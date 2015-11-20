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Tahran Üniversitesi, üçüncü nesil insansı robotunu tanıttı

İnsansı robotlara yapılan yatırımlar gelecekte büyük fark yaratabilir ve bu alandaki çalışmalar diğer alanlara da aktarılabilir. Tahran Üniversitesi de bu önemin farkında olan kurumlardan.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tahran Üniversitesi, üçüncü nesil insansı robotunu tanıttı

İnsansı robot deyince aklımıza ilk olarak Honda'nın Asimo'su geliyor ancak dünya genelinde birçok ülke ve üniversite tarafından başka birçok model üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Bunlar arasında yer alan İran'ın en büyük ve en eski üniversitesi "Tahran Üniversitesi", Surena III ile robot teknolojilerinde geldiği noktayı sergiliyor.
Yukarıda yer alan görselde de görebileceğiniz üzere ilk iki versiyonuna göre daha büyük ve gelişmiş hale getirilen Surena III, insansı robot klasmanında yer alıyor. 190 cm boyu ve yaklaşık 98 kg ağırlığı bulunan robot, gücünü dahili elektrik motorlarından alıyor ve özellikle geniş hareket kabiliyetine sahip uzuv bağlantılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
70 farklı bilim adamının katkısıyla dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan Surena III, teknik altyapısıyla çevresindeki insanlarla hem sesli hem de fiziksel olarak etkileşime girebiliyor, ilginç bir detay olarak top oynayabiliyor, objeleri ayırt edip eliyle kaldırabiliyor, eğimli zeminlere çıkabiliyor ya da merdiven inebiliyor. Belirtildiği kadarıyla farklı arazilere etkili bir şekilde uyum sağlayabilen insansı robot, kamera ve sensörleriyle çevresinde herkesi tarayarak yüz tanıma dahil gerçekleştirebiliyor.
Üzerinde çalışmaların devam ettiği Surena III hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

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hollowman_ 4 yıl en beğenilen
konu iran oldu mu biraz şüpheyle yaklaşıyorum. genelde propaganda amaçlı maketler oluyor. şu stealh uçakları gibi :)
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teramit 4 yıl
ecura
iran sahtekar bir devlet yaptığı coğu şey uydurma,halkını kandırıyor.

sen böyle deyince aklıma başka bir ülke geliyor :)
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Castiel 4 yıl
aklıma iranın yaptığı savaş uçagı geldi f313 :D
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DH Misafiri 4 yıl
Bizler her ne kadar umursamaz olsak da ilerleyen zamanda galiba onlara gıpta edeceğiz. Güney Korenin kuruluş tarihine bakın ve bir de bugüne bakın.
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ceo-tr 4 yıl
odtü, itü vb üniversitelerimizde pankart taşıyan, gösteri yapan robotlar üzerinde çalışıyor.
şaka bir yana üni.lerimize daha çok kaynak sağlanmalı. teori eğitiminden kurtarılmaları lazım. ayrıca her tarafın siyasetinden uzaklaştırılmalı. amaçlarının eğitim dışına çıkmaması lazım.
mezun ol istediğin partide siyaset yap. ama okurken vatana millete faydalı işlerle uğraş.
bu benim kendi görüşüm tabi. yanlış anlaşılmasın.
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zultaran 4 yıl
Ya bu tip şeyler tamam yapılsın assimo filan da asıl yapılması gereken;
bence çoktan yapmıştır Amerika starcraft 2'deki marine ve marauder'lar gibi insan üzerine giyilebilen metal zırh gibi giysiler ya da avatardaki içinde insan bulunan ve insan el hareketleriyle kumanda edilebilen robotsu askerler.
Türkiye bu savaş teknolojisini getirecek olsa dengeler değişirdi ama nerde
[DHTUBE=]
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teramit 4 yıl
ecura
iran sahtekar bir devlet yaptığı coğu şey uydurma,halkını kandırıyor.

sen böyle deyince aklıma başka bir ülke geliyor :)
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teramit 4 yıl
Fire_67
İçinde insan var fark ettiyseniz xdxd irandan bunu beklerdim .d

gözlük verelim arkadaşa...
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Sanat Günesi 4 yıl
o ney lan öyle
tekbir getirip kendini patlatacak sandım video sonunda
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
aynı bizim bakkal necati
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thinkwithbrain 4 yıl
Yetenek Sizsinize filan mı katılcak bu nası tanıtım filmi la.
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kadirirdem 4 yıl
Hadi bakalim su robotkar ciksin artık
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WarSaw 4 yıl
ülkemizde bilimi tıkayan şey islam değil müslüman olduklarını zanneden yobazlar lafı çarpıtma hemen oradan kimsenin islama laf attığı yok islama laf atanlarada en az onlar kadar islamı içten batıran islam adına çislam yaşatan kafir yobazlara senin gibilerin hiç ses çıkarmamanızda en az o islamı dıştan öyle görüpte eleştirenler kadar islamı içten karalayanlara tavır koymayan sizlerde suçlusunuz.
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