TTNET'in desteklediği Townster, Facebook'ta bir milyon kullanıcıyı hedefliyor

Sosyal paylaşım siteleri her geçen gün biraz daha fazla popülerleşirken, bu platformlar için hazırlanan oyunlar da aynı hızla büyüyorlar. Farmwille gibi yapımlara imza atan Zynga firması bugün piyasa değeri açısından pek çok stüdyoyu geride bırakırken ülkemizdeki sosyal oyun çalışmalarına önemli bir destek te TTNET'ten geldi ve firma, Partner Ekosistem programı çerçevesinde yerli sosyal medya oyunlarına destek olmaya başladı.

TTNET'in destek verdiği şehir planlama ve emlakçılık oyunu Townster'ın bir yılda bir milyondan fazla oyuncuya ulaşması hedefleniyor. Sosyal medya platformları için ülkemizde oyun geliştirmeye başlayan ilk firmalardan Gamester'ın geliştirdiği Townster oyununun, tüm dünyada 250 milyon, ülkemizde ise 15 milyondan fazla sayıdaki sosyal oyun takipçilerinin beğenisine sunuluyor. Kısa süre içerisinde Türkiye'deki en büyük sosyal oyun olmayı hedefleyen Townster ile kullanıcılar, kendi sosyal şehirlerini kurmak için çabalıyorlar.