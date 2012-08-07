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Tegra 3'lü oyun konsolu olur mu? ASUS Transformer Prime video inceleme

6 yıl
47,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Tegra 3 ile oyun konsolu yapım projesi Ouya'ı simüle ediyoruz! Bu konuda ilk Tegra 3 tablet olan Asus Transformer Prime bize yardımcı oluyor. Bakalım Tegra 3 ve Android platformu gamepad yardımıyla bir oyun konsolu deneyimi sunabiliyor mu?
 

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1 Avatar
kasim33 6 yıl
şimdi o oyunu o tabletlemi oynadı :o :a :D
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JoeyBane 6 yıl
CS forever:)) Bayıldım.
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cysis99 6 yıl
Konsollara az biraz yaklaşmış olsalarda yeni nesil çok yakın
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tuncayt 6 yıl
Asus Facebook Sayfasında playstation sertifkası alacağını duyurdu. Transformer serisi için.... Şölen başlıyor
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Prequel 6 yıl
S3'te Logitech F710 (kablosuz) ile oynamak için ne gerekli? Sadece bir MicroUSB-USB aparatı alıp gamepadin alıcısını takmak yeterli mi? (Sonra bunu çıkarabiliyor muyuz?) Aynı aparatla harici HDD de kullanabiliriz herhalde?
1 Yanıt Yanıtla
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Wonky 6 yıl
yaw ben sizi anlamıyorum gerçekten. oyun için tablet pc alınır mı la? alın notebook, yada desktop o makinalar oyun için ideal ama bu alettler oyun oynayın diye çıkmıyor ki. mobiliteyi arttırarak iş ve eğitim alanlarında kullanımı kolaylaştırması için. ben burada buna nasıl windows 8 yükleyip nasıl kullanabilir ofis uygulamalarını diye düşünürken sizin burada oyunlar arasında tartışmanızı çok garipsiyorum.

oyun oynamak için bir tablet bilgisayara 2000 tl nasıl verilir yaw. gidin alın bir allienware laptop sabahtan aksama oynayın arkadaş.
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Long Live Metal Music 6 yıl Prequel
Prequel
S3'te Logitech F710 (kablosuz) ile oynamak için ne gerekli? Sadece bir MicroUSB-USB aparatı alıp gamepadin alıcısını takmak yeterli mi? (Sonra bunu çıkarabiliyor muyuz?) Aynı aparatla harici HDD de kullanabiliriz herhalde?

Sürümü. 4.1 ise kablolu gamepadlerde ve pc wireless bağlantı aparatı olan xbox 360 kontrolürlerinde sorun çıkmıyor bi mini usb to usb yetiyor ama diğer wireless gamepadleri bilemem. 4.1 sürümü yoksa extra program falan şart
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selmes 6 yıl
Zaten OUYA konsoluna çıkan oyunların çoğu, tabletlere de gelicektir.Yada tam tersi :)(OUYA tutmazsa anca tablet oyunlarını çalıştırır).
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DH Misafiri 6 yıl
bekliyoruz
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DH Misafiri 6 yıl
İşte iphone ve ipad kullanıcılarının kısıtlamalardan dolayı erişemediği yüzlerce android imkanından birini daha görüyoruz. üstelik sixaxis controller uygulaması ile ps3 gamepad'imi bluetooth ile kablosuz bile bağlayabiliyorum. işte özgür bluetooth ve otg protokolünün faydaları. bir de forumda gelip bik bik yorum yaparlar ios iyi falan diye, jelly bean sonrası android stabilleşmesiyle de birlikte ios'u fena ezecek, tercih sebebi bırakmayacak.
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Riverside 6 yıl
Bu arkadaşlar bir zamanlar android tabletlerin zayıf kaldığını ve piyasada tutunamayacağını iddia ediyorlardı. Nerden nereye :)
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Cakma Iphone 6 yıl
ilk oynadığı oyunun adı ne birisi söyleyebilirmi
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ulaulas 6 yıl
200 lira verdim suyunu çıkarıcam :D
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