TTNET'ten kullanıcıları izlediği iddialarına cevap geldi

TTNET, son dönemde teknoloji gündemini fazlaca meşgul eden, kullanıcıların istemleri dışında izlendikleri ve tüm veri trafiğinin Phorm isimli şirket tarafından kayıt altına alındığı iddialarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Phorm ve TTNET'ten gelen resmi açıklamaları tek harfine dokunmadan sizlere sunuyoruz.

Phorm'un Basın Açıklaması;



İDDİALAR VE CEVAPLARI





Gazetelerde çıkan bazı makalelerde ve verilen soru önergelerindeki yanlış bilgiler ile ilgili açıklamalar aşağıda özetle verilmiştir.





1-ŞİRKET KİŞİLERİN İNTERNET KULLANIMI TAKİP EDEREK KAYDEDİYOR.





Bu konu tamamen yanlış değerlendirilmiş muhtemelen arama motorları ile karıştırılmıştır.





Phorm hizmete dahil olması için kullanıcıdan onay alır, onay vermeyenler hizmete dahil olmaz ve kendilerine hiçbir reklam gösterimi yapılmaz. Dahil olan kullanıcı ise istediği zaman kolaylıkla çıkabilir.





Hizmette ve reklam gösteriminde hiçbir kişisel bilgiye ulaşılmaz, ulaşılmaya çalışılmaz ve kişisel bilgi kullanılmaz. Reklam gösterimi kişiyi tanımlamadan rastgele verilen 24 haneli numara ile gerçekleştirilir.





Phorm, hassas siteler ve https ile başlayan bankacılık ile ilgili ve şifreli siteleri dikkate almaz.





Verilen hizmet ile ilgili tüm altyapı Türkiye’de iş ortağımızda bulunmakta ve hizmet Türkiye’den verilmektedir.





2-AVRUPA PARLEMENTOSU TARAFINDAN YASAKLANMIŞTIR.





Phorm aleyhine yürüyen veya sonuçlanmış hiçbir hukuksal bir süreç mevcut değildir.

Phorm’un teknolojisi İngiltere’de (veya başka bir yerde) hiçbir zaman hukuka aykırı veya yasak kabul edilmemiştir. Avrupa Parlamentosu’nun Phorm ile ilgili hiçbir olumsuz kararı bulunmamaktadır.





Phorm dünyadaki 90 Milyar dolarlık ” İnternet Reklam’’ pazarında, Milyarlarca dolar ciro yapan bir-iki oyuncunun bulunduğu global pazarda hızlı bir ticari rekabette bulunabilmek için Türkiye, Brezilya ve Romanya gibi hızlı gelişen pazarlar öncelik vermiştir.





Phormun rakipleri bugün dünyada neredeyse tüm faaliyet verdikleri ülkelerde vergi vermemek haksız rekabet yapmak ve kişisel bilgileri izin kullanmak gibi konularda milyarlarca dolara varabilecek birçok dava ve yaptırımlarla karşı karşıyayken Phorm tüm konuları kanunlar çercevesinde yerine getirmektedir. Ancak tüm sorular ilginç bir şekilde rakipleri yerine Phorm’a yöneltilmektedir.

Gerek Türkiye gerekse AB’nin düzenlemeleri ile uyumlu olarak Phorm tarafından, internet reklamcılığında en yüksek kişisel bilgi güvenlik standartlarına sahip hizmet platformu kullanılmakta ve hizmete dahil olmak için mutlaka kullanıcının onayı alınmaktadır.





EK’de İngiltere İçişleri bakanlığı ve ICO (Veri Koruma Kurumu) dan alınan Phorm ile ilgili başlatılmış herhangi bir hukuki süreç olmadığına dair ayrıca İngiltere İç İşleri Bakanlığı’nca verilmiş olan Phorm'un hukuka aykırı olmadığı ile ilgili noter onaylı yazılar bilgilerinize sunulmuştur.

Bazı açıklamalarda kasıtlı olarak sanki Phorm ile ilgili bir karar veya resmi evrakmış gibi gösterilen düzenleme dikkatli incelendiğinde Ayrupa Parlementosunun genel olarak ithalat ihracat ve veri transferi ile ilgili genel düzenlemesidir. Avrupa Parlementosu’nun bu genel direktifi bazı kaynaklarca maalesef Phorm ile planlı bir şekilde ilişkilendirilmek istenmektedir. Phorm tamamen bu direktifler çerçevesinde çalışmaktadır.





3-ŞİRKETİN ZARARI 250 MİLYON DOLAR OLMUŞ.





Phorm’un rekabet etmeye çalıştığı pazardaki milyarlarca dolarlık ciro ve karlılığa sahip şirketlerin konumlarını korumak için inanılmaz bütçeler harcadıkları bilinmektedir.





Phorm’un şirket zararı olarak belirtilen tutarlar pazarda inanması zor bir kontrole sahip rakipleriyle mücadele için Phorm’un geliştirdiği güvenli iş modeli ve hizmet platformuna yıllardır yapılan yatırımlardır. Bu yatırım miktarı rakiplerin büyüklükleri dikkate alındığında son derece mütevazı kalan bir miktarlardır.





Phorm’u rakiplerinden ayrıştıran ve gelecekte daha da önemli olacak kişisel mahremiyete saygılı iş modeli, dünyanın en büyük yatırım fonlarının inancı ile oluşturulan finansal destekle geliştirilmektedir. Phorm ayrıca halka açık bir şirket olarak da uluslararası denetime tabiidir.





Phorm yıllardır, örneğin sadece 2011 yılında en büyüğü 37 milyar dolarlık ciro ile pazarın yaklaşık yarısını elinde tutan dev firmalarla rekabet etmek için hazırlık ve yatırım yapmaktadır. Böylesi bir rekabetin, iyi bir yazılım ekibinin yıllarca geliştirme yapması, şirketin dünya ölçeğinde birçok ülkede faaliyete başlaması, gerekli güvenlik ve düzenlemelere uyum çalışmaları yürütülmesi, pazarlama faaliyetleri gibi yüksek maliyetli hazırlıkları gerektirmesi ve bu hazırlıkların yıllar sürmesi son derece doğal bir durumdur. Bu yatırımda yine ilginç bir şekilde zarar olarak nitelendirilmektedir.

Phorm’un iş modeli, teknolojisi, şeffaf ve kişisel güvenliğe saygılı olması nedeniyle dünyanın en büyük yatırım fonlarının ilgisini çekmiş ve yatırım yapmalarına sebep olmuştur. Yatırımcıları arasında en büyük yatırım fonu Blackrock, Fidelity, Standart life gibi saygın uluslararası yatırımcılar vardır.



