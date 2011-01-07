TTNET'le Fırsatı Yakala!

Dh Bülten
Hemen TTNET'e gelin, 8 Mbps'ye kadar hızlı, ister kotalı ister limitsiz, size en uygun paketlerden istediğinizi seçin, ilk 3 ay ayda sadece 9,99 TL'ye internette uçmaya başlayın!
Şimdi TTNET'e gelerek Fırsatı Yakala Kampanyası'na katılan herkes hızlı, kesintisiz ve güvenli internet dünyasına 3 ay boyunca çok avantajlı fiyatlarla bağlanıyor. Üstelik ayda 1 TL'den başlayan fiyatlarla modem sahibi de olabileceksiniz. 30 Haziran 2011'e kadar başvurun, sizin de internetiniz TTNET olsun!
Üstelik tüm limitsiz paketlerde TTNET Güvenlik McAfee Antivirus Plus hediye!
|Tarife Paketleri
|Bağlantı Hızı
|Aylık Kullanım
Kota
|İnternet Paketleri
Kampanya Tarifesi
|Kampanyasız
Tarife
|
NET4
|
8 Mbps'ye kadar
|
4 GB
|
9,99 TL x 3 ay
|
29 TL
|
NET6
|
8 Mbps'ye kadar
|
6 GB
|
9,99 TL x 3 ay
|
32 TL
|
NETLİMİTSİZ
|
8 Mbps'ye kadar
|
Limitsiz
|
24,99 TLx 3 ay
|
54,90 TL
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