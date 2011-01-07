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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TTNET'le Fırsatı Yakala!

8 yıl
4,9b
1
4
Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Hemen TTNET'e gelin, 8 Mbps'ye kadar hızlı, ister kotalı ister limitsiz, size en uygun paketlerden istediğinizi seçin, ilk 3 ay ayda sadece 9,99 TL'ye internette uçmaya başlayın!

Şimdi TTNET'e gelerek Fırsatı Yakala Kampanyası'na katılan herkes hızlı, kesintisiz ve güvenli internet dünyasına 3 ay boyunca çok avantajlı fiyatlarla bağlanıyor. Üstelik ayda 1 TL'den başlayan fiyatlarla modem sahibi de olabileceksiniz. 30 Haziran 2011'e kadar başvurun, sizin de internetiniz TTNET olsun!

Üstelik tüm limitsiz paketlerde TTNET Güvenlik McAfee Antivirus Plus hediye!

Tarife Paketleri Bağlantı Hızı Aylık Kullanım
Kota		 İnternet Paketleri
Kampanya Tarifesi		 Kampanyasız
Tarife

NET4

8 Mbps'ye kadar

4 GB

9,99 TL x 3 ay

29 TL

NET6

8 Mbps'ye kadar

6 GB

9,99 TL x 3 ay

32 TL

NETLİMİTSİZ

8 Mbps'ye kadar

Limitsiz

24,99 TLx 3 ay

54,90 TL

Tüm ADSL paketlerini görmek için tıklayın!

 


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