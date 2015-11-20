Tahran Üniversitesi, üçüncü nesil insansı robotunu tanıttı

İnsansı robot deyince aklımıza ilk olarak Honda'nın Asimo'su geliyor ancak dünya genelinde birçok ülke ve üniversite tarafından başka birçok model üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Bunlar arasında yer alan İran'ın en büyük ve en eski üniversitesi "Tahran Üniversitesi", Surena III ile robot teknolojilerinde geldiği noktayı sergiliyor.

Yukarıda yer alan görselde de görebileceğiniz üzere ilk iki versiyonuna göre daha büyük ve gelişmiş hale getirilen Surena III, insansı robot klasmanında yer alıyor. 190 cm boyu ve yaklaşık 98 kg ağırlığı bulunan robot, gücünü dahili elektrik motorlarından alıyor ve özellikle geniş hareket kabiliyetine sahip uzuv bağlantılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

70 farklı bilim adamının katkısıyla dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan Surena III, teknik altyapısıyla çevresindeki insanlarla hem sesli hem de fiziksel olarak etkileşime girebiliyor, ilginç bir detay olarak top oynayabiliyor, objeleri ayırt edip eliyle kaldırabiliyor, eğimli zeminlere çıkabiliyor ya da merdiven inebiliyor. Belirtildiği kadarıyla farklı arazilere etkili bir şekilde uyum sağlayabilen insansı robot, kamera ve sensörleriyle çevresinde herkesi tarayarak yüz tanıma dahil gerçekleştirebiliyor.

Üzerinde çalışmaların devam ettiği Surena III hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.