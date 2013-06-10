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TTeSPORTS Level 10M Oyuncu faresi!

6 yıl
9,1b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex turumuza TTeSPORTS standında devam ediyoruz. Özellikle tasarım konusunda öne çıkan Level 10 M oyuncu faresinin detayları bu videoda!
 

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1 Avatar
hayrikoc61 4 yıl
Parasını haketmiyor
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wblocker 4 yıl
Mac os çalışırmı bu?
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hagi10best 5 yıl
Amazonda 55 dolar. Vatan cok fazla sisirmis. Yeni hybrid olarak adlandirdiklari modeli var. Kablosuz kullanim imkani da veriyor. Fiyatini dusurseler alinabilir.
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TAbutcuREis 5 yıl
abi iyide sen fiyatından haber ver bakalım
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Gece772 5 yıl
Fare güzel ama fiyat 250 tl düşük olmaz
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CRTG SPYRO 5 yıl
ÇÖP BENCE
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capoeira_GS 6 yıl
fiyatı çok pahalı bu farenin bunu alacağıma razer Deather 2013 versiyonu çıktı yeni 180 tl civarında onu alırım ayrıca kablonun farenin altına nasıl girdiğini çok merak ettim doğrusu TT ekibine sormak lazım :)
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyatı vatanda 350 tl insan fiyat belirlerkene elini vicdanına koyar.Razer,logitech,vs bir ton marka varkene...
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Lwd 6 yıl
A4 Bloody mouse özelliklerini inceleyin. Fps için başka mouse aramanıza gerek yok.
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met-od 6 yıl
Bende military green olan var isteyen olursa satabilirim, daha birkaç ay oldu alalı, vatan garantili, okul yuzunden oyun oynayamıyorum.
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strathmorea 6 yıl
Şaka yapıyorsunuz sanırım. Neredeyse 6 aydan fazla oldu satılıyor bu mause ülkemizde. Vatan'da var mesela fakat gereksiz pahalı ve öyle aman aman bir özelliği yok, Tasarımı için bir mause'ye 300 tl yi bulan bir para gereksiz.
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ahmtjklv 6 yıl
güzelmiş uygun olursa alırım
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Fx_57,5 6 yıl
bedava verseler sırf bedava diye alırım.
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