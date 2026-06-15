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    Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye nüfusunun yarısı 5G'ye geçti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G’ye geçişin beklenenden çok daha hızlı gerçekleştiğini belirterek abone sayısının nüfusun yaklaşık yarısına ulaştığını duyurdu.

    Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye nüfusunun yarısı 5G'ye geçti Tam Boyutta Gör
    1 Nisan 2026’da Türkiye’de 5G teknolojisi kullanıma sunuldu. 5G’ye geçiş yapan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Güncel 5G kullanıcı sayısı açıklandı.

    5G kullanıcı sayısı 42 milyona yaklaştı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G abone sayısının yaklaşık 42 milyon olduğunu duyurdu. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısına denk geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

    "Bugün 5G abone sayımız daha 2,5 ayı bile dolmadan 42 milyona yaklaştı. Yani nüfusumuzun yaklaşık yarısına... Bu hızlı uyum, ülkemizin dijital dönüşümündeki kararlılığını ve toplumumuzun yeniliklerle olan yüksek adaptasyonunu, gücünü bir kez daha İspatlamıştır"

    Öte yandan Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre Türkiye’deki toplam mobil abone sayısı 100 milyona, genişbant internet kullanıcı sayısı ise 98 milyona ulaştı.

    Bakan Uraloğlu, 5G’nin yalnızca bireysel internet hızını artıran bir teknoloji olmadığını, aynı zamanda üretimden sağlığa, medyadan ulaşıma kadar birçok sektörde köklü değişim yarattığını ifade etti. Küresel raporlara değinen Uraloğlu, 5G’nin 2030 yılına kadar dünya ekonomisine 1,3 trilyon dolarlık katkı sağlamasının beklendiğini ve 3,8-4,6 milyon arası yeni istihdam oluşturacağını aktardı. 

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