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Türkiye Uzay Ajansı 3 ay içinde kuruluyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu 3 ay içerisinde Türkiye’ye Uzay Ajansı kurulacağının müjdesini verdi. Daha önce de konuşulan konuya ilişkin detaylar sonunda netlik kazanmaya başlıyor.
3 yıl
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Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye Uzay Ajansı 3 ay içinde kuruluyor
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Mevcut hükümetin eylem planı içerisinde yer alan Uzay Ajansı kurulması noktasında çalışmalar sonunda nihayete eriyor. Kanun tasarısı için çalışmalar Ocak ayından bu yana devam eden Türkiye Uzay Ajansı, 3 ay içerisinde resmi bir kimlik kazanmış olacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına göre yaz aylarının başında resmiyete kavuşacak olan ajans, öncelikli olarak idari yapılanmasını gerçekleştirecek. Türkiye’nin uzay ve yörünge ile ilgili haklarını korumayı hedefleyen Türk Uzay Ajansı, uluslararası ajanslar ve organizasyonlar ile de temas halinde olacak.


Derin uzay araştırmaları, keşif çalışmaları, uydu teknolojilerinin geliştirilmesi ve ülke sınırları içinde fırlatma rampası kurulması gibi öncelikleri bulunacak olan ajansın uzay teknolojilerinden faydalanarak yerel olarak pek çok sanayi koluna katma değer yaratacak çalışmalar yürümesi planlanyor.

Merkezi Ankara’da yer alacak olan Türkiye Uzay Ajansı, farklı lokasyonlarda yerleşkeler ile görev yapacak. Bu arada 1865 yılında imzalanan "Uluslararası Telgraf Mukavelesi" sayesinde 31, 42 ve 50 derecelerinde yörünge hakları bulunan Türkiye bu sayede dünyada yörünge hakkına sahip 30 ülkeden biri konumunda. Yörünge hakkı bulunmayan ülkeler diğer ülkelerden kiralama yoluna giderek uydularını dünya yörüngesinde konumlandırabiliyor.

* Görsel temsilidir.

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AYavasci 3 yıl en beğenilen
Başındaki kişiler ve çalışanlar adam kayırmayla gelmemeli.Gerçekten işi bilen kişiler olmali.[>:]
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zdniz 3 yıl
Yeni yan gel yat yeri hayırlı ugurlu olsun meteor vergiside öderiz artık. .D:D:D
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V4LKyR 3 yıl
Sonuçta bir devlet dairesi olmayacak mı?
Öncelikle devlette çalışma zihniyetinin değişmesi lazım. Salla başı al maaşı ile hiç bir şey başarılmaz.
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DH Misafiri 2 yıl
Ne oldu bu projeye ? Ayni haberi 3 yil oncede duymustum onun icin sordum.
2 Yanıt Yanıtla +3
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olağan_şüpheli 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ne oldu bu projeye ? Ayni haberi 3 yil oncede duymustum onun icin sordum.

ntv.com.tr/...
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Bluflame 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ne oldu bu projeye ? Ayni haberi 3 yil oncede duymustum onun icin sordum.


Ortada elle tutulur hiç bişey yok, mecliste toplantı yapılmış, çay ikrami olmuş, dağılmışlar.
Bu tip haberlere seçim malzemesi denir, her 3 ayda ortaya çıkarlar. (bknz: milli otomobil.)
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Mephalay 3 yıl
Avrupa Birligi ile vizeler kalkacak, Turk Uzay Arastirmalari bilmemnesi kurulacak, yerli ve milli bir istihbarat teskilati kurulacak vb gelismelerinin hepsinin ayni anda olmasindan killanmiyor musunuz ?
Yakinda yeniden yerli araba, milli ucak, milli hover tankimiz, kendi bilgisayar cipimiz vs gibi reklamlar da gelir.
Neden ?
Cunku "gencler" baskanlik istiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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FatihAsl 3 yıl Mephalay
Mephalay

Avrupa Birligi ile vizeler kalkacak, Turk Uzay Arastirmalari bilmemnesi kurulacak, yerli ve milli bir istihbarat teskilati kurulacak vb gelismelerinin hepsinin ayni anda olmasindan killanmiyor musunuz ?
Yakinda yeniden yerli araba, milli ucak, milli hover tankimiz, kendi bilgisayar cipimiz vs gibi reklamlar da gelir.
Neden ?
Cunku "gencler" baskanlik istiyor.

Başkanlığa neden karşısınız. sebeplerini açıklar mısınız.
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 3 yıl
teknolojimiz nasadan iyi olduğuna göre artık marsa ilk koloniyi de biz kurarız.
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DH Misafiri 3 yıl
Çok değil 10 yıl sonra 'Turist Ömer Uzay Yolunda' projesinin çok daha kaliteli olduğunu bir kez daha gösterecektir.
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DH Misafiri 3 yıl
hayvanat bahçesi müdüründen ne güzel müdür olur :)
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DH Misafiri 3 yıl
Tamam artik bu ajansın başına da iett genel müdürünü getirirler uzaya da belediye otobüsüyle gideriz gibi geliyor
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MMistanbul 3 yıl
Hamle doğru, hatta çok geç kalınmış bir hamle fakat kurulduktan sonraki icraatlarını de bakmak lazım.
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Tensi 3 yıl
Uzay istasyonu kurup orada yerli otomobil icin motor gelistirecegiz yani. :D :P
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redwolf0 3 yıl
Hayvanat bahçesi müdürü yönetir bunu
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FatihAsl 3 yıl
Hedef koymuşlar. Kendi Topraklarımız üzerinden kendi füzemiz ile kendi uydumuzu göndereceğiz diye. eleştirecek iseniz bu hedef tutmadığı zaman eleştirin. daha doğrusu hep beraber eleştirelim.
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