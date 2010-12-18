Teknosa’dan büyük şov: Dünyada ilk kez aynı anda 3 farklı ilde 4 yeni mağaza 3D teknolojisiyle açıldı

Teknosa’dan 3 boyutlu 4 mağaza açılışı

Türkiye’de, teknoloji perakendeciliği sektöründe yüzde 40’ın üzerinde pazar payıyla liderliği açık ara elinde bulunduran Teknosa’dan yine bir ilk: Teknosa; İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere 3 farklı ilde 3 boyut teknolojisini (3D) kullanarak 4 mağazasını aynı anda açtı.

Türkiye’nin lider teknoloji perakendecisi Teknosa, özel açılışlarla bir ilke daha imza attı. İstanbul’da 2, Adana ve Ankara’da birer mağazayı 17 Aralık’ta açan Teknosa, dünyada ilk kez 3D teknolojisi ile 4 mağazasını aynı anda açtı. Satış alanını bir anda 10 bin metrekarenin üzerinde artıran Teknosa, Panasonic’in katkılarıyla hayata geçirdiği 3D yayınla açılışları görsel bir şova dönüştürdü.

Teknosa’nın, İstanbul Haramidere Torium, Ankara Batıkent Carrefoursa ve Adana Sabancı İş Merkezi mağazalarıyla birlikte İstanbul Şişli Cevahir Teknosa Exxtra Mağazası açılışı; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ile Teknosa Genel Müdürü Mehmet T. Nane ev sahipliğinde gerçekleşti.

Teknosa Cevahir Mağazası’nda yapılan açılışta konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, holding olarak aynı anda 4 mağazayı açmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Teknosa’nın yıldızlaşan Türkiye’nin kendi sektöründeki yıldızı olduğunu belirten Sabancı, Teknosa ve genel olarak ‘Perakende Grubu’nun Sabancı Holding’in stratejik iş kollarından biri olmaya devam edeceğini ifade etti.

Sabancı, “Ülkemiz büyüdükçe Sabancı Holding olarak biz de büyüyoruz ve ülke topraklarında yatırımlarımızı artırıyoruz” diye konuştu.

Sabancı Holding olarak rekabetçi olmak ve kalite, fiyat, servis üçgeninde başarıya ulaşmak için verimliliğe büyük önem verdiklerine dikkat çeken Sabancı, “Nüfusu genç bir ülke olarak istihdam yaratmak zorundayız. Holding olarak bu konuya dikkatle eğiliyoruz. Perakende grubumuzun en hızlı şirketi Teknosa da bu konuda önemli bir değer yaratıyor. Her açılış, yeni yatırım ve iş imkânları anlamına geliyor” diye konuştu.

Ekonominin kalbi organize perakende

Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, perakende sektörünün hem ülke büyümesinde hem de grubun büyümesinde önemli bir rolü bulunduğuna işaret etti. Organize perakende sektörünün ekonominin kalbini oluşturduğunu kaydeden Dinçer, Teknosa’larda, CarrefourSA’larda, DiaSA’larda ekonominin kalp atışlarını ve halkın nabzını dinlediklerini ifade etti.

Perakende sektörünün geçmiş yıldaki krize rağmen yükselişini sürdürdüğünü kaydeden Dinçer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz de Sabancı Perakende grubu olarak sektörün büyümesine paralel bir büyüme bekliyoruz ve perakende sektörüne inanıyoruz. Bu nedenle de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hep olduğu gibi yatırımlarımıza paralel binlerce gencimize iş fırsatı yaratmanın gururunu yaşayacağız. Kalbimiz sağlam, yüreğimiz Türkiye’nin yüreği, rotamız hep ileri…”

‘Tüketicimizi çok iyi tanıyoruz’

Teknosa’nın açtığı her yeni mağazayla daha çok tüketiciye dokunduklarını da belirten Haluk Dinçer, Teknosa’nın başarısının arka planında bu özelliğinin olduğuna dikkat çekti. “Türkiye’yi ve insanımızı çok iyi tanıyoruz” diyen Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sayede tüketicimizi daha iyi anlıyoruz, istek ve beklentilerini çok iyi görüyoruz ve öngörülerimizi de bu doğrultuda yapıyoruz. Teknosa olarak 21. yüzyıla yakışır tekniklerle tüketicilerimize dokunmaya devam edeceğiz.”

‘10 yıl önce çıktık yola, şimdi sektörün öncüsüyüz’

Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane, Teknosa’nın 10. yılında yüzde 40’ın üzerinde pazar payı ile sektörün açık ara lideri olduğuna dikkat çekerek, “10 yıl önce yola çıktığımızda olduğu gibi yeni sektörün öncüsüyüz” dedi.

Perakende sektörünün yarattığı istihdam ve yatırımlar açısından ekonominin önemli itici güçlerinden biri olduğunu belirten Nane, sektöre ilişkin şunları söyledi:

“Perakende sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki payı her geçen yıl daha da büyüyor. Örneğin 2008 yılında perakende sektörünün ekonomi içindeki payı yüzde 7,9 iken bu oran 2009’da krizin etkisiyle yüzde 7,4’lere geriledi. Ancak bugün görüyoruz ki bu sektör krizin neden olduğu hasarı onarmıştır. Perakendenin ekonomi içindeki payını 2010’un ilk 9 ayında yüzde 9,2’lere ulaştırmıştır.”

Bir günde 10 bin metrekare satış alanı artışı

Teknosa’nın her zaman sektörün ilklerine öncülük ettiğini kaydeden Mehmet Nane, aynı anda açılan 4 mağaza için şöyle konuştu:

“İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere 3 farklı şehrimizde 4 yeni mağazamızı birden açacağız. İstanbul’daki mağazalarımızdan birini Cevahir Alışveriş Merkezi’nde açıyoruz. Açılışlarımız; dünyada ilk kez 3 boyutlu yayın ile 4 mağazada gerçekleşti. Vizyonumuzun ve büyük düşünmemizin bir sınırı yok. Teknosa olarak sadece büyük konuşmuyor, büyük de davranıyoruz. Satış alanımızı bir günde 10 bin metrekare artırdık, brütte bu rakam 15 bini aştı. Bu açılışlarla 2010 yılını net 100 bin metrekarenin üzerinde satış alanı ile kapatıyoruz. ”

Cevahir Alışveriş Merkezi’ndeki Teknosa mağazasının 3 katlı ve toplam 6.000 metrekare olduğunu belirten Mehmet Nane, “Cevahir mağazası Teknosa’lar arasındaki en büyük mağazamız ve içinde kafeterya ve çocuk oyun alanı bulunuyor. Ancak yenilikler bunlarla da sınırlı değil. Çünkü mağazamızın içinde ayrıca bir de teknoloji sınıfı yer alıyor. Adeta bir teknoloji kampüsü. Sonuç olarak Türkiye’de organize elektronik perakendeciliği sektörünü başlatan Teknosa olarak bundan sonra da sektör lideri pozisyonumuzla yeni hayalleri ve hedefleri tüm müşterilerimiz ve sektörümüz için inşa etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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