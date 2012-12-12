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TTNET'ten kullanıcıları izlediği iddialarına cevap geldi

TTNET, son dönemde teknoloji gündemini fazlaca meşgul eden, kullanıcıların istemleri dışında izlendikleri ve tüm veri trafiğinin Phorm isimli şirket tarafından kayıt altına alındığı iddialarıyla ilgil
6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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TTNET, son dönemde teknoloji gündemini fazlaca meşgul eden, kullanıcıların istemleri dışında izlendikleri ve tüm veri trafiğinin Phorm isimli şirket tarafından kayıt altına alındığı iddialarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Phorm ve TTNET'ten gelen resmi açıklamaları tek harfine dokunmadan sizlere sunuyoruz.
Phorm'un Basın Açıklaması;

İDDİALAR VE CEVAPLARI

Gazetelerde çıkan bazı makalelerde ve verilen soru önergelerindeki yanlış bilgiler ile ilgili açıklamalar aşağıda özetle verilmiştir.
1-ŞİRKET KİŞİLERİN İNTERNET KULLANIMI TAKİP EDEREK KAYDEDİYOR.

Bu konu tamamen yanlış değerlendirilmiş muhtemelen arama motorları ile karıştırılmıştır. 

Phorm hizmete dahil olması için kullanıcıdan onay alır, onay vermeyenler hizmete dahil olmaz ve kendilerine hiçbir reklam gösterimi yapılmaz. Dahil olan kullanıcı ise istediği zaman kolaylıkla çıkabilir.

Hizmette ve reklam gösteriminde hiçbir kişisel bilgiye ulaşılmaz, ulaşılmaya çalışılmaz ve kişisel bilgi kullanılmaz. Reklam gösterimi kişiyi tanımlamadan rastgele verilen 24 haneli numara ile gerçekleştirilir.

Phorm, hassas siteler ve https ile başlayan bankacılık ile ilgili ve şifreli siteleri dikkate almaz.

Verilen hizmet ile ilgili tüm altyapı Türkiye’de iş ortağımızda bulunmakta ve hizmet Türkiye’den verilmektedir. 

2-AVRUPA PARLEMENTOSU TARAFINDAN YASAKLANMIŞTIR.

Phorm aleyhine yürüyen veya sonuçlanmış hiçbir hukuksal bir süreç mevcut değildir.
Phorm’un teknolojisi İngiltere’de (veya başka bir yerde)  hiçbir zaman hukuka aykırı veya yasak kabul edilmemiştir. Avrupa Parlamentosu’nun Phorm ile ilgili hiçbir olumsuz kararı bulunmamaktadır. 

Phorm dünyadaki 90 Milyar dolarlık ” İnternet Reklam’’ pazarında, Milyarlarca dolar ciro yapan bir-iki oyuncunun bulunduğu global pazarda hızlı bir ticari rekabette bulunabilmek için Türkiye, Brezilya ve Romanya gibi hızlı gelişen pazarlar öncelik vermiştir. 

Phormun rakipleri bugün dünyada neredeyse tüm faaliyet verdikleri ülkelerde vergi vermemek haksız rekabet yapmak ve kişisel bilgileri izin kullanmak gibi konularda milyarlarca dolara varabilecek birçok dava ve yaptırımlarla karşı karşıyayken Phorm tüm konuları kanunlar çercevesinde yerine getirmektedir. Ancak tüm sorular ilginç bir şekilde rakipleri yerine Phorm’a yöneltilmektedir.
Gerek Türkiye gerekse AB’nin düzenlemeleri ile uyumlu olarak Phorm tarafından, internet reklamcılığında en yüksek kişisel bilgi güvenlik standartlarına sahip hizmet platformu kullanılmakta ve hizmete dahil olmak için mutlaka kullanıcının onayı alınmaktadır.

EK’de İngiltere İçişleri bakanlığı ve ICO (Veri Koruma Kurumu) dan alınan Phorm ile ilgili başlatılmış herhangi bir hukuki süreç olmadığına dair ayrıca İngiltere İç İşleri Bakanlığı’nca verilmiş olan Phorm'un hukuka aykırı olmadığı ile ilgili noter onaylı yazılar bilgilerinize sunulmuştur.
Bazı açıklamalarda kasıtlı olarak sanki Phorm ile ilgili bir karar veya resmi evrakmış gibi gösterilen düzenleme dikkatli incelendiğinde Ayrupa Parlementosunun genel olarak ithalat ihracat ve veri transferi ile ilgili genel düzenlemesidir. Avrupa Parlementosu’nun bu genel direktifi bazı kaynaklarca maalesef Phorm ile planlı bir şekilde ilişkilendirilmek istenmektedir. Phorm tamamen bu direktifler çerçevesinde çalışmaktadır. 

3-ŞİRKETİN ZARARI 250 MİLYON DOLAR OLMUŞ.

Phorm’un rekabet etmeye çalıştığı pazardaki milyarlarca dolarlık ciro ve karlılığa sahip şirketlerin konumlarını korumak için inanılmaz bütçeler harcadıkları bilinmektedir. 

Phorm’un şirket zararı olarak belirtilen tutarlar pazarda inanması zor bir kontrole sahip rakipleriyle mücadele için Phorm’un geliştirdiği güvenli iş modeli ve hizmet platformuna yıllardır yapılan yatırımlardır. Bu yatırım miktarı rakiplerin büyüklükleri dikkate alındığında son derece mütevazı kalan bir miktarlardır. 

Phorm’u rakiplerinden ayrıştıran ve gelecekte daha da önemli olacak kişisel mahremiyete saygılı iş modeli, dünyanın en büyük yatırım fonlarının inancı ile oluşturulan finansal destekle geliştirilmektedir. Phorm ayrıca halka açık bir şirket olarak da uluslararası denetime tabiidir.

Phorm yıllardır, örneğin sadece 2011 yılında  en büyüğü 37 milyar dolarlık ciro ile pazarın yaklaşık yarısını elinde tutan dev firmalarla rekabet etmek için hazırlık ve yatırım yapmaktadır.  Böylesi bir rekabetin, iyi bir yazılım ekibinin yıllarca geliştirme yapması, şirketin dünya ölçeğinde birçok ülkede faaliyete başlaması, gerekli güvenlik ve düzenlemelere uyum çalışmaları yürütülmesi, pazarlama faaliyetleri gibi yüksek maliyetli hazırlıkları gerektirmesi ve bu hazırlıkların yıllar sürmesi son derece doğal bir durumdur. Bu yatırımda yine ilginç bir şekilde zarar olarak nitelendirilmektedir.  
Phorm’un iş modeli, teknolojisi, şeffaf ve kişisel güvenliğe saygılı olması nedeniyle dünyanın en büyük yatırım fonlarının ilgisini çekmiş ve yatırım yapmalarına sebep olmuştur. Yatırımcıları arasında en büyük yatırım fonu Blackrock, Fidelity, Standart life gibi saygın uluslararası yatırımcılar vardır. 

TTNET'in GEZİNTİ BASIN AÇIKLAMASI
Gezinti, Türkiye’nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET tarafından PT Reklam işbirliği ile sunulan, kullanıcıların isteğine ve açık onayına bağlı olarak kullanıcılara internette dolaşırken ilgilendikleri kategorilerdeki içerik ve/veya reklamları sunan ve böylece kullanıcıların internet deneyimlerini kişiselleştiren bir hizmettir. Gezinti, son derece güvenli, kişisel verilerin gizliliğine saygılı, çevrimiçi, ücretsiz ileri teknoloji ürünüdür.

Bu hizmet sayesinde kullanıcılar gerçek anlamda ilgilendikleri konulara ulaşmak için daha az zaman harcarken, ilgi alanlarına girmeyen reklamlarla da karşılaşmazlar.

Kullanıcıların 'Gezinti' hizmetinden faydalanıp faydalanmayacakları tamamen kendi tercihlerine bağlıdır. TTNET müşterileri, Gezinti’yi kullanmaya kendilerine yapılan çevrimiçi daveti kabul edip onaylarlarsa başlarlar ve diledikleri anda bu hizmetten faydalanmaya son verebilirler.

En yüksek gizlilik, güvenlik ve performans standartlarını sağlamak üzerine kurulu Gezinti hizmeti ile veriler, kullanıcının kimliği ile ilişkilendirilebilecek bilgilerden (internet hattı bilgisi, ad-soyad, adres bilgisi vb) bağımsız hale getirilerek, anonimleştirilir (isimsizleştirilir).

Bu ise Gezinti Hizmetine onay vererek sisteme katılmayı seçen kullanıcıların hizmete onay verdiği desteklenen internet tarayıcısına rastgele 24 haneli bir numara atanması ile olur. Bu numara hiçbir şekilde kişi olarak kullanıcı ile ilişkilendirilemez, kullanıcının kimliği asla bilinmez; böylece saklanmaz ya da kimseye açıklanmaz. Gezinti, kullanıcının internet tarayıcısına atanan bu rastgele numarayı ve ziyaret edilen web sitelerinin bilgilerini reklamverenlerle paylaşmaz.

E-posta yazışmaları veya benzer iletişim bilgileri profilleme adı altında kaydedilmez ve arşivlenmez. E-posta (SMTP), sohbet veya dosya paylaşımı gibi diğer internet trafiği türleri hiçbir şekilde işleme alınmaz. Güvenlik kontrolüyle girilen şifreli internet siteleri (https) kapsam dışında tutulur.
Daha ayrıntılı bilgi için www.gezinti.com/sss adresini ziyaret edebilirsiniz.
Phorm firması ve dünya genelindeki faaliyetleri ile ilgili sorularınızı kendileri yanıtlamaktan memnuniyet duyacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,TTNET A.Ş.


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floydrose 6 yıl en beğenilen
Hükümetin her alanda herkesi takip edip dinlediği bir dönemde araplara hediye olarak verdiğimiz ttnet mi bizi takip etmeyecek. Güldürmeyin...
2 Yanıt Yanıtla +49
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veleciraptor 6 yıl
Can Yayınları yaptıkları basın açıklamasında "Andersen'den Masallar" kitabının yeni baskısına TTNET'in Phorm ile ilgili açıklamasını dahil edeceklerini duyurdular. Konu ile ilgili açıklama yapan şirket yetkilisi, "Valla çok masal kitabı bastık ama bu kadar ustaca kurgulanmış bir masal, dünya edebiyat tarihinde görülmüş şey değil. Andersen bile fesadından çatlardı. Açıklamayı kime okusak anında uyumaya başladı. Açıklamayı hazırlayan arkadaş masal türünde bugüne kadar görülmemiş bir çığır açtı. Her yıl aldıkları En İyi İnternet Servis Sağlayıcısı ödülünün yanına bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü eklemelerine kesin gözüyle bakıyoruz" dedi.
Can Yayınları yaptıkları basın açıklamasında "Andersen'den Masallar" kitabının yeni baskısına TTNET'in Phorm ile ilgili açıklamasını dahil edeceklerini...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Psydia 6 yıl
"Phorm, hassas siteler ve https ile başlayan bankacılık ile ilgili ve
şifreli siteleri dikkate "almaz"."
ALAMAZ olmasi gerekiyordu sanirim, https'nin guvenli olmasindan dolayi araya bir sey mudahale edemiyor, bunu da kendileri yapiyormus gibi soyluyorlar
"Phorm, hassas siteler ve https ile başlayan bankacılık ile ilgili veşifreli siteleri dikkate "almaz"."ALAMAZ olmasi gerekiyordu sanirim, https'nin guv...
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Yanıtla +14
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Batugol 6 yıl
TTnet candır.
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DraGonS 6 yıl
Bilgilerimi satın diyemi aylık 100 TL veriyorum ya. Zaten int +3 tl zam gelmiş. Hay sülalenizi.
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tahir40 6 yıl
TTnet kadar midemi bulandıran firma azdır. Onca yıl tekel olmaları yüzünden ki hala ülkenin çoğunluğunda tekeldir(Biri, kocnet, smile adsl gibi firmalar TT altyapısını kullanıp ttnet hizmetini son kullanıcıya satarlar, yani sonuçta dandik ttnet altyapisini kullanıyorsunuz) avantajıyla sömürdüler ülkeyi. Kapaktaki Kızıl hatun yerine bi solucan resmi kullanılsa daha uygun olurdu. Sonuçta hem parazit olmasından hem de Trojan gibi yaptıklarınızı izler...
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mcrew 6 yıl
Ttnet burnunun dikine giden bir sirket zamaninda bir cok kullanicinin bilgisini sızdırmisti. Btk bilmem kac lira ceza verdi ama o bilgiler gittikten sonra.
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DH Misafiri 6 yıl
resimde neden üçgen içindeki göz kullanılmış...
ne alaka izlenmek????
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cherami 6 yıl
Az evvel BTK'nın Ttnet'e ve phrom'a bu konuda soruşturma başlatttığı haberini başka bir siteden okudum .bu durumda bu yapılan savunmalar yersiz olmuş oluyor yani özetle.PHORM ve TTNet BTK Soruşturmasında....
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Samline 6 yıl
Evet: "Donanımhaber" ile ilgili yazdıklarım hoş olmadı; hatalı bir üsluptu, aşırı yani "çoğunlukla" isabetsiz bir değerlendirmeydi! Doğruya doğru...
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pphammer 6 yıl Samline
Samline

Donanımhaber,

== Buradaki bazı çok seviyesiz yorumların yayınlanmasına izin verdiğiniz için sizi tebrik ediyorum!

== Ekibinizin (herkesi kastetmiyorum) ve dolayısıyla sitenizin sezdirmemeye çalıştığınız yüzeyselliğini ve kalitesini(!) bir kez daha ortaya koymuşsunuz!

yeni gelmişsiniz sizi hemen başka forumlara geri dönmeye davet ediyorum.
Ben öyle yapıyorum beğenmediğim yorumların olduğu sitelere girmiyorum.
İnsanların ne yazacağına ve yazdıklarının silinmesini istemeye hakkınız yok.
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AC_Hawker 6 yıl Samline
Samline

Donanımhaber,

== Buradaki bazı çok seviyesiz yorumların yayınlanmasına izin verdiğiniz için sizi tebrik ediyorum!

== Ekibinizin (herkesi kastetmiyorum) ve dolayısıyla sitenizin sezdirmemeye çalıştığınız yüzeyselliğini ve kalitesini(!) bir kez daha ortaya koymuşsunuz!

öylemi dersin? biz sadece her şeyin farkındayız. hepsi bu.
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kemal1414 6 yıl Samline
Samline

Donanımhaber,

== Buradaki bazı çok seviyesiz yorumların yayınlanmasına izin verdiğiniz için sizi tebrik ediyorum!

== Ekibinizin (herkesi kastetmiyorum) ve dolayısıyla sitenizin sezdirmemeye çalıştığınız yüzeyselliğini ve kalitesini(!) bir kez daha ortaya koymuşsunuz!

hem bu foruma üye olmuşsun hemde yerden yere vuruyorsun ve devam ediyorsun


açıkca söyle hangi firmanın çalışanısın ?
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demo11 6 yıl
Müslümanlık Din Resmen çöküş içinde hayvanlara yapılmayan muamele sadece bize değil dünyanın heryerindeki müslümanlara yapılıyor!
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Sekman Pistonu 6 yıl
birşey daha dikkatimi çekti. girdiğim bütün sitelerde önce rotator.wigetmedia.com adlı siteyle bağlantı kuruyor.
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demo11 6 yıl
Resmen koyun muamelesi yapılıyor türkiye vatandaşlarına hayvan muamelesi birde müslüman ülkede yaşıyoruz bırakın artık şu müslümanım ayağını kısaca hayvan gibi yaşıyoruz!!
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demo11 6 yıl
Bence bu kadar izlenmek yetmez tuvalettede izlenmeliyiz!
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