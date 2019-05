Tamer Özmen ile Microsoft ve GoDaddy iş ortaklığını konuştuk!

Microsoft'un konu ile ilgili basın bülteni şu şekilde;

Microsoft ve GoDaddy güçlerini birleştirdi.

KOBİ’ler yıllık satın alımlarda ilk yıl için ayda 2.99 TL’ye internete açılacak

Teknolojinin lider iki kurumu Microsoft ve GoDaddy, KOBİ'lerin teknolojik dönüşümünü kolaylaştırmak ve rekabet gücünü bilişimle kalkındırmak amacıyla stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Yeni işbirliği ile, KOBİ’ler yıllık satın alımlarda ilk yıl için ayda 2.99 TL’ye GoDaddy danışmanlığında kendi internet sitelerine sahip olacak, Microsoft Office 365 bulut teknolojisi ile 50 GB kapasiteli e-posta servisinden faydalanıp, istedikleri an, istedikleri yerden çalışmanın avantajını yakalayacaklar.





Dünyanın lider internet alan adı servis sağlayacılarından GoDaddy, Türkiye’nin teknoloji tüketen bir toplumdan, teknoloji üreten ve ihraç eden bir topluma geçişinde kritik öneme sahip olan KOBİ’lere bilişim alanında çözüm ortağı olma hedefiyle Microsoft Türkiye ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği kapsamında, KOBİ’ler, e-posta, kurumsal web sitesi, alan adı, Word ve Excel dosyalarını internet üzerinden düzenleme, dosya saklama ve paylaşımı gibi içeriğe sahip Microsoft’un Office 365 servisinden yararlanarak, yıllık satın alımlarda ilk yıl için ayda 2.99 TL’ye işlerini internette kolayca yönetebilecekler. GoDaddy müşterisi KOBİ’ler Microsoft’un bulut teknolojisi Office 365 ile, her an her yerden işlerini takip edecek, kendi internet siteleri üzerinden rekabette küresel pazarlara açılacaklar.

GoDaddy üst yönetiminden GoDaddy EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi’nin yanı sıra basın mensuplarıyla bir araya gelen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen konuya dair şunları söyledi:

“Microsoft Türkiye olarak ülkemizin Ar-Ge yatırım ve 2023 vizyonu hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza yön vererek KOBİ’lerimizin büyümesi için yeni çözümler ve işbirlikleri hayata geçiriyoruz. Ülkemizin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girebilmesi için KOBİ’lerimizin teknolojiyle güçlenmesi ve yenilikçi teknolojileri daha etkin biçimde kullanması gerekiyor. Türkiye’nin en büyük ekonomilerden biri olması için KOBİ’lerimizin dünyaya açılması ve rekabet gücüne sahip olması çok önemli. Bugün sürdürülebilir büyüme ve etkin rekabet gücü için her zaman söylediğimiz gibi teknoloji bir lüks değil bir gereklilik. KOBİ’lerimiz son teknolojileri ön görülebilir maliyetlerle, çok büyük başlangıç yatırımları yapmadan, kullanmak istiyor. Dolayısıyla biz de KOBİ’lerimizin verimlilik ve üretkenlik artışlarına katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında Microsoft Office deneyimini bulut teknolojisiyle birleştiren “Office 365” servisini KOBİ’lerle buluşturuyor, işlerini internetten yönetmeleri için onlara destek oluyoruz. Microsoft’un Office 365 bulut teknolojisi ile işletmeler hem maliyet hem de rekabet avantajı kazanıyor” dedi.

Özmen, dünyada 125 milyon, Türkiye’de ise toplam girişim sayısının yüzde 99’unu KOBİ’lerin oluşturduğunu dile getirerek Boston Consulting Group’un (BCG) araştırmasından çarpıcı veriler paylaştı. Araştırmaya göre Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 10 daha fazla teknoloji kullandıklarında 15 milyar dolar daha fazla gelir elde edip 360 bin kişilik ilave istihdam sağlayacaklarına dikkat çeken Özmen, sözlerine şöyle devam etti:

“KOBİ’lerin rekabet avantajı elde ederek verimlilik ve karlılıklarını artırmaları konusunda yenilikçi teknolojiler önemli bir yer tutuyor. Biz de Microsoft olarak üzerimize düşeni yapıyor ve KOBİ’lerin teknolojiye daha fazla dâhil olmaları için stratejik işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Microsoft’un en hızlı büyüyen bulut platformlarından Office 365’in, bugün dünyanın lider domain sağlayıcılarından GoDaddy ile ortak bir platformda buluştuk. GoDaddy’nin KOBİ’lere yönelik mevcut hizmetlerine entegrasyonu buna en iyi örnektir”

Basın toplantısında konuşma yapan GoDaddy EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi ise Microsoft ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin onları çok heyecanlandırdığını söyleyerek şöyle konuştu:





“Hızla büyüyen internet kullanıcı nüfusu ile Türkiye, şimdiden bölgedeki en büyük internet penetrasyonuna sahip ülkelerden bir tanesi. Tüketiciler ve işletmeler her gün daha da artan bir biçimde ürün ve servisleri internette arıyor ve müşterilerin bu ihtiyaç ve isteklerini karşılamak da kurumlar için artık bir gereklilik haline geldi. Bu paket ile altyapı maliyetine gerek kalmadan işletmelerin, en hızlı ve uygun koşullarda teknolojiye ulaşmaları için avantajlı bir çözüm getiriyoruz. KOBİ’lerimizin verimliliğini ve karlılığını artıracak bu işbirliğini teknolojinin öncü kurumu Microsoft Türkiye ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Günümüz şartlarında sürdürülebilir başarının teknoloji ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’deki küçük işletmelere dijital ekonomide büyümeleri için doğru araç ve çözümler sunmak ve onların tüm dünyada daha fazla müşteriye ulaşmaları ve 7/24 faaliyet göstermeleri için yardımcı olmak en önemli hedefimiz.”





Türkiye’deki KOBİ’lere yıllık satın alımlarda ilk yıl için ayda sadece 2.99 TL’ye Office 365 paketi





GoDaddy’nin yeni teklifi Türkiye’deki küçük işletmelerin hızlı ve kolay bir biçimde, iki dünya lideri şirketin hizmetlerini kullanarak bütüncül bir web varlığı oluşturmalarına olanak sağlıyor. Paket kapsamında KOBİ’lere aşağıdaki hizmetler sunuluyor:





Özel bir alan adı

Seçilen alan adında işletmenin websitesi için barındırma hizmetini de kapsayan GoDaddy Web Sitesi Mimarı üyeliği

Kurumsal e-posta, kişiler ve takvimleri seçilen alan adına bağlayan Microsoft Office 365

GoDaddy’den Türkçe müşteri desteği





Bunun yanı sıra GoDaddy, Office 365’in lider doküman yönetim platformu Sharepoint, sesli görüntülü iletişim çözümü Skype for Business ve tüm dünyada 1.7 milyar kişinin kullandığı Office uygulamasını müşterilerine sunacak. Office 365 servisi ile Türkiye’deki küçük işletmeler, maliyet avantajı ve güvenli altyapı desteği ile internette faaliyetlerini yürütebilecek. GoDaddy böylece sunduğu servisler ve kolay erişilebilir müşteri desteği ile, dijital dünyada öne çıkmak isteyen KOBİ’lere verimlilik, hız ve esneklik katacak.