Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tablet pazarı son üç yıldır sürekli geriliyor

Özellikle büyük ekranlı akıllı telefonların yaygınlaşması ile tablet pazarında gerileme de başladı. Son 3 yıldır tablet satışlarında sürekli bir düşüş yaşanıyor.
1 yıl
2,4b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tablet pazarı son üç yıldır sürekli geriliyor

Teknoloji sektörünün saman alevi gibi yanıp sönen trendlerinden birisi de tablet pazarı oldu. İlk iPad modelinin tanıtılması ile kendisine çıkış yolu bulan modern tablet pazarı, sürekli piyasaya çıkan yeni modellerle büyüdü ve sürekli genişledi.

Her çıkışın bir inişi

Ne var ki bu yükseliş sadece 4 yıl sürdü. 2014 sonlarından itibaren gerek tüketici ilgisinin düşmesi ve buna bağlı olarak üreticilerin uzaklaşmaya başlaması düşüşü de beraberinde getirdi.

Yapılan üçüncü çeyrek analizlerine göre tablet pazarının son 12 çeyrek dönemdir üst üste düşüş yaşadığını görüyoruz. Aslında pazarda asıl düşüş gösteren Samsung ve payları belirli bir yüzdenin altında kalan diğer üreticiler. Bunun haricinde önemli artışlar var.

Ayrıca Bkz. "Android işletim sistemi var ancak sadece cep telefonu"

Yıllardır Fire serisi tabletlerinden vazgeçmeyen Amazon, standart Android tabletlerden uzaklaşanları yakalamayı başarmış. Firma 4.4 milyon satış ile yıllık yüzde 39 civarında artış yakalamış.

Tablet pazarının lideri konumunda olan Apple ise inişli çıkışlı grafiğe devam ediyor. Firma 10.3 milyon iPad satışı ile yüzde 11.4 büyüme yaşadı. Huawei 3 milyon satış ile yüzde 18.8 büyüme gördü. Lenovo da 3 milyon satış ile yüzde 8.9 büyüdü. Samsung bu dönemde gerileme kaydetti ve 6 milyon tablet satışı ile yüzde 8 düşüş yaşadı.

Tablet pazarının önümüzdeki dönemde yükseliş yaşaması beklenmiyor. Büyük ekranlı akıllı telefonların çok yaygın olması tabletlerin etkisini oldukça kırdı. Ayrıca Windows tarafında ikisi bir arada melez tablet modellerinin yaygınlaşması da önemli bir etken oldu.

 

http://hexus.net/mobile/news/tablets/111950-tablet-market-suffers-12th-straight-quarter-decline/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1ses1 1 yıl en beğenilen
Tablet boyutuna yaklaşan telefonlar yüzünden olmasın.
Birde ben air2 almıştım zamanında başka bir tablet alma gereği duymadım gayet yeterli.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JeamBeam 1 yıl
samsung daha da beter olacak. Yaptığı tabletlerin sayısını samsung bile bilmiyordur. 50000 tane model var, biri farklı işlemcili , biri farklı ekranlı, biri yok kalemli , biri kalemsiz ama sd kartlı , öbürü kalemli ama sd kartsız (örnek olarak söylüyorum) ve saçma sapan sm serileri ile ne aldığınızı bilemiyorsunuz. Şahsen web tasarım, yazılım, sosyal medya, seo ve temel seviye grafik işlemleri için hibrit bir cihaz şeker gibi olur. ipad pro'nun bir tık üstü ama macbook'un bir tık altı fena olmazdı.
samsung daha da beter olacak. Yaptığı tabletlerin sayısını samsung bile bilmiyordur. 50000 tane model var, biri farklı işlemcili , biri farklı ekranlı, biri yok...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tom.waits 1 yıl
Windows tabletler sistem olarak(sonuçta direkt bilgisayar, akıllı telefonların büyüğü değil) iyide doğru dürüst touch uygulama yok. Bu yüzden tablet olarak kullananlar her alanda sıkıntı çeker, android-ios kullanım kolaylığının çeyreğini bulamaz.
Fire tabletlerin çok satmasının nedeni de çok ucuz olması. Ekranları biraz dandik(düşük çözünürlük dolayısıyla düşük ppi koyuyorlar çoğu modele) ama genel olarak bakınca ihtiyaçları karşılıyor. Kimse fire os için o tablete yönelmiyor yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 1 yıl
Android silver çıkmadı, tek sebep bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 1 yıl
Microsoft Surface Pro bu alanda en iyi çözüm. Çok uzun süredir Lenovo Miix 700 kullanıyorum, 64-bit 4GB tam sürüm Windows 10 Pro var üstünde. Program olsun, oyun olsun, web gezintisi olsun, telefon inceliğinde cihazda yapmadığım şey kalmadı. Tabletler çok gereksiz ama bu tarz 2si1 cihazlar müthiş bir çözüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Simplify 1 yıl
Tablet gereksiz ve über lüks bir cihaz. Telefonun ekranı büyüsün büyümesin, tablet yeni bir teknolojik cihazdı ve popüleritesi yüksek olduğu için baya satmıştı fakat millet tadını aldı artık niye alsınlar ki? Bir getirisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
ARM de 64 bit gercek Windows tabanli pc ler cikmak uzere . Ya IPad Pro ya da Windows ARM tabanli FULL PC 64 bitlik tabletler olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unalcanertok123 1 yıl
windows tablet almak en akıl karı olandır bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 yıl
almaya değer tablet yok, ben tableti telefon kadar önemli görmüyorum o yüzden gidip kalın çerçeveli 1 gb ramli 7-8 inç tabletlere 500-1000 lira vermem. En azından türkiye de almaya değer tablet yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JeamBeam 1 yıl
samsung daha da beter olacak. Yaptığı tabletlerin sayısını samsung bile bilmiyordur. 50000 tane model var, biri farklı işlemcili , biri farklı ekranlı, biri yok kalemli , biri kalemsiz ama sd kartlı , öbürü kalemli ama sd kartsız (örnek olarak söylüyorum) ve saçma sapan sm serileri ile ne aldığınızı bilemiyorsunuz. Şahsen web tasarım, yazılım, sosyal medya, seo ve temel seviye grafik işlemleri için hibrit bir cihaz şeker gibi olur. ipad pro'nun bir tık üstü ama macbook'un bir tık altı fena olmazdı.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl
Zamanında söyledik dinlemediler burun büktüler. Daha da azalacak. Çünkü klavyesi yok ve bir bilgisayarın yerini tutmuyor. Telefonlar da yeterli büyüklükte ve oldukça güçlü. İhtiyaç değil ve ekstra bir getirisi de yok 3 5 spesifik durum dışında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 yıl en beğenilen
Tablet boyutuna yaklaşan telefonlar yüzünden olmasın.
Birde ben air2 almıştım zamanında başka bir tablet alma gereği duymadım gayet yeterli.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2391 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tablet, tablet marketshare ve
3 etiket daha Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı 1 yıl Yüzde yüz eğitim bursu hediyeli e-Spor turnuvası başlıyor 1 yıl IBM dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını geliştirdi 1 yıl SteelSeries’den Arctis 3 Bluetooth kulaklık 1 yıl Alibaba 11.11'e rekorla başladı: 15 dakikada 5 milyar dolarlık satış 1 yıl Tıklama tabanlı aksiyon oyunu Tap Busters indirmeye sunuldu 1 yıl Tesla Model S 100D artık 0'dan 60 mph hıza 3,6 saniyede çıkıyor 1 yıl Apple, ABD'deki en ucuz enerji anlaşmalarından birine imza attı 1 yıl Kuantum bilgisayarları bitcoinin güvenliğini tehdit ediyor 1 yıl Ford fabrika işçilerine Iron Man tarzı dış iskelet giydirmeye başladı 1 yıl Daire başına birer otopark gösterme zorunluğu geliyor 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Murat Şen 1 yıl ABD’den F-35 savaş uçakları için kritik hamle 1 yıl İnce belli çay bardağı emojisi için #TEAmojiNOW kampanyası başladı 1 yıl Tesla, kullanıcı arayüzü operasyonlarının başına Microsoft'tan bir mühendis getirdi 1 yıl South Park’ın mobil oyunu South Park: Phone Destroyer çıktı 1 yıl Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme için hazırlıklar başladı 1 yıl Cryorig’den ilginç kasa tasarımı 1 yıl Samsung Galaxy S9 amiral gemisinin yonga seti duyuruldu 1 yıl God of War oyunu Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tablet pazarı son üç yıldır sürekli geriliyor Sonraki 2500’den fazla web sitesi gizli kripto madencilik yapıyor 1 yıl sKan ile cilt kanserini kolayca tespit etmek mümkün 1 yıl Rusya'nın robot tankları insanlı tanklardan daha başarılı 1 yıl Apple kodlama eğitimini ABD dışına taşıyor 1 yıl TripAdvisor artık cinsel saldırı olaylarının yaşandığı otelleri işaretleyecek 1 yıl AMD GPU kullanan ilk Intel işlemci görüntülendi 1 yıl Windows 10'a AirDrop benzeri bir paylaşım özelliği geliyor 1 yıl Apple'ın Clips uygulaması TrueDepth kamera desteğiyle güncellendi 1 yıl Netflix ve Showtime'ın istediği diziyi Apple aldı 1 yıl Instagram Hikayeler geçmişe gidiyor 1 yıl "Türkiye de tehdit altında" Çin'in 2011'de fırlattığı uzay istasyonu Dünya'ya düşüyor 1 yıl Aorus RX580 XTR 8G incelemesi "En hızlı RX580 mi?" 1 yıl İngiliz istihbarat servisleri usulsüz izleme iddialarıyla hakim karşısında 1 yıl Snapchat benzeri filtreler Skype uygulamasına geliyor 1 yıl Microsoft: 2020 yılında konsola ihtiyaç duymayan oyun servisimiz olacak 1 yıl Oppo F5 kamerası yapay zekadan yardım alıyor 1 yıl Gearbest 11.11 indirimlerinde Donanımhaber’e özel fırsatlar 1 yıl Snapchat'in tasarımı baştan aşağı yenilenecek 1 yıl Bitcoin çatallanması iptal edildi 1 yıl Huawei mobil teknolojilerin geleceğini rakipleri önünde anlatacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim