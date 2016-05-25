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TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında

TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü, 41 yeni personeli işe almak için harekete geçti. Aranan şartlar, alım yapılacak bölümler ve başvuru sayası yazımızda sizleri bekliyor.
2 yıl
5,3b
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103
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Uzay Teknolojileri ve Araştırma Enstitüsü’nde çalışmak üzere yeni personel arayışına koyuldu. Uydu ve uzay projelerinde görevlendirilecek olan yeni personel, Türkiye Uzay Ajansı kapsamında yürütülecek projelerde de muhtemelen aktif rol üstlenecek.

Yabancı dil seviye tespit sınavlarından en az 70 veya denki puan almanın zaruri olduğu başvurularda, 37 ARGE personeli, 4 de teknisyen işe alınacak. Başvuracak kişilerin 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin temel bilimler, elektronik, bilgisayar, makine ve uçak mühendisliği bölümlerinden mezun olması isteniyor. Ayrıca yurtdışında lisans eğitimini tamamlamış adaylar, denklik aldıkları takdirde başvuruda bulunabilecek.


Ayrıca Bkz. "Türkiye Uzay Ajansı 3 ay içinde kuruluyor"

6 Haziran 2016 tarihine kadar kariyer.tubitak.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek olan başvurulara dair detaylar da aynı adreste yer alıyor. Özellikle önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarına daha fazla kaynak ayrılmak istendiği ve hükümet programı kapsamında destekleneceği biliniyor. Tübitak’ın yanı sıra Türkiye Uzay Ajansı kapsamında alanda aktif rol üstlenecek kurumların da yakın zamanda personel ilanları açması bekleniyor.


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Guest-1E7109D3E 2 yıl
Uzaydan ezan sesi duyuluyor diyen herif bu iş için gayet uygun bence.Engin ve derin bilgisi sayesinde Türkiyemizi hakettiği yerlere ulaştıracaktır.Ülkemizin parlayan yıldızı bilim yuvaları imam hatipler de badem bıyıkları yeni terlemeye başlamış bilim aşkıyla yanıp tutuşan talebelerimiz var bunlara sahip çıkmamız lazım.Öyle ki papaz eriğini imam eriğine çeviren bu parlak zihinler sayesinde artık erik kendinden tuzlu.
Uzaydan ezan sesi duyuluyor diyen herif bu iş için gayet uygun bence.Engin ve derin bilgisi sayesinde Türkiyemizi hakettiği yerlere ulaştıracaktır.Ülkemizin par...
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Nevfel 2 yıl
Konuya bak yorumlara bak ayıp yazık.
Güya İslama saldırıp bilim yapıyorsunuz öyle mi?
İnsan açar bakar tübitakın sitesine orada bilim kurulu kimlerden kurulmuş görür utanır. Güya bilgilisiniz ama açıpda birşeyi kaynağından öğrenmek sıfır. Hayvanat bahçesi müdürüymüş peh cahillik diz boyu.
He bu arada siz uzaya çıktınızda eteğinizden tutan mı oldu? Sanki akpden önce uluslararası uzay istasyonunu siz işletiyordunuz da şimdi yapılanlarla alay edip bilim adamı oluyorsunuz öyle mi?
Konuya bak yorumlara bak ayıp yazık.Güya İslama saldırıp bilim yapıyorsunuz öyle mi?İnsan açar bakar tübitakın sitesine orada bilim kurulu kimlerden k...
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1 Avatar
ITTF 2 yıl
ismet inönü uçak fabrikası kapatmamış 2.dünya savaşı sırasında THK uçak üretimini durdurmuştur.1945. 1940-1944 arası 30 tane uçak üretildi.Daha sonra gazi orman çiftliğinde uçak motorları fabrikası kuruldu.1950 de hava tüneli kuruldu. 1952 de Uçak fabrikası,1954'de de uçak motor fabrikası Makine Kimya Kurumuna devredildi.1955 de traktör fabrikasına çevrildi.1959 da ise uçak fabrikası kapatıldı.1950-1960 ADNAN MENDERES DÖNEMİ..
o bizim ismet diye bahsettiğin İsmet İNÖNÜ PAŞA senin dedeni ve (kaç yaşındasın bilmiyorum) babanı savaştan kurtaran adamdır.Şuan terör olaylarında kaç şehit verdik hesapla.Eğer o savaşa girseydik nasıl olacaktı düşün.En önemlisi tarihini bil.O fesliden tarih derslerini bırakıp adam gibi tarihi gazete oku.
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POWER64 2 yıl
Daha hayatın zerrezini görmemiş çocuklar burada Tübitaka, bilim insanlarına, dine, değerlere dalga içerikli saldırılar yapıp kendini tamin ediyor. Siz o kurumların kapısından bakamazsınız.
Hani şu kedi, ciğer ilişkisi var ya...
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DH Misafiri 2 yıl
papaz eriği gibi olmasın
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DH Misafiri 2 yıl
Bu enstitünün başına da iett genel müdürünü getirsinler artik uzayada metrobüsle çıkarız hem metrobüslerin ne kadar fazla insan taşıyabildiği tescillendiği icin bol bol imam taşırız uzaya
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TheStarBox 2 yıl
tam girip Uzay Mühendisliği bölümünden niye almıyorlar yazacaktım yorumları gördüm.Ve Dh takipçi kitlesinin %90 ının sırf GOYGOY olsun diye yoruma düştüğünü görünce şaşırmadım :D
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PAUL WALKER 2 yıl
Imam hatiflerden ve ilayat bolumlerinden badem biyiklilar ve turbanli bacilarini alabilirler.
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YasUo21 2 yıl
Personel alıyorlar ama astronomi ve uzay bilimlerinden mezun almıyolar WELCOME TO TURKEY
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aerosoldreams 2 yıl YasUo21
YasUo21
Personel alıyorlar ama astronomi ve uzay bilimlerinden mezun almıyolar WELCOME TO TURKEY


Tübitak uzayın ilanlarını incelersen uydu ve onu itki sistemleri ile ilgili yapısal tasarım, analiz, kontrol tarzı alanlarda uçak, havacılık ve uzay, makina, uzay, kontrol, elektronik mühendisliği gibi mühendislere ihtiyaç duyuyorlar.
Astronomi ve uzay bilimi mezunlarının uzay mühendisliği veya havacılık ve uzay mühendisliği bölümleri ile uzaktan yakından alakası olmadığından olsa gerek.
Tübitak uzay ilanlarında gezegen bilimcisi ya da evren bilimcisi ararsa başvurabilirsin anca.
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Nickola Tesla 2 yıl
Bi başvuru yapalım bakalım. Gençlikkollarından birini de bulduk mu olmayacak iş değil
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aerosoldreams 2 yıl
Çok afedersiniz ama adamlar 1940'larda 1950'lerde uzay çalışmaları yapıp uydu üretme planları yaparken bizim İsmet uçak fabrikası kapatıyordu.
Biz darbelerle Başbakan asmakla uğraşırken adamlar çoktan uzaya çıkmıştı.
Bu arada İslam içerikli mesajlar ile olayı tiiye alan şahıslar mide bulandırıyorsunuz.
Bilime uzaydan görünen en büyük Atatürk heykeli yaparak katkı yapılması daha çok hoşunuza giderdi biliyorum.
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GoSSgO 2 yıl aerosoldreams
İyiki kapatmış, kapatmasaydi zaten akp israilliye veya arap a satardı fabrikayı :)
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WITCHER 2 yıl aerosoldreams
aerosoldreams
Çok afedersiniz ama adamlar 1940'larda 1950'lerde uzay çalışmaları yapıp uydu üretme planları yaparken bizim İsmet uçak fabrikası kapatıyordu.
Biz darbelerle Başbakan asmakla uğraşırken adamlar çoktan uzaya çıkmıştı.
Bu arada İslam içerikli mesajlar ile olayı tiiye alan şahıslar mide bulandırıyorsunuz.
Bilime uzaydan görünen en büyük Atatürk heykeli yaparak katkı yapılması daha çok hoşunuza giderdi biliyorum.


Uçak fabrikası kimin başbakanlığında kapatıldı?
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ITTF 2 yıl
ismet inönü uçak fabrikası kapatmamış 2.dünya savaşı sırasında THK uçak üretimini durdurmuştur.1945. 1940-1944 arası 30 tane uçak üretildi.Daha sonra gazi orman çiftliğinde uçak motorları fabrikası kuruldu.1950 de hava tüneli kuruldu. 1952 de Uçak fabrikası,1954'de de uçak motor fabrikası Makine Kimya Kurumuna devredildi.1955 de traktör fabrikasına çevrildi.1959 da ise uçak fabrikası kapatıldı.1950-1960 ADNAN MENDERES DÖNEMİ..
o bizim ismet diye bahsettiğin İsmet İNÖNÜ PAŞA senin dedeni ve (kaç yaşındasın bilmiyorum) babanı savaştan kurtaran adamdır.Şuan terör olaylarında kaç şehit verdik hesapla.Eğer o savaşa girseydik nasıl olacaktı düşün.En önemlisi tarihini bil.O fesliden tarih derslerini bırakıp adam gibi tarihi gazete oku.
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GoSSgO 2 yıl
Arkadaş inanamıyorum yaw :) Şu milletin haline bak.Adı yıllarca bilimle anılan kurumun rezilliklerine bak, şu terörün haline bak, her seyin icine bir din sokma telaşi ile ülkede bilim de sanat ta tarihin en dip noktasına gelmiş, Tapelerin doğruluğunu araştıracaklarını ve rapor hazırlayacakları diye başkanı görevinden aldılar.

Kuru kuruya ceplerimizi sogusleyenleri savunan bu insanlar; hayırdır bilader sen simdi rapor arifesinde niye bu adamı görevden aldin diyemediler bile. Hala tutturmuşlar dine karsiymisiz bilmem ne...
Adam daha madem tapeler yalan, neyi örtmenin derdine düştün demekten aciz, Biz inançtan degil cehaletten korkuyoruz.10 kusur yıldır gördük ki bu millete bir kamera önünde Allahtan kitaptan bahset donunu al, kalkar sana bir de Allah razı olsun der. Ülkedeki cehaletin farkında değilmiş gibi birde çoğunluğun oyuyla övünür durur.

Ulan böyle halkin oyuyla secilsen ne seçilmeden ne?

Çek tübıtak başkanını görevden tapelerin raporları çıkmadan, zaten bu adam hayırdır ne iş diyecek kapasitede degil. Ha oldu ki bir mucize eseri yanlışlıkla sordu , paralel di dersin gora filmindeki chipli adam gibi bon bon bakar zaten.
Pkk ile masaya oturan alcaktir namuzsuzdur de oslo da görüştüğün ortaya çıkarsa bu yine hatırlamaz zaten, yolla asfaltla uyutursun.Kanalları sansürle gazeteciyi iceri attir, hakimi savcıyı satin al.senden olmayana paralelci dersin zaten kurcalanmaz bile direk kabul eder bu adam.Zaten zavallının cebinde 5 kuruş yok büyüme eğrilerine haberlerden bakip bakip ilerleyen zenginleşen sacma sapan bir kesim.

Eğitim boka sarmış terör boka sarmış, yolsuzluk boka sarmış, bilim boka sarmış, sanat boks sarmış, sportif faliyet yok, RANT boka sarmiş 30 metrekare yeri gordulermi sırtlan sürüsu gibi paraaaa diye katlederler, millet yeşil hasretinden yol kenarlarında mangal yapar olmuş, tecavüz boka sarmış, ahlaksızlık diz boyu, çocuk kadın hayvan herseye tecavüz ediliyor, adalet boka sarmış, Suriyeyi yıkmak için teroristler beslenir olmuş, ülke de üst düzey görüşmeler ülke bürokratları yerine şeyhlerle, aşiret reisleriyle yapılır olmuş, verginin vergisini alırlar birde, ama adam bunlari göremez cehaletin en dip çukuruna sıkışmış kalmış bir halk.

E şimdi bu adam bu çoğunluğun oyuyla övünür de tabiki. Ülkeyi yaktilar yıktılar sattiar talan ettiler millet işsizlikten kırılıyor, bomba patlarsa diye kalabalık semtlere çıkamaz olduk,

Adam akp diyor, adam gelistik diyor, adam büyüdük diyor.

Yasadiklari şatafat içindeki ultra lux hayati izlerken bile adam hala akp diyor.

Neyin oyuyla ovunuyorsunuz, neyi tartışıyoruz, kim ile tartışıyoruz?

Bırakın yaw kendisine ışıklı top dağıtılarak zekasına hakaret edilen bu millet mi ayılacak?

Adamin bugüne kadar yutmadığı zoka kaldi mi ? Bir insan zihninin, inanmasının ve ikna olmasının en inanılmaz durum olduğu olaylara bile inanması 1,12 saniye süren bir toplumdan bahsediyoruz.
Bu yazdıklarım akp 'lilere degil, benim gibi düşünenlere,

Bırakın abi birakin. Anlatabileceginiz hiç bir sey yok. Daha da beter olalim İnşallah !

Bu çoğunluk neyi hakediyor ise biz de onu yaşıyor kurunun yaninda yaniyoruz.
Umrumda bile degil.

Bırakın sayıları fazla olduğu için gurur duysunlar boburlensinler.En vatansever bu insanlar en hayırlı vatandaş bu insanlar, en bilgili olanlar bu insanlar.
(Cehalet okumusluk ile karıştırılmasını)

Çoğunluğu okumamış olan bu "aydın ve ilerici " kesim çoğunluk olmanın gururunu duysun.
Hep söylüyorum.Böyle bir halkin seçeceği hükümet bundan daha iyisi olamaz, bu bizim hakettiğimiz bir durum.

Bu çoğunluk mu bu ülkenin çıkış umudu?

Bu çoğunluk mu karar verecek ülkenin kaderine demokrasi gereği?

Ben böyle demokrasinin de icine ederim o halde.

Hayvan gibi idare edilmeye, hakkini aradığında azarlanmaya, soyulmaya ranta peskese devam o zaman.

YETMEZ AMA EVET



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