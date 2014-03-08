Tasarımıyla dikkat çeken kulaklık modeli Vibso, sesi akrilik malzeme üzerinden kulağa taşıyor

Müzik dinleyerek ruhsal olarak rahatlamak veya çoğu zaman çevreden izole olmak için kullandığımız kulaklık modelleri, genel yapıları itibariyle uzun yıllardır aynı tasarım çizgisinde karşımıza çıkıyorlar. Bu duruma farklı bir bakış açısı getiren ECAL (Ecole cantonale d'art de Lausanne) öğrencisi Renaud Defrancesco, Vibso ismini verdiği kulaklık modeliyle sesi akrilik malzeme üzerinden kulağa taşıyor.

Tasarımsal olarak yayınlanan fotoğraflarda da gördüğünüz üzere alışılmışın dışında bir çizgiyle gelen Vibso, elektronik komponentlerin yukarıda toplandığı, yan tarafların ise şeffaf olduğu bir gövde ile hazırlanmış durumda. Sesi iyi aktarması, şeffaf olması ve esnek yapısı nedeniyle yan tarafları akrilik malzeme ile üretilen kulaklık, üst tarafında yer alan elektromıknatıs temelinde oluşturulan titreşimlerle sesi kulağa aktarıyor ve bu işlem tek taraflı yapıldığı için en yüksek ses seviyesinde dahi çevredeki insanları rahatsız edecek düzeyde bir dış ses meydana gelmiyor. Ses aktarımı tarafında Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisinden yararlanan Vibso, mevcut birçok kulaklık modelinin aksine kulağı tam olarak kapatmıyor ve böylece aktif şehir hayatı içerisinde meydana gelebilecek tehlikeli sorunların da önüne geçilmiş oluyor.

Şeffaf bölümleri ekstra konfor isteyen kişiler için kumaşla kaplanabilen Vibso kulaklık modelinin ticari satışı hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.damngeeky.com/2014/03/08/18998/transparent-vibso-headphones-transmit-crystal-clear-audio.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+damngeeky+%28Damn+Geeky%29