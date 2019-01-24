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Telefondan daha küçük fotoğraf yazıcısı | Canon Zoemini

3 ay
8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflar dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman basabilmeniz için geliştirilen Canon Zoemini ultra taşınabilir fotoğraf yazıcısına yakından bakıyoruz.
Canon'un en küçük fotoğraf yazıcısı olan Zoemini, bir akıllı telefondan daha küçük olan boyutları ile yüksek taşınabilirlik sunuyor. Zink teknolojisini kullanan yazıcı, telefonunuzdaki fotoğrafları mürekkepsiz ve kartuşsuz olarak basıyor. 

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Blackrz 3 ay en beğenilen
Ya videoyu bana sormadan ne oynatıyorsunuz 😤😤😤
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MysticDesign 3 ay
büyük fotoğraf kağıtlarını falçata ile aynı ölçüde kessek yermi acaba
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ONUR_345241 3 ay
Her bir fotoğrafın maliyeti 3,5 - 4 lira arası.
Mürekkep kullanılmıyor olması avantaj gibi gözüksede kağıt masrafından dolayı birim maliyeti 3,5 - 3,9 TL çok bence. Standart 10x15 boyutunda çıkarsa yine bir nebze normal karşılanabilirdi. O zamanda cep boy olmazdı tabi
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eyupkanat 3 ay
Termal kağıt ücretini merak edenler verdiğin linki inceleyebilir. akakce.com/...
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malifural 3 ay
HP Sprocket ve Polaroid Polmp Zip Mobile de var acaba fotoğraf boyutu ve baskı kalitesi arasında fark var mı hp ye 200 tl daha ucuza bulmak mümkün
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K E N 3 ay
Çok güzel duruyor, acaba kırmızı, mavi yada pembe rengi falan var mı ki? =)
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crazywinner3 3 ay
Termal kağıtların fiyatı ne kadar acaba ?
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Mesutzgvn 3 ay
Termal kağıtları nereden bulacağız ve cihazın fiyatı ne kadar.
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Galatas4ray 3 ay
Hojdur hema pahalıdır.
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Blackrz 3 ay en beğenilen
Ya videoyu bana sormadan ne oynatıyorsunuz 😤😤😤
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ssbrutality 3 ay
Bir Firma düşünün ki Yaptığı herşey on numara olsun.Canon'a olan hayranlığım anlaşılan hiç bitmeyecek.
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