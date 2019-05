TURKCELL ile MobilTV Uygulaması iPad'de

Turkcell ile iPad, televizyon oldu

Turkcell MobilTV uygulaması iPhone’dan sonra şimdi de iPad’de…. iPad’e özel kullanıcı dostu arayüzü ve yayın kalitesi ile dikkat çeken Turkcell MobilTV iPad uygulaması ile data bağlantısı için ayrıca ücret ödemeksizin her an her yerden televizyon izlemek mümkün

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, benzersiz 3G hızıyla hayatı zenginleştiren MobilTV uygulamasını şimdi de iPad’e taşıdı. Turkcell MobilTV’den aylık ve günlük paket alternatifleri ile faydalanılabileceği gibi tekil içerikleri satın almak da mümkün. Üstelik kullanıcı dostu ara yüzü ve yayın kalitesi ile benzersiz bir deneyim sunan MobilTV iPad uygulaması ile televizyon izlerken data bağlantısı tamamen ücretsiz.

Turkcell Teknoloji tarafından geliştirilen Turkcell MobilTV uygulaması ile teknoloji tutkunlarının son gözdesi iPad, aynı zamanda bir taşınabilir televizyona dönüşüyor. iPad kullanıcıları, en popüler 25 televizyon kanalının Turkcell 3G kalitesiyle izlenebildiği Standart Paket dışında dilerlerse saat 23:00’ten sonra yayınlanan Digiturk 18+ paketine de aylık ve günlük üye olabiliyorlar. Turkcell MobilTV uygulaması, dizi, haber, maç gibi her türlü televizyon içeriğini canlı yayında iPad üzerinden izlenebilir kılıyor.

Cenk Bayrakdar: iPad’de kullanıcı deneyimini zirveye taşıyoruz

Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, bu uygulamayla iPhone ve iPad’de kullanıcı deneyimini zirveye taşıdıklarını ifade etti. Bayrakdar, “Turkcell olarak ‘Daha Fazla Hayat’ anlayışını mobil iletişiminin her alanına yaymak konusunda kararlıyız. Türkiye’de ve dünyada hayata değer katan teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak müşterilerimize Turkcell’li olmanın farkını yaşatıyoruz. Akıllı telefonları ve tablet bilgisayarları kullanıcı için cazip hale getiren şey, o cihazlar için geliştirilen uygulama ve servisler. Bu bakımdan, Turkcell MobilTV’nin müşterilerimiz için iPad’in değerini artırdığını söyleyebiliriz” dedi.

İhtiyaca uygun içerik ve ücretlendirme seçenekleri

Turkcell MobilTV Standart Paket ile CNBC-E, FOX, HABERTÜRK, KANAL 7, KANAL 24, KANAL D, KRAL TV, NTV, NTV SPOR, NUMBERONE TV, POWERTÜRK, SAMANYOLU TV, SHOW TV, SKYTÜRK, STAR TV, TJK TV, TRT1 ve YUMURCAK TV kanalları izlenebiliyor.

MobilTV uygulamasından faydalanmak isteyen iPad kullanıcıları, 25 televizyon kanalına canlı erişim sunan Aylık Standart Paket’e 60 saat kullanım karşılığı KDV ve ÖİV dahil yalnızca 9,90 TL ödüyor. Günlük Standart Paket’in ücreti ise yine tüm vergiler dahil olmak üzere yalnızca 2TL ve bu paketten 8 saat süreyle faydalanmak mümkün.

Aylık Standart Paket’e abone olan kullanıcılar, aynı zamanda Babyfirst TV, BBC World, Euronews, Fashion TV, İz TV, TürkMax’in dahil olduğu Digiturk Paketi’ni de ücretsiz izleyebiliyorlar.

Yetişkin kullanıcılar için sunulan aylık Digiturk 18+ Paketi ise 60 saat kullanım limitiyle 12 TL. Digiturk 18+’e günlük abone olmak isteyen kullanıcılar 8 saat kullanım karşılığında 3,90 TL ödüyor.

iPhone MobilTV paketi olan Turkcell’liler iPad uygulamasına WebŞifrelerini girerek ek bir ücret ödemeden TV izleyebiliyor. Turkcell MobilTV uygulaması ile iPad ya da iPhone üzerinden televizyon izlerken ayrıca bir internet bağlantısı veya data ücreti ödenmiyor.

Turkcell MobilTV uygulaması nasıl kullanılır?

Turkcell MobilTV iPad uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra TV izleyebilmek için “Paketler” ekranından dilediğiniz aylık veya günlük TV paketini satın alabilirsiniz. “Kanallar” ekranından paketiniz içerisindeki kanalları izleyebilir ve detaylı yayın akışını öğrenebilirsiniz. En sık izlediğiniz TV kanallarını“Favorilerim” ekranına ekleyip kolayca ulaşabilirsiniz.

Turkcell MobilTV iPad uygulaması, App Store ya da iTunes üzerinden (http://trcll.im/mobiltv) indirilebiliyor.

