Tegra 3'lü oyun konsolu olur mu? ASUS Transformer Prime video inceleme

Bu videomuzda Tegra 3 ile oyun konsolu yapım projesi Ouya'ı simüle ediyoruz! Bu konuda ilk Tegra 3 tablet olan Asus Transformer Prime bize yardımcı oluyor. Bakalım Tegra 3 ve Android platformu gamepad yardımıyla bir oyun konsolu deneyimi sunabiliyor mu?
oyun oynamak için bir tablet bilgisayara 2000 tl nasıl verilir yaw. gidin alın bir allienware laptop sabahtan aksama oynayın arkadaş.
Sürümü. 4.1 ise kablolu gamepadlerde ve pc wireless bağlantı aparatı olan xbox 360 kontrolürlerinde sorun çıkmıyor bi mini usb to usb yetiyor ama diğer wireless gamepadleri bilemem. 4.1 sürümü yoksa extra program falan şart