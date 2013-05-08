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Tactus'un isteğe bağlı fiziksel düğmeler oluşturabilen panel teknolojisine sahip ilk tabletler bu yıl tanıtılacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Tactus'un isteğe bağlı fiziksel düğmeler oluşturabilen panel teknolojisine sahip ilk tabletler bu yıl tanıtılacak

Tactus Technology,yeni nesil dokunmatik mobil cihazlarda fiziksel klavye yerine tercih edlen sanal tuş takımlarının eski donanımsal sistemlerle eşdeğer düzeyde bir deneyim yaşatabilmeleri amacıyla 2008'de kurulmuştu. Birkaç yıl devam eden çalışmaları sonucu ekran üzerinde isteğe bağlı görünüp kaybolabilen düğmeler oluşturabilmeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştiren girişim, patentli çözümünü geçen yılki SID Ekran Haftası'nda sergilemişti. CES 2013'te yeniden teknoloji basınının karşısına çıkan Tactus, fiziksel düğmeli dokunmatik ekrana sahip ilk tablet bilgisayar prototipini gün yüzüne çıkarmıştı. Dokunmatik panel üreticisi Synaptics ile işbirliğine giden firmanın alternatif dokunmatik arayüzünün ne zaman piyasaya sürüleceği ise, TechCrunch.com'a açıklamada bulunanTactus yöneticileri tarafından resmen dile getirildi.

Tüm dokunmatik giriş desteğine sahip elektronik aygıtlara uygulanabilecek bu teknoloji, cihaz ekranının en dış yüzeyindeki koruyucu cam yerine Tactus'un değişken dokunsal yüzeyini ekleyerek ve sistem üzerine bir kontrolcü entegre ederek kullanılabilir hale geliyor. Dayanıklılık testlerinden gayet başarılı sonuçlar aldığı ifade edilen Tactus'un kendi geliştirdiği değişken yüzey, sıvı dolu yapısı sayesinde panelin herhangi bir bölümünde geçici fiziksel baloncuklar oluşturabiliyor. Cihaza eklenen kontrolcü, talep edildiğinde önceden programlanmış bölgelere sıvı akışı gerçekleştiriyor. Birden fazla fiziksel düğme profili programlamak mümkün. Ayrıca fiziksel düğmeli panel teknolojisini beraberinde getiren cihazların güç tüketimi ve maliyetinde de son kullanıcıyı etkileyebilecek bir artışa sebep olmuyor.
Halihazırda bazı üst düzey mobil cihaz üreticileriyle görüştüklerini beyan eden Tactus, Synaptics'in de desteğiyle yıl sonuna kadar geliştirdi bu yeni nesil kullanıcı arayüzü teknolojisini bünyesine barındıran ilk tablet bilgisayar modellerinin tanıtılacağını tahmin ediyor. Tabletler dışında akıllı telefonlardan televizyonlara kadar her türlü büyüklükteki panele ilavesi mümkün olan isteğe bağlı düğmeler meydana getiren panel teknolojisi 2014 başında tüketicilerle buluşacak. Arayüzün resmi tanıtım videosu ve tablet bilgisayar prototipine ait incelemeyi aşağıdan izleyebilirsiniz.
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http://techcrunch.com/2013/05/06/tactus-and-synaptics-create-a-reference-tablet-for-oems-with-an-amazing-disappearing-keyboard/ Yorum Yaz
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_köle_ 6 yıl en beğenilen
daha hassas olabilirse görme engelliler için çok güzel bir cihaz olacak
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hobametin 6 yıl
Basınç sayesinde şişiyor muhtemel baloncuklar alıp koruyucu jelatin taksan olmaz.
es kaza sivri bişey gelse oraya yıltılsa baloncuk içindeki sıvı akar nasıl kullanılcak bilemedim çok dikkat etmek lazım
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kikiru 6 yıl
Bunu aslında oyun oynarken kontrolcu cikarsalar süper olur .
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_köle_ 6 yıl
daha hassas olabilirse görme engelliler için çok güzel bir cihaz olacak
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memo_cetin 6 yıl
ilk video da cafe deki adamda ne cep varmış tablet çıkardı cebinden :) Güzel teknolojiymiş ama.
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alibakirhan 6 yıl
bence biraz daha geliştirilince ortalığı kasıp kavurur tuşların sanal klavyeye yayılması gerek boşluk tuşunun üzerinde boylu boyunca yayılmalı ama şimdiki haliyle sadece ilginç bişey diyebilirim
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Batuist 6 yıl
istemem ben one öyle ucube gibi ekranın biryerleri şişiyor.. artı dikkat ettim kullananlar butonlara çok sert basıyorlar..
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Umutcan 6 yıl
Bence çok güzel bir teknoloji, dokunmatik klavyeler halen fiziksel klavyelerin yerini tutamıyor.
Bu ise değişken ekran teknolojisiyle ikisinin de avantajlarını tek cihaza yüklemiş.
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cemturk 6 yıl
Apple satin alir iphone 6 ya ekler bunu sonra aynen soyle bi tanitim yapar ;; 5 yil sonrasinin teknolojisi , biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu telefonu bastan yarattik falan der 100 milyon satar vs vs
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eulogy 6 yıl

İnsan denen mahluğun yapamayacağı şey yok, yuh beee
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SystemApps 6 yıl
gereksiz olduğunu videodan da teyit ettim.
sürgülü mürgülü fiziksel bir klavye çok daha mantıklı.ama hava atmak için alınlar olacaktır
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erdem552 6 yıl
Haberi okuyunca OHAA!!! dedim...
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Hobar 6 yıl
oha! çok iyi.
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