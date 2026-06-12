Üniversite öğrencilerine ücretsiz online eğitim: Vodafone Yaz Kampüsü

Eğitimler online olarak yapılacak
Vodafone Yaz Kampüsü’ne üniversitelerin hazırlık, 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencileri katılacak. Programa başvurular alındı. Yapılan başvurular arasında seçilen adaylar eğitimlere katılabilecek. Katılımcılar, program boyunca online eğitimlerle kariyer planlamasından iş hayatı becerilerine, teknolojiden kişisel gelişime kadar birçok farklı konuda alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.
Eğitimler 15-25 Haziran 2026 tarihlerinde saat 18.00-21.00 arasında yapılacak. Toplam 18 saatlik programda, “Kariyer Nasıl Şekillenir?”, “Vodafone 101”, “CV Hazırlama ve Mülakat Rehberi”, “İş Hayatında Networking”, “İknanın Gücü”, “Hikâyeleştirme ve Sunum Teknikleri”, “Öğrenmeyi Öğrenme ve İmaj Yönetimi”, “Geleceğin Teknolojileri, Büyük Veri ve Yapay Zekâ” gibi konularda eğitimler verilecek.
Online simülasyon imkanı
Programın sonunda, öğrenciler Ludi platformu üzerinden Vodafone’daki bir rolü deneyimleyebileceği online simülasyonu tamamlayacak. Böylece, programın yalnızca webinar/dinleme ile sınırlı kalmaması, daha deneyim tabanlı bir öğrenme yolculuğuna dönüştürülmesi hedefleniyor.
Fiziksel final
Vodafone Yaz Kampüsü’ne katılan en başarılı 100 öğrenci, Vodafone Maslak Plaza’da gerçekleşecek final etkinliğine fiziksel olarak katılma hakkı elde edecek. Katılımcıların eğitim ve simülasyon sonuçları değerlendirilerek en başarılı 100 öğrenci seçilecek. Bu öğrenciler, Vodafone üst yönetim ekibiyle bir araya gelme, mülakat simülasyonları yapma, Vodafone'daki farklı ekiplerle tanışma ve departmanları yakından tanıyarak hangi ekibin kendisine uygun olduğunu öğrenme fırsatı bulacak..Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: