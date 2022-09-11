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    OEM nedir? OEM ürün ne demek, alınır mı?

    Donanım ve yazılım ürünlerinde dikkat çeken OEM neyin kısaltması hiç merak ettiniz mi? OEM nedir? ve sıkça sorulan OEM ürün alınır mı? sorusunu yanıtlıyoruz.    
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    Orijinal Ürün Üreticisi kısaca OEM, en sık otomotiv ve BT sektöründe duyulan bir terim. Peki, OEM nedir, OEM ürünün farkı nedir? OEM hakkında tüm merak edilenler bu yazıda.

    OEM ne demek ❓

    OEM nedir? ile başlayalım. OEM açılımı; Original Equipment Manufacturer. OEM, Türkçede Orijinal Ürün Üreticisi anlamına gelir. İnternetten bilgisayar parçası veya yazılım satın alırken OEM kısaltması ile karşılaşmışsınızdır. OEM ürünler, genellikle normal perakende ürünlerden daha ucuz olan donanım veya yazılımlar için kullanılır. OEM ürün, perakende ürünlerden farklıdır, farklılıkları bilmek önemlidir.

    oem nedir
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    OEM ürün nedir ❓

    OEM ne anlama gelir? OEM, az önce de söylediğimiz gibi Orijinal Ürün Üreticisi demek. OEM, ürünü kimin sattığına ilişkin değil, ürünün kime satılacağına ilişkin olarak yorumlanabilir. OEM donanımı ve yazılımı, Dell, Lenovo, Asus gibi sistem kuran şirketlere dağıtılmak üzere paketlenir. Bu şirketler orijinal ürün üreticileridir. Örneğin; Asus, Intel’den işlemci, AMD’den ekran kartı satın alarak bu donanımları kendi sistemine dahil eder. Asus, bu bileşenleri ortalama bir tüketicinin erişemeyeceği yollardan, doğrudan üreticiden toplu olarak satın alır.

    OEM ürün, genellikle perakende ambalaj yerine basit bir kutu veya pakette satılır. Mağaza raflarında yer alacak şekilde tasarlanmamışlardır. OEM ürünleri büyük perakende mağazaları dışında (buralarda da nadiren) mağazalarda göremezsiniz; online mağazalarda karşınıza çıkar. Sadece OEM ürünleri satan belirli online mağazalar yoktur. Tanınan e-ticaret sitelerinde OEM etiketli ürünlere denk gelebilirsiniz. OEM ürün satın almak tamamen yasaldır.

    oem ürün nedir
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    OEM yazılım nedir 💻

    Windows, OEM yazılımının en yaygın örneğidir. Genellikle bilgisayar toplayan kişiler tarafından satın alınır ancak güvenlik programları, sistem araçları, ofis programlarının da OEM sürümleri vardır.

    Yazılımı satın aldığınızda genellikle size yalnızca yazılım ve lisans anahtarını içeren bir kutu verilir. Herhangi bir belge almayı beklemeyin. OEM lisanslı yazılımların çoğunda teknik destek hizmeti yoktur. OEM yazılımı genelikle sistem bazında lisanslanır; yani, yazılımı başka bir bilgisayara yükleyemezsiniz. Windows OEM sürümü, kurduğunuz bilgisayarın anakartına bağlı olur. Windows’u yeniden etkinleştirmek için Microsoft ile iletişime geçmeniz gerekir ancak Microsoft bunu yapmak zorunda değil. OEM yazılımının riski budur. Daha ucuzdur ancak bilgisayarınızı değiştirir ya da anakartı yenilerseniz, yazılımı yeniden satın almanız gerekebilir.

    oem yazılım
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    OEM ürün alırken dikkat ⚠️

    OEM ürünü veya donanımı almak yasaldır ancak riskleri vardır. OEM ürünü satın alarak oldukça tasarruf edebilirsiniz ancak bir sorunla karşılaşmanız durumunda destek alabileceğiniz kimse olmaz. Teknik bilgiye sahipseniz, bu bir sorun değil; değilseniz perakende ürün daha iyi seçim olacaktır.

    Alacağınız indirim tutarı ürüne ve satıcıya bağlı olarak değişecektir. Öte yandan çoğu üretici, ürünlerinin yalnızca perakende sürümünü sunar. Donanım tarafı şansa bağlıdır. OEM donanım satın alarak tasarruf edebilirsiniz ancak kablolar, fanlar gibi donanımı tamamlayan şeyler birlikte gelmez, ekstra satın almanız gerekebilir. Bazen OEM ürünü perakende üründen daha pahalıya gelebilir. Seçiminizi yapmadan önce hızlı bir fiyat karşılaştırması yapın. Satın aldığınız ürünle neyin gönderilip gönderilmediğini bilin.

    OEM ürünleri satın almak biraz risklidir; OEM ürün satanlar da bunu belirtir. Bir OEM donanım veya yazılım almadan önce satıcının güvenilirliğini sorgulayın, geri ödeme ve iade sistemine bakın, incelemeleri okuyun. OEM etiketli ürünlerde dolandırıcılık yüksektir. Satıcılar, alıcıları fiyata göre çekmeye çalıştıklarından genellikle detaylardan bahsetmezler. Gerçek olamayacak kadar iyi bir indirim görürseniz, o ürünün sahte olduğundan emin olabilirsiniz. OEM ürünleri satın almadan önce satıcıyla iletişime geçin, benzer ürünleri daha önce satıp satmadığına bakın.

    oem otomotiv
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    Otomotiv OEM nedir 🚘

    OEM, otomobil sektöründe de yaygındır. Oto tamir sektöründe OEM nedir? açıklamak gerekirse; Bir otomobil üreticisi tarafından kullanılan orijinal ürünleri ifade eder. Orijinal ürünler, başka bir üretici tarafından yapılan, aynı araçlarla uyumlu yedek parçalardan farklıdır. OEM parçalar, aracınızın gereksinimlerine göre özel olarak tasarlandığından ve daha kaliteli olduğundan genellikle yedek parçalara tercih edilir. Yedek parçalar daha ucuzdur ancak daha sık arızalanırlar.

    Bu rehber yazıda orijinal ürün üreticisi anlamına gelen OEM nedir? Donanımda, yazılımda, otomotiv sektöründe OEM ne anlama gelir? bundan bahsettik. Ayrıca OEM ürün ne demek? açıkladık. OEM ürünlerin mağazadaki ürünlerden farkına da değindik.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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