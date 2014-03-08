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Tasarımıyla dikkat çeken kulaklık modeli Vibso, sesi akrilik malzeme üzerinden kulağa taşıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
12,5b
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25
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tasarımıyla dikkat çeken kulaklık modeli Vibso, sesi akrilik malzeme üzerinden kulağa taşıyor
Müzik dinleyerek ruhsal olarak rahatlamak veya çoğu zaman çevreden izole olmak için kullandığımız kulaklık modelleri, genel yapıları itibariyle uzun yıllardır aynı tasarım çizgisinde karşımıza çıkıyorlar. Bu duruma farklı bir bakış açısı getiren ECAL (Ecole cantonale d'art de Lausanne) öğrencisi Renaud Defrancesco, Vibso ismini verdiği kulaklık modeliyle sesi akrilik malzeme üzerinden kulağa taşıyor.
Tasarımsal olarak yayınlanan fotoğraflarda da gördüğünüz üzere alışılmışın dışında bir çizgiyle gelen Vibso, elektronik komponentlerin yukarıda toplandığı, yan tarafların ise şeffaf olduğu bir gövde ile hazırlanmış durumda. Sesi iyi aktarması, şeffaf olması ve esnek yapısı nedeniyle yan tarafları akrilik malzeme ile üretilen kulaklık, üst tarafında yer alan elektromıknatıs temelinde oluşturulan titreşimlerle sesi kulağa aktarıyor ve bu işlem tek taraflı yapıldığı için en yüksek ses seviyesinde dahi çevredeki insanları rahatsız edecek düzeyde bir dış ses meydana gelmiyor. Ses aktarımı tarafında Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisinden yararlanan Vibso, mevcut birçok kulaklık modelinin aksine kulağı tam olarak kapatmıyor ve böylece aktif şehir hayatı içerisinde meydana gelebilecek tehlikeli sorunların da önüne geçilmiş oluyor. 
Şeffaf bölümleri ekstra konfor isteyen kişiler için kumaşla kaplanabilen Vibso kulaklık modelinin ticari satışı hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.damngeeky.com/2014/03/08/18998/transparent-vibso-headphones-transmit-crystal-clear-audio.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+damngeeky+%28Damn+Geeky%29 Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Ben normal kafa üstü kulaklıkla gezerken millet tip tip bakıyor bununla gezsem linç ederler herhalde
3 Yanıt Yanıtla +28
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mehmedaltair 5 yıl AlliedSL
AlliedSL


mehmedaltair

Ben normal kafa üstü kulaklıkla gezerken millet tip tip bakıyor bununla gezsem linç ederler herhalde


Millet tip tip bakmıyor sana öyle geliyor yani ben böyle düşünüyorum sizce?

yok ya 20 dakika ibretle bakanlar var sanki biz uzaydan geldik
AlliedSLmehmedaltairBen normal kafa üstü kulaklıkla gezerken millet tip tip bakıyor bununla gezsem lin...
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Moribito 5 yıl
Kadinlar toka diye yuttururda, erkekler napicak, Adnan abi cok yakismis
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bellair 5 yıl
tasarım kurbanı bir ürün daha
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aozgec 5 yıl
Yanında bir de kulak tıkacı gelirse süper olur. aksi halde tüm gürültü kulağımızın içine girer :)
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Weekender 5 yıl
bu cihaz direkt beyin kanseri resmen. gereksiz.
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alemburda34 5 yıl
ben bu tür şeylerde radrasyon var mı yok mu ne seviyede onu çok merak ediyorum.
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omerfa 5 yıl
cowon d2 kullanıyorum. kulaklık ise sennheiser cx500. 16+48 gb hafızası var. onun için müzik dosyalarını flac olarak atıyorum bula bildiklerimi tabi ( 30-40 mb dosyalar) anlayacağınızdan bu bana göre değil kesinlikle
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James Horner 5 yıl
Ses kalitesi bayağı düşük olur, Yüksek kaliteli DAP kullananlar gördükleri yerde camdan aşağı atlasınlar.
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OverClocK1ng 5 yıl omerfa
omerfa
cowon d2 kullanıyorum. kulaklık ise sennheiser cx500. 16+48 gb hafızası var. onun için müzik dosyalarını flac olarak atıyorum bula bildiklerimi tabi ( 30-40 mb dosyalar) anlayacağınızdan bu bana göre değil kesinlikle
Bende de D2 var. Ama tabi birkaç yıl önce, D2+ çıktığında firmware upgrade ile D2+ a çevirmiştim.
Cihazın sesi falan epey fark etmişti. Daha iyi olmuştu...

Yukarıdaki kulaklık, kemik iletimli olduğu için, sesi titreşim olarak verdiğinden dolayı, anca normal
insanlara güzel gelebilir.

Audiophile'lara değil...
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ouzqan 5 yıl
tamam güzel bir ürün olmuşta o üsteki siyah kutu nedir madem yapıyorsun tasarıma bütünlük kat o nedir öyle
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OverClocK1ng 5 yıl
Bildiğimiz Kemik İletimli Kulaklık işte.
Geçen sene de bu tip kulaklık haberleri çıkmıştı DonanımHaber'de.
Hatta bende de iMu kemik iletimli hoparlör vardı da , teyzemin oğluna vermiştim. Kutusu bile bende duruyor...
Şundan: gindart.com/...
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Serciey 5 yıl
Bilimkurgu filmlerinde kafaya takılan şeylere benzettim ilk görüşte.
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cagan1234 5 yıl
Ben tasarımını beğenmedim. En azından bayanlar için saç bandı veya her iki cins için de şapka olarak kullanılabileni çıkmalı. Veya benzer modelleri çıkarılabilir.
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Adoring 5 yıl
Neyinkafasi

Technology41

mehmedaltair

Ben normal kafa üstü kulaklıkla gezerken millet tip tip bakıyor bununla gezsem linç ederler herhalde


kulaklık kültürü ve kalite(128kbps de müziğin çok kaliteli olduğunu sanan insanlar) olunca sanki apaçilik oluyormuş gibi sanıyorlar halbuki yurt dışına gitseler diyecekleri şu''Owww adamlardaki müzik kültürüne bak.



not:Gerçi saçım afro veya bonusa benzer saçım olduğu için garipsenmiyor sanki:D

Hah. Telefonuna viper4android kur gör bakalım .cihazın kaç hz(çoğu tel 44bin hz) ile çıkış veriyor.müziğin istediğin kadar yüksek bit değerine sahip olsun sample rate düşük olacak zaten o kaliteyi hissedemiyeceksin. Bir iki teknik kelime katmayla olmaz kardeş.senin dediğin gibi yüksek rateli müziği tam anlamıyla dinlemenin yolu soudblaster serisi kart almak onlarında fiyatları malum.
Kısaca saçmalamışsın biraz.
2.olarak 196kbps üstünü zaten telefonundan alamassın.

Benim yazımda telefonla ilgili birşey yazıyor mu?Tekrar bakabilirsin.
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