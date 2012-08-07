Tegra 3'lü oyun konsolu olur mu? ASUS Transformer Prime video inceleme

Bu videomuzda Tegra 3 ile oyun konsolu yapım projesi Ouya'ı simüle ediyoruz! Bu konuda ilk Tegra 3 tablet olan Asus Transformer Prime bize yardımcı oluyor. Bakalım Tegra 3 ve Android platformu gamepad yardımıyla bir oyun konsolu deneyimi sunabiliyor mu?

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