TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında

Yabancı dil seviye tespit sınavlarından en az 70 veya denki puan almanın zaruri olduğu başvurularda, 37 ARGE personeli, 4 de teknisyen işe alınacak. Başvuracak kişilerin 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin temel bilimler, elektronik, bilgisayar, makine ve uçak mühendisliği bölümlerinden mezun olması isteniyor. Ayrıca yurtdışında lisans eğitimini tamamlamış adaylar, denklik aldıkları takdirde başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca Bkz. "Türkiye Uzay Ajansı 3 ay içinde kuruluyor"
6 Haziran 2016 tarihine kadar kariyer.tubitak.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek olan başvurulara dair detaylar da aynı adreste yer alıyor. Özellikle önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarına daha fazla kaynak ayrılmak istendiği ve hükümet programı kapsamında destekleneceği biliniyor. Tübitak’ın yanı sıra Türkiye Uzay Ajansı kapsamında alanda aktif rol üstlenecek kurumların da yakın zamanda personel ilanları açması bekleniyor.
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Güya İslama saldırıp bilim yapıyorsunuz öyle mi?
İnsan açar bakar tübitakın sitesine orada bilim kurulu kimlerden kurulmuş görür utanır. Güya bilgilisiniz ama açıpda birşeyi kaynağından öğrenmek sıfır. Hayvanat bahçesi müdürüymüş peh cahillik diz boyu.
He bu arada siz uzaya çıktınızda eteğinizden tutan mı oldu? Sanki akpden önce uluslararası uzay istasyonunu siz işletiyordunuz da şimdi yapılanlarla alay edip bilim adamı oluyorsunuz öyle mi?