları kapsayan 360 derece iletişim stratejisi izlendiğini ifade etti. 81 ildeki 760 Vodafone Mağazasının tamamında aktif olarak elektronik atıklar toplandı. Toplam 37 ton atığın 32 tonu mağazalardan geldi. Ayrıca projeye destek veren Vodafone müşterilerine, Yanımda uygulaması üzerinden form doldurarak bağış yapıldıktan sonra 5G internet paketi hediye edildi.

360 derece iletişim faaliyetleri kapsamında, Vodafone’un marka yüzü Demet Evgâr’ın rol aldığı reklam filmi, televizyonda 38 milyon, dijital mecralarda 50 milyon kişiye ulaştı. Bu film aynı zamanda son 2 yıllık dönemde Vodafone’un tüm reklamları arasında en yüksek performansı gösteren reklam filmi oldu. İletişim döneminde yapılan testte (YouTube Search Lift) “e-atık” aramalarında %30, “elektronik atık” aramalarında %27 artış görüldü. Vodafone, çocuklarda çevre farkındalığını artırmak ve e-atıkların eğitime dönüşümünü desteklemek amacıyla toplamda yaklaşık 40 milyon TL’lik medya yatırımı yaptı.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, projenin yalnızca çevresel değil aynı zamanda eğitsel bir dönüşüm yarattığını vurgularken, yeni dönemde daha fazla çocuğa doğayı koruma eğitimleri verileceğini belirtti.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Koyuncu ise eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle 75 binden fazla kişiye ulaşıldığını, katılımcıların çevre bilincinde kayda değer artış sağlandığını belirtti. Projenin ikinci yılında yalnızca çevre farkındalığı oluşturmayı değil; bilgi, tutum ve davranış dönüşümünü birlikte destekleyen kalıcı bir etki yaratmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Yeni dönemde yapay zekadan yararlanılacak

“Dünya İçin Lazım” projesinin yeni döneminde “AI for Planet” adı verilen yeni bir modül devreye alınacak. Buna göre, kırsal bölgelerde yer alan 4 ilde Vodafone ve proje gönüllülerinin katkılarıyla etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerde yapay zeka, iklim ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanan içerikler katılımcılarla buluşturulacak. Söz konusu faaliyetler, hedef yaş grubundaki çocukların bu alanlarda farkındalık kazanmalarını ve temel bilgi edinmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

“Dünya İçin Lazım” projesi hakkında detaylı bilgi için https://vftr.co/dunyaicinlazim adresi ziyaret edilebilirsiniz.

