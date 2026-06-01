    Vodafone Red’lilere Avrupa’da 10 gün ücretsiz kullanım ayrıcalığı

    Vodafone Red tarifesi kullanıcıları “Avrupa Her Şey Dahil Pasaport” paketi sayesinde Avrupa'da her ay 10 gün boyunca tarifelerindeki dakika, SMS ve internet haklarını ek ücret ödemeden kullanabilecek.

    Vodafone Red tarifelerine yeni bir yurt dışı ayrıcalığı eklendi. Vodafone 5G Red tarifesi kullanıcıları, Avrupa seyahatlerinde kota ve dakika limitleri olmadan kendi tarifelerini yurt dışında ücretsiz kullanabilecek. Vodafone 5G Red tarifesi abonelerine her ay 10 gün ücretsiz “Avrupa Her Şey Dahil Pasaport” paketi sunuluyor. Müşteriler, tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını her ay 10 gün boyunca ücretsiz bir şekilde Avrupa ülkelerinde de tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanabilecekler.

    Rotasını Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelere çeviren abonelere ise 156 ülkede geçerli “Red Her Şey Dahil Pasaport” paketi sunuluyor. Günlük 499 TL’ye sunulan bu paket ile tarifenizdeki dakika, sms ve internetin tamamını yurt dışında kullanabilirsiniz.

    Vodafone, hangi tarifede olduğu fark etmeksizin tüm faturalı müşterilerine 200 ülkede otomatik olarak Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’ni sunmaya devam ediyor. Ücretsiz sunulan bu pakette yurt dışında 30 gün geçerli 50 MB internet, 5 dakika arama-aranma ve 2 SMS hakkı yer alıyor. Acil durumlarda bu paket sayesinde ek ücret ödemeden iletişim kurulabilir. Buna ek olarak yurt dışındayken yardıma ihtiyaç duyan müşterilerinin yanında olmak ve sorununu çözmek amacıyla, 200 ülkede geçerli ücretsiz Kırmızı Servis desteği de sunuyor. Bu hizmet sayesinde, “KIRMIZI” yazıp 542’ye SMS atan müşterilere, uzman Vodafone müşteri hizmetleri yetkilisi ücretsiz arayarak yardımcı oluyor

    Vodafone ayrıca 200 ülkede geçerli yurt dışı ek paketlerini yeniledi. 30 gün geçerli Yurt Dışı 1GB paketi ile de 1GB internet, 50 dakika ve 10 SMS’i 229 TL’ye, Yurt Dışı 3GB paketi ile 3GB internet, 100 dakika ve 30 SMS’i 629 TL’ye ve yeni seçeneklerden biri olan Yurt Dışı 5GB paketi ile 5GB internet, 150 dakika ve 50 SMS’i 829 TL’ye kullanıma sunuyor.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:
     
    “Vodafone olarak, roaming alanında sektöre yön veren ve liderlik eden bir markayız. 5 kıtaya yayılan 5G deneyimimiz ve her ihtiyaca uygun roaming çözümlerimiz ile müşterilerimize yurt dışında özgürce iletişim kurma imkânı veriyoruz. Araştırmalarımıza göre, roaming yapan müşterilerimizin %61’ini Red’li müşterilerimiz oluşturuyor. Son 1 yılda Vodafone’luların %21’i yurt dışına giderken, Red müşterilerimizin %26’sı yurt dışına seyahat etti. En çok yurt dışına seyahat eden müşteri grubumuz olan Red müşterilerimiz için bu yıl fark yaratan bir ayrıcalık sunuyoruz. Vodafone 5G Red tarifesi kullanan Red’liler, Avrupa seyahatlerinde tarifelerini Türkiye’deymiş gibi kullanabilmek için Avrupa ülkelerinde geçerli, her ay 10 gün ücretsiz ‘Avrupa Her Şey Dahil Pasaport’ hizmetinden faydalanabilecek. Vodafone Red olarak, müşterilerimize yurt dışında iletişim kurmanın en kolay, güvenilir ve uygun yolunu sunmaya devam edeceğiz.”

