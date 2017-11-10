Tablet pazarı son üç yıldır sürekli geriliyor

Teknoloji sektörünün saman alevi gibi yanıp sönen trendlerinden birisi de tablet pazarı oldu. İlk iPad modelinin tanıtılması ile kendisine çıkış yolu bulan modern tablet pazarı, sürekli piyasaya çıkan yeni modellerle büyüdü ve sürekli genişledi.

Her çıkışın bir inişi

Ne var ki bu yükseliş sadece 4 yıl sürdü. 2014 sonlarından itibaren gerek tüketici ilgisinin düşmesi ve buna bağlı olarak üreticilerin uzaklaşmaya başlaması düşüşü de beraberinde getirdi.

Yapılan üçüncü çeyrek analizlerine göre tablet pazarının son 12 çeyrek dönemdir üst üste düşüş yaşadığını görüyoruz. Aslında pazarda asıl düşüş gösteren Samsung ve payları belirli bir yüzdenin altında kalan diğer üreticiler. Bunun haricinde önemli artışlar var.

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"Android işletim sistemi var ancak sadece cep telefonu"

Yıllardır Fire serisi tabletlerinden vazgeçmeyen Amazon, standart Android tabletlerden uzaklaşanları yakalamayı başarmış. Firma 4.4 milyon satış ile yıllık yüzde 39 civarında artış yakalamış.

Tablet pazarının lideri konumunda olan Apple ise inişli çıkışlı grafiğe devam ediyor. Firma 10.3 milyon iPad satışı ile yüzde 11.4 büyüme yaşadı. Huawei 3 milyon satış ile yüzde 18.8 büyüme gördü. Lenovo da 3 milyon satış ile yüzde 8.9 büyüdü. Samsung bu dönemde gerileme kaydetti ve 6 milyon tablet satışı ile yüzde 8 düşüş yaşadı.

Tablet pazarının önümüzdeki dönemde yükseliş yaşaması beklenmiyor. Büyük ekranlı akıllı telefonların çok yaygın olması tabletlerin etkisini oldukça kırdı. Ayrıca Windows tarafında ikisi bir arada melez tablet modellerinin yaygınlaşması da önemli bir etken oldu.