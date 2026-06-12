Üniversite öğrencilerine ücretsiz online eğitim: Vodafone Yaz Kampüsü

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir eğitim programı başlattı. “Vodafone Yaz Kampüsü” adındaki eğitimlerle öğrenciler yaz tatilinde yetkinliklerini geliştirme fırsatı elde edecek.

Eğitimler online olarak yapılacak

Vodafone Yaz Kampüsü’ne üniversitelerin hazırlık, 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencileri katılacak. Programa başvurular alındı. Yapılan başvurular arasında seçilen adaylar eğitimlere katılabilecek. Katılımcılar, program boyunca online eğitimlerle kariyer planlamasından iş hayatı becerilerine, teknolojiden kişisel gelişime kadar birçok farklı konuda alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Toyota'dan Türkiye'ye destek: "Made in EU" kapsamına alınmalı 4 sa. önce eklendi

Eğitimler 15-25 Haziran 2026 tarihlerinde saat 18.00-21.00 arasında yapılacak. Toplam 18 saatlik programda, “Kariyer Nasıl Şekillenir?”, “Vodafone 101”, “CV Hazırlama ve Mülakat Rehberi”, “İş Hayatında Networking”, “İknanın Gücü”, “Hikâyeleştirme ve Sunum Teknikleri”, “Öğrenmeyi Öğrenme ve İmaj Yönetimi”, “Geleceğin Teknolojileri, Büyük Veri ve Yapay Zekâ” gibi konularda eğitimler verilecek.

Online simülasyon imkanı

Programın sonunda, öğrenciler Ludi platformu üzerinden Vodafone’daki bir rolü deneyimleyebileceği online simülasyonu tamamlayacak. Böylece, programın yalnızca webinar/dinleme ile sınırlı kalmaması, daha deneyim tabanlı bir öğrenme yolculuğuna dönüştürülmesi hedefleniyor.

Fiziksel final

Vodafone Yaz Kampüsü’ne katılan en başarılı 100 öğrenci, Vodafone Maslak Plaza’da gerçekleşecek final etkinliğine fiziksel olarak katılma hakkı elde edecek. Katılımcıların eğitim ve simülasyon sonuçları değerlendirilerek en başarılı 100 öğrenci seçilecek. Bu öğrenciler, Vodafone üst yönetim ekibiyle bir araya gelme, mülakat simülasyonları yapma, Vodafone'daki farklı ekiplerle tanışma ve departmanları yakından tanıyarak hangi ekibin kendisine uygun olduğunu öğrenme fırsatı bulacak..

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: