TTNET'le Fırsatı Yakala!

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Tarife Paketleri Bağlantı Hızı Aylık Kullanım

Kota İnternet Paketleri

Kampanya Tarifesi Kampanyasız

Tarife NET4 8 Mbps'ye kadar 4 GB 9,99 TL x 3 ay 29 TL NET6 8 Mbps'ye kadar 6 GB 9,99 TL x 3 ay 32 TL NETLİMİTSİZ 8 Mbps'ye kadar Limitsiz 24,99 TLx 3 ay 54,90 TL Tüm ADSL paketlerini görmek için tıklayın!

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