Türkiye Uzay Ajansı 3 ay içinde kuruluyor

Tam Boyutta Gör



Mevcut hükümetin eylem planı içerisinde yer alan Uzay Ajansı kurulması noktasında çalışmalar sonunda nihayete eriyor. Kanun tasarısı için çalışmalar Ocak ayından bu yana devam eden Türkiye Uzay Ajansı, 3 ay içerisinde resmi bir kimlik kazanmış olacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına göre yaz aylarının başında resmiyete kavuşacak olan ajans, öncelikli olarak idari yapılanmasını gerçekleştirecek. Türkiye’nin uzay ve yörünge ile ilgili haklarını korumayı hedefleyen Türk Uzay Ajansı, uluslararası ajanslar ve organizasyonlar ile de temas halinde olacak.





Derin uzay araştırmaları, keşif çalışmaları, uydu teknolojilerinin geliştirilmesi ve ülke sınırları içinde fırlatma rampası kurulması gibi öncelikleri bulunacak olan ajansın uzay teknolojilerinden faydalanarak yerel olarak pek çok sanayi koluna katma değer yaratacak çalışmalar yürümesi planlanyor.

Merkezi Ankara’da yer alacak olan Türkiye Uzay Ajansı, farklı lokasyonlarda yerleşkeler ile görev yapacak. Bu arada 1865 yılında imzalanan "Uluslararası Telgraf Mukavelesi" sayesinde 31, 42 ve 50 derecelerinde yörünge hakları bulunan Türkiye bu sayede dünyada yörünge hakkına sahip 30 ülkeden biri konumunda. Yörünge hakkı bulunmayan ülkeler diğer ülkelerden kiralama yoluna giderek uydularını dünya yörüngesinde konumlandırabiliyor.

* Görsel temsilidir.