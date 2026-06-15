Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye nüfusunun yarısı 5G'ye geçti

5G kullanıcı sayısı 42 milyona yaklaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G abone sayısının yaklaşık 42 milyon olduğunu duyurdu. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısına denk geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Bugün 5G abone sayımız daha 2,5 ayı bile dolmadan 42 milyona yaklaştı. Yani nüfusumuzun yaklaşık yarısına... Bu hızlı uyum, ülkemizin dijital dönüşümündeki kararlılığını ve toplumumuzun yeniliklerle olan yüksek adaptasyonunu, gücünü bir kez daha İspatlamıştır"
Öte yandan Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre Türkiye’deki toplam mobil abone sayısı 100 milyona, genişbant internet kullanıcı sayısı ise 98 milyona ulaştı.
Bakan Uraloğlu, 5G’nin yalnızca bireysel internet hızını artıran bir teknoloji olmadığını, aynı zamanda üretimden sağlığa, medyadan ulaşıma kadar birçok sektörde köklü değişim yarattığını ifade etti. Küresel raporlara değinen Uraloğlu, 5G’nin 2030 yılına kadar dünya ekonomisine 1,3 trilyon dolarlık katkı sağlamasının beklendiğini ve 3,8-4,6 milyon arası yeni istihdam oluşturacağını aktardı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: