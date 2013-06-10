TTeSPORTS Level 10M Oyuncu faresi!

Haber Editörü
|Parasını haketmiyor
|Mac os çalışırmı bu?
|Amazonda 55 dolar. Vatan cok fazla sisirmis. Yeni hybrid olarak adlandirdiklari modeli var. Kablosuz kullanim imkani da veriyor. Fiyatini dusurseler alinabilir.
|abi iyide sen fiyatından haber ver bakalım
|Fare güzel ama fiyat 250 tl düşük olmaz
|ÇÖP BENCE
|fiyatı çok pahalı bu farenin bunu alacağıma razer Deather 2013 versiyonu çıktı yeni 180 tl civarında onu alırım ayrıca kablonun farenin altına nasıl girdiğini çok merak ettim doğrusu TT ekibine sormak lazım :)
|Fiyatı vatanda 350 tl insan fiyat belirlerkene elini vicdanına koyar.Razer,logitech,vs bir ton marka varkene...
|A4 Bloody mouse özelliklerini inceleyin. Fps için başka mouse aramanıza gerek yok.
|Bende military green olan var isteyen olursa satabilirim, daha birkaç ay oldu alalı, vatan garantili, okul yuzunden oyun oynayamıyorum.
|Şaka yapıyorsunuz sanırım. Neredeyse 6 aydan fazla oldu satılıyor bu mause ülkemizde. Vatan'da var mesela fakat gereksiz pahalı ve öyle aman aman bir özelliği yok, Tasarımı için bir mause'ye 300 tl yi bulan bir para gereksiz.
|güzelmiş uygun olursa alırım
|bedava verseler sırf bedava diye alırım.