Telefondan daha küçük fotoğraf yazıcısı | Canon Zoemini

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflar dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman basabilmeniz için geliştirilen Canon Zoemini ultra taşınabilir fotoğraf yazıcısına yakından bakıyoruz.
Canon'un en küçük fotoğraf yazıcısı olan Zoemini, bir akıllı telefondan daha küçük olan boyutları ile yüksek taşınabilirlik sunuyor. Zink teknolojisini kullanan yazıcı, telefonunuzdaki fotoğrafları mürekkepsiz ve kartuşsuz olarak basıyor.
Paylaş Tweetle
Mürekkep kullanılmıyor olması avantaj gibi gözüksede kağıt masrafından dolayı birim maliyeti 3,5 - 3,9 TL çok bence. Standart 10x15 boyutunda çıkarsa yine bir nebze normal karşılanabilirdi. O zamanda cep boy olmazdı tabi