TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında

Tam Boyutta Gör



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Uzay Teknolojileri ve Araştırma Enstitüsü’nde çalışmak üzere yeni personel arayışına koyuldu. Uydu ve uzay projelerinde görevlendirilecek olan yeni personel, Türkiye Uzay Ajansı kapsamında yürütülecek projelerde de muhtemelen aktif rol üstlenecek.

Yabancı dil seviye tespit sınavlarından en az 70 veya denki puan almanın zaruri olduğu başvurularda, 37 ARGE personeli, 4 de teknisyen işe alınacak. Başvuracak kişilerin 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin temel bilimler, elektronik, bilgisayar, makine ve uçak mühendisliği bölümlerinden mezun olması isteniyor. Ayrıca yurtdışında lisans eğitimini tamamlamış adaylar, denklik aldıkları takdirde başvuruda bulunabilecek.





Ayrıca Bkz.

"Türkiye Uzay Ajansı 3 ay içinde kuruluyor"

6 Haziran 2016 tarihine kadar kariyer.tubitak.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek olan başvurulara dair detaylar da aynı adreste yer alıyor. Özellikle önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarına daha fazla kaynak ayrılmak istendiği ve hükümet programı kapsamında destekleneceği biliniyor. Tübitak’ın yanı sıra Türkiye Uzay Ajansı kapsamında alanda aktif rol üstlenecek kurumların da yakın zamanda personel ilanları açması bekleniyor.