Tactus'un isteğe bağlı fiziksel düğmeler oluşturabilen panel teknolojisine sahip ilk tabletler bu yıl tanıtılacak





Tactus Technology,yeni nesil dokunmatik mobil cihazlarda fiziksel klavye yerine tercih edlen sanal tuş takımlarının eski donanımsal sistemlerle eşdeğer düzeyde bir deneyim yaşatabilmeleri amacıyla 2008'de kurulmuştu. Birkaç yıl devam eden çalışmaları sonucu ekran üzerinde isteğe bağlı görünüp kaybolabilen düğmeler oluşturabilmeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştiren girişim, patentli çözümünü geçen yılki SID Ekran Haftası'nda sergilemişti. CES 2013'te yeniden teknoloji basınının karşısına çıkan Tactus, fiziksel düğmeli dokunmatik ekrana sahip ilk tablet bilgisayar prototipini gün yüzüne çıkarmıştı. Dokunmatik panel üreticisi Synaptics ile işbirliğine giden firmanın alternatif dokunmatik arayüzünün ne zaman piyasaya sürüleceği ise, TechCrunch.com'a açıklamada bulunanTactus yöneticileri tarafından resmen dile getirildi.





Tüm dokunmatik giriş desteğine sahip elektronik aygıtlara uygulanabilecek bu teknoloji, cihaz ekranının en dış yüzeyindeki koruyucu cam yerine Tactus'un değişken dokunsal yüzeyini ekleyerek ve sistem üzerine bir kontrolcü entegre ederek kullanılabilir hale geliyor. Dayanıklılık testlerinden gayet başarılı sonuçlar aldığı ifade edilen Tactus'un kendi geliştirdiği değişken yüzey, sıvı dolu yapısı sayesinde panelin herhangi bir bölümünde geçici fiziksel baloncuklar oluşturabiliyor. Cihaza eklenen kontrolcü, talep edildiğinde önceden programlanmış bölgelere sıvı akışı gerçekleştiriyor. Birden fazla fiziksel düğme profili programlamak mümkün. Ayrıca fiziksel düğmeli panel teknolojisini beraberinde getiren cihazların güç tüketimi ve maliyetinde de son kullanıcıyı etkileyebilecek bir artışa sebep olmuyor.

Halihazırda bazı üst düzey mobil cihaz üreticileriyle görüştüklerini beyan eden Tactus, Synaptics'in de desteğiyle yıl sonuna kadar geliştirdi bu yeni nesil kullanıcı arayüzü teknolojisini bünyesine barındıran ilk tablet bilgisayar modellerinin tanıtılacağını tahmin ediyor. Tabletler dışında akıllı telefonlardan televizyonlara kadar her türlü büyüklükteki panele ilavesi mümkün olan isteğe bağlı düğmeler meydana getiren panel teknolojisi 2014 başında tüketicilerle buluşacak. Arayüzün resmi tanıtım videosu ve tablet bilgisayar prototipine ait incelemeyi aşağıdan izleyebilirsiniz.

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http://techcrunch.com/2013/05/06/tactus-and-synaptics-create-a-reference-tablet-for-oems-with-an-amazing-disappearing-keyboard/