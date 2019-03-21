Tek bir kusuru var "Huawei P Smart 2019 incelemesi"

Bu videoda Huawei P Smart 2019'un 2018 diyebileceğimiz modeline göre yenilenmiş tasarımı ele alıyor, uzun kullanımda neler getirdiğini vurguluyor, ekran, yonga, kamera, batarya, her şeyini sınıyoruz.

P Smart 2018’i inceleme fırsatım olmamıştı lakin Fiyat/Performans odaklı ve sizlerden aldığım geri bildirimler neticesinde tatmin edici bir başarım verdiği sonucu çıkıyordu. P Smart 2019 yine Fiyat/Performans odaklı, uçtan uca ekranlı, 2018’dekinin alüminyum gövdesinin ve mat renklerinin aksine daha renkli de bir telefon. Donanımı güncellenecekti tabii ama tasarımı da iyileştirilen bir telefon olarak karşımızda.

Kutusu mümkün olduğunca sade tutulmuş, içerisinden önce kendisi çıkıyor. Fabrika çıkışlı olarak jelatinli geliyor telefon, biraz sağa kaymış ama göze batacak kadar değil, elimdeki ürüne has bir durum da olabilir. Yalnız o kadar iyi yapışmış ki çıkarmak için tırnaklayınca da bana mısın demiyor, bir şekilde çıkar tabii ama kendi kendine atmaz gibi görünüyor.

Gece siyahı, Aurora Mavisi ve Safir mavisi gibi renk seçenekleri var. Aurora mavisi aynı kutup ışıkları gibi dikkat çekici bir görünüm sağlıyor, geçişli bir renk, alacak olsam bu rengi tercih ederdim, zevkler renkler farklı tabii.

Ekran kasa oranı %83, uçtan uca ekran tasarımı benimsenmiş. Samsung Galaxy M20, Xiaomi Mi 8 Lite, bunlarla eş düzeyde. Ekran ovalleştirilmiş, batmayan, avuca oturan köşeler itibarıyla hakim olması zor bir ekran değil, 6.21 inçlik bir telefon gibi hissettirmiyor. Alttaki şerit üsttekine göre kalın, ekranı o kadar da işgal ettiğini düşünmediğim damla şeklindeki çentiği gizlemek istediğinizde dengeli bir görüntü oluşsun diye daha kalın. Ahizesi üstte, kenara sıkışmış gibi bir hali var ama sesi sorunsuz, bildirim LED’i ve sensörler ise altta, yalnız bildirim LED’i bir pikselden hallice, gerçekten çok küçük.

Plastik bir gövde lakin hiç de plastik gibi değil, yani verdiği hissiyat cama yakın, resmi dökümantasyonlara bakmasam cam serinliği, sertliği, o içi dolu hissiyatı verdiği için cam diyebilirdim. Özetle kaliteli, işçiliği sorunsuz bir telefon tutuyormuşsunuz hissi veriyor başta ama üzülerek belirtiyorum, bu telefon çok ama çok kolay çiziliyor, telefon temizlerken sadece ekranlar için kullandığım bir bezi kullanırım, dikkat ederim ama nasıl olduğunu anlamadan çizikler içinde kalmış telefon, bu çizikleri görmek istemiyorsanızı geçtim, bu telefon için kılıf şart.

Baş parmağa yakın güç ve ses ayarı butonları biraz sesli gibi ama erişmesi zor değil. Üstünde hat ve Micro SD girişi, altında da sağdan sola hoparlör, Micro USB ve 3.5mm jack bulunuyor, Tip C girişi olmalıydı bu telefonda. Rakibi Galaxy M20, Mi 8 Lite, fiyatı zamanla eriyen GM 9 Pro mesela, bunlar Tip C arayüzünü kullanıyor.

Kamera çıkıntısı oldukça az, masada yalpalamaz. Kaymaya müsait bir telefon ama kavisli yapı sayesinde aman kayacak gidecek hissi baya törpülenmiş, kavis oranı gayet isabetli belirlenmiş, işte bu yüzden o kadar büyük bir telefon gibi hissettirmiyor, takdir ettim.

6.21 inç 2340x1080 FHD+ diyebileceğimiz çözünürlükte, IPS LCD panelli bir ekran. 415PPI, yani piksel yoğunluğuyla gayet net. Renklerini sevdim, canlılar, tonlar arasındaki ayrım da segmentinden başarılı, siyahlar ve koyu tonlarda da hiç fena değil, kısacası müteessir olunacak bir şey yok, dizi-film izlenir. Lakin mesela YouTube’da renklere ilginç bir şekilde parlatma uyguluyor, aynı videoyu indirip oynatınca renkler daha doğal, ekranın renk ayarlarında da bir çözüm bulamadım açıkçası, bir güncelleme lazım gibi.

Maksimum parlaklığı gayet iyi, kapalı, açık ortam, güneşli ya da karanlık, maksimum parlaklığı da gayet iyi, minimumu da, karanlıkta gözü rahatsız etmeyecek kadar düşebiliyor, göz konforu modunda da mavi ışığı azaltabiliyorsunuz, saat ayarı mevcut. Bakış açıları anlamıda sorunsuz, renk sapması sıfır desem yeridir.

P Smart’ın kalbinde HiSilicon Kirin 710 var. 12nm mimariyle üretilmiş, 4 performans odaklı Cortex A73 çekirdeği 2.2GHz’e, 4 enerji tasarrufu odaklı Cortex A53 çekirdeği 1.7GHz’e çıkabiliyor. 15 dakikalık tam yük altında gücünün %78’ini koruyabiliyor, biraz daha iyi olabilirdi. GPU tarafında Mali G51’in 650MHz hızında çalışan, dört çekirdekli bir kurulumu var.

İndirmede CAT 12 sınıfı, 600MBit indirme ve CAT 13 sınıfı, 150Mbit yükleme destekli, ülkemiz 4.5G standartları dahilinde potansiyelin üstünde hızlar bunlar. Galaxy M20’de aynı hızları destekliyor, GM 9 Pro ise CAT 7 sınıfı bir LTE modeme sahip.

Real Racing 3, gayet seri çalışıyor, gayet oynanası ama çözünürlük düşürülmüş, kenar yumuşatma da kapatılmış halde. PUBG performansı her telefonda merak konusu oluyor, akıcı grafik ve yüksek kare/saniye ayarında gayet oynanabilir bir performansı var, yeteneklerinizi tam anlamıyla sergilersiniz. Telefon ısınıyor, daha çok ekranına yansıyor, rahatsız eder mi, evet ısınıyor ama oyun keyfini baltalayacak kadar değil.

3GB RAM ve 64GB dahili depolamayla geliyor, 512GB’a kadar Micro SD kart takabiliyorsunuz. Okuma hızı olsun, yazma hızı olsun tatminkar sonuçlar verdi.

Arkada F/1.8 13MP ana kamera ve 2MP derinlik hesaplamasından sorumlu sensör, önde ise 8MP F/2.0 bir özçekim kamerası var. Arka kamera 1080P 30 ve 60 kare saniye, ön kamera 1080P 30 kare/saniye video çekebiliyor.

Kameranın açılış hızı iyi aslında, ses kısma butonundan da hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Odak hızı fena değil, çekim hızı iyi, AI açıkken de yavaşlamıyor. Çektiği fotoğraflar, yeterince net fotoğraflar ama renk derinliği düşük, aynı rengin tonlarındaki geçişte zorlanıyor, neyse ki her fotoğrafta görebileceğiniz bir durum değil. Renk dengesi tutarlı ama ışık dengesi anlamında parlak fotoğraflardan yana, elle biraz kısarsanız daha güzel şeyler çıkar.

Dinamik aralık anlamında eh işte, karanlıkta kalan kısımlarda detayları pek seçemiyorsunuz. AI, yani yapay zekayı açarsanız HDR ile gereksiz yere fotoğrafın tamamını parlatmadan karanlıktaki detayları da su yüzüne çıkarıyor, nispeten. AI sahneyi belirleyip, mesela gökyüzü diyor, deniz diyor, ona göre de otomatik renk ayarı yapıyor.

Bokeh efekti biraz kararsız, bazen çok iyi, bazen objeyi kaçırdığı yerler oluyor ama aydınlıkta çoğunlukla o istediğiniz efekti alıyorsunuz. Videoda keskinlik anlamında fena bir iş çıkarmıyor ama doku ve detay kalitesi zayıf, dinamik aralığı zayıf, odaklamayı kendiniz hatırlatmanız lazım.

8MP kameranın netliği elbette amiral gemisi telefonların 8MP kameraları gibi sonuç vermiyor, ortalama bir çözünürlüğü var, bazen denk geliyor gayet iyi çekiyor, bazen öyle değil, biraz huyuna suyuna gitmek lazım. Işık dengesi yine parlaktan yana lakin dinamik aralığı fena değil.

Video çekimi fotoğraf çekiminden en az 1-2 gömlek daha iyi, ışığın biraz azalması performansını çok etkiliyor ama segmenti için sıradışı bir şey değil. Kaydettiği ses ise bana gayet doğal, gayet başarılı geldi.

Android 9 Pie’lı bir telefon, EMUI 9.0 arayüzü giydirilmiş, elime ulaştığından beri de aktif bir şekilde EMUI ve güvenlik güncellemesi aldı, umarım böyle devam eder. Özelleştirilmiş bir arayüz, isterseniz uygulamalar ekranda, isterseniz uygulama çekmeceli. Simgeler cıvıl cıvıl, Çin işi diyebileceğim simgeler, yukarıdan aşağı kaydırınca arama çubuğu geliyor, en solda Google’ın haber akışı var, bildirim çubuğunda entegre ekran kaydı, gezinti düğmesi gibi eklentiler var. Kilit ekranında her açtığınızda belirli konularda farklı görseller gösterilmesi eğlenceli bir özellik, Leica fotoğraflarını seçtim ben mesela, Wi-Fi’a bağlandığımda çekiyor görselleri, hücresel veriyi tüketmiyor.

İki ayrı hesap için ikiz uygulama da var. Hızı, aslında arayüz hızı hiç fena değil, her şeyimi yükledim, günlük telefonum yaptım her incelemede de olduğu gibi, beklediğimden seri çalışıyor, arada bir teklediği zamanlar var ve özellikle birden çok uygulama açtığınızda, bir öncekisini bile biraz vakit geçti mi bellekten alıyor, tekrar yüklemesi icap ediyor, bu biraz rahatsız ediyor, daha az önce o uygulamadaydım ben diyorsunuz.

7.95mm’da 3400mAh batarya. 7.8mm ve 6.1 inç ekranlı, yani daha ince ve daha küçük ekranlı P20 Pro’nun kasasına 4000mAh batarya sığdırılabilimiş mesela ama P Smart’ta elbette fiyatı itibarıyla o kadar büyük bir batarya yok, Huawei yapamadığından değil yani. Hücresel veri ve otomatik ekran ışığıyla, oyun harici yoğun bir tempoda ki bol bol Whatsapp, Spotify kullanırım, alışveriş sitelerinde gezerim, fotoğraf çekerim, video kaydederim ve toplamda yarım saat kadar konuşurum, böyle bir kullanımla 6-7 saat ekran süresi alabiliyorsunuz ki son zamanlarda gördüğüm en yüksek ekran sürelerinden biri, keşke 4000mAh olsaymış dedirtmiyor kesinlikle. Adaptörü yarım saatte bataryanın %35’ini, 1 saat 50 dakikada da tamamını doldurabiliyor.

Wi-Fi modülü 802.11ac standardında yani 2.4GHz ve 5GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyor, menzille veya stabiliteyle alakalı bir problem yaşamadım. Bluetooth 4.2 ile geliyor, rakibi GM 9 Pro ve Galaxy M20’da 5.0 var, Bluetooth 5.0 kullanan cihazlarınız varsa bir eksi tabii ama telefon 4.2, kullandığınız aksesuarlar 4.2, o zaman çok dert değil.

Huawei P Smart 2019. Tasarım anlamında beğendiğim telefon oldu, dediğim gibi kağıt üstünde plastik denilmiş ama elimdeki hissiyatı oluşturduğu beklentinin çok daha üzerinde, bu kadar kolay çizilmesini de beklememiştim, bu konuda ciddi üzüldüm. Batarya başarımına ise diyecek yok, hem de yeterince seri bir telefon ama çoklu görevdeki agresif bellek yönetimine el atılması gerek. Yonga başarımı Samsung Galaxy M20’den farkla iyi, GM 9 Pro’nun biraz gerisinde.

Her telefonun artısı var eksisi var ama bence Tip C’li olmalıydı bu telefon. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 1800-2000TL arasında. Fazla söze gerek yok, P Smart 2019 fiyatı segmentinde tercih edilebilir bir telefon, üzmez.

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Devamında 5V 2A bir hızlı şarj adaptörü, silikonlu, kaliteli 1 metrelik Micro USB kablosu ve bir kulaklık çıkıyor.Kulaklık kulakiçi bir kulaklık değil, malzemesi, kablosu güven vermedi bana, net. Maksimum sesi eh işte, dinamik aralığı kötü, bası zayıf, tizler berrak değil, genel başarımı itibarıyla kutuya formaliteden konulmuş gibi. Mikrofonuyla telefon görüşmelerinde kullanılabilir ama müzik için kesinlikle halihazırdaki kulaklığınızı kullanın derim.Parmak izi okuyucusu bazen biraz daha hızlı bazen biraz daha yavaş, ortalama bir hız tutturuyor, önemli olan ikiletmemesi, ikiletmiyor. Yüz tanıma da aynı şekilde, özçekim kamerasıyla süreci gerçekleştiriyor, ekstra bir donanım yok, ortam loşsa biraz daha bekletiyor ama tanıyor yüzünüzü, zifiri karanlıkta doğal olarak parmak izini kullanmanız icap ediyor.Mono hoparlörünün sesi ortalama bir seviyede, detay ve ton ayrımı zayıf, tiz sesleri seçemiyorsunuz pek, müzik için keyifli olmayabilir ama dizi-film izlenir, çaldığında da duyuruyor kendini. Kulaklık çıkışının maksimum gücünü ve dinamik aralığını ise beğendim, orta segment ve biraz üstünü doyurabilecek kabiliyette, güzel bir kulaklıkla keyif alabilirsiniz.