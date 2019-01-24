Telefondan daha küçük fotoğraf yazıcısı | Canon Zoemini

Akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflar dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman basabilmeniz için geliştirilen Canon Zoemini ultra taşınabilir fotoğraf yazıcısına yakından bakıyoruz.

Canon'un en küçük fotoğraf yazıcısı olan Zoemini, bir akıllı telefondan daha küçük olan boyutları ile yüksek taşınabilirlik sunuyor. Zink teknolojisini kullanan yazıcı, telefonunuzdaki fotoğrafları mürekkepsiz ve kartuşsuz olarak basıyor.