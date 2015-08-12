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Telefonların oyun performansı 10 kat artacak "Qualcomm Vulkan demosu"

3 yıl
33,1b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Amerika Los Angles'da düzenlenen Siggraph 2015 Görsel Teknolojiler Fuarında Snapdragon 810 üzerinde yeni nesil mobil grafik API'si Vulkan'ı deneme fırsatı bulduk.
Amerika Los Angles'da düzenlenen Siggraph 2015 Görsel Teknolojiler Fuarında Qualcomm Snapdragon 810 üzerinde yeni nesil mobil grafik API'si Vulkan'ı deneme fırsatı bulduk.
 

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exent4246o 3 yıl en beğenilen grandcross
grandcross

Steam saolsun opengl ye verdiği destek ve yardımla vulkan ı oluşturmayı başardılar. Aslında vulkan da dx12 de metal de aynı şeyi yapıyor. Bu yazılım atılımı Amd nin mantle ile başladı apple ın metal ile değil. Son olarak eğer android telefonlarınız güncelleme alırsa vulkanı telefonunuzda görebilirsiniz ama daha çok telefon satmak için güncelleme vermeyeceklerdir.

3ds Max kullanan birisi olarak söylüyorum.
Directx 12 ile Vukan'ın aynı performansta olma ihtimali yok.
OpenGl tabanlı api'ler Hardware Abstraction Layer kullanır ancak
Directx'de bu özelliğe sahip olmasına rağmen Directx yazılım emülasyonunu kullanır.
Yazılım emülasyonu için işletim sisteminin çekirdeğinde bu işlemleri yapan kapı lazım.
Directx, ntoskrnl.exe üzerinden sadece 1 katmandan geçerek doğrudan donanıma ulaşır.
Ancal OpenGl ve türevi apilerin şanssızlığı ortada 2 tane işletim sistemi çekirdeği olması.
Microsoft'un Hibrit kerneli (chicago+NT):Tekel olmanın avantajıyla sadece Directx'i kullanıyor.
Unix:Mac,Linux,Solaris vs.Tüm işletim sistemleri bu çekirdeğin üzerine kurulmuştur.
Günümüzde hakları Bell Laboratuvarları'na aittir.2000 Yılına kadar çeşitli kişilerce geliştirilmiştir.
Ken Thompson'un 2000 yılında Bell Laboratuvarların'da çalışmayı bırakması üzerine 2000'den itibaren
Open Software Foundation tarafından geliştiriliyor ancak Unix çok hassas bir kernel en ufak bir uyumsuzlukta kernel panic verir.
Tüm birimleri birbiriyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır.Aslında Günümüzdeki Unix 2000 yılından kalmadır.
OSF Unix için ekstra bir katman yaratıp Unix'i bu katman üzerinden çalıştırmaktadır.Bunun sebebi ise
Unix'in yeni nesil teknolojilere destek verebilmesini sağlamaktır.Sorun burada başlıyor OSF bile çekirdek üzerinde çok fazla
değişikliklik yapamaz,Doğal olarak çekirdek OpenGL'e destek sağlayamaz.
OpenGL'e destek veren bir çekirdek yapma fikri ise pek mümkün görünmüyor.
Kendi çekirdeğini yapmayı çok isteyen firmalardan birisi Apple'dır.Bunun için çok atılım yaptı.Geliştirilmesi 21 yıl önce bırakılmış Mach kernel'ı üzerinden
XNU adını verdiği kernel'ı geliştirebildi ancak bu kernel çok kısıtlıydı mecburi olarak cihazlarında Unix ile bu kernel'ı birleştirmek zorunda kaldı.
Doğal olarak yakın gelecekte yeni bir çekirdek çıkma ihtimali yok gibi.Çünkü çekirdek yapmak herkesin başarabileceği bir şey değil.
Ancak daha'da ilginç bir olay var.Unix'in haklarına sahip olan Bell Laboratuvarları günümüzde Alcatel-Lucent'e ait.
İlginç olan şey ise 15 Nisan 2015 tarihinde Nokia, Alcatel-Lucent'i 15.6 milyar Euro'ya satın aldı.
grandcrossSteam saolsun opengl ye verdiği destek ve yardımla vulkan ı oluşturmayı başardılar. Aslında vulkan da dx12 de metal de aynı ş...
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N. Chomsky 3 yıl

Yeni bilgiler yok mu bu konuda?
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underlater 3 yıl
Microsoft Vulkan'ın atası Mantle'ı örnek alarak Dx12'yi geliştirdi. Yani gerçekten işe yarayan bir API bu. İnşallah sadece üst seviye işlemciler için değil giriş ve orta seviye işlemciler içinde getirirler bu API'yi. O zaman oyunlar da destek verdi mi oyun için ortadan kalkmaz ama çok güçlü telefon alma ihtiyacı azalır. Bence güzel bir gelişme!...
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kahraman91 3 yıl
10 kat çok iddalı çıkınca konusmak daha mantıklı sanki.
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kadirirdem 3 yıl
quallcomm eski günlerine dön artık bence.... güzel gelişmeler bunlar ama teoriyi gerçeğe yansıt....
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emurat 3 yıl
Arkadaşlar bende Snapdrogon 800 var opengl 3.0 destekliyor. Biz kesin alamıyoruz dimi ozaman bu desteği?

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WiiSmash 3 yıl
çok güzel gelişmeler
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Al Swearengen 3 yıl
Atış serbest nasıl olsa daha çıkmadı.
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Worm Holes 3 yıl
Mtk işlemciler de vulkan'a destek verecek mi öyle bir bilgi var mı?
heilo x10'lu telefon almayı düşünüyorm bu teknolojiden yararlanmak güzel olurdu
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emurat 3 yıl
Snapdragon 800 OpenGL ES 3.1 desteklemediği için alamayacağız galiba.
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S,W,A,T 3 yıl
şu anki snapdragon 800 600 ve 400 telefonlara güncelleme şeklinde gelirse çok iyi olur aksi takdirde yeni telefonlarda 4k ile sunulacak ve yeni api bir işe yaramayacak
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Virinom 3 yıl
kesbi
Benim telefonda Mediatek 6595M işlemci var. Sanırım PowerVR G6200 grafik çipi var. Opengl 3.1 desteği var diye hatırlıyorum ama emin değilim. Bu destek yeni android sürümleriyle mi gelecek, mevcut cihazlara nasıl verilecek.

Mevcut cihazlara geleceğini düşünmüyorum. Videoda G Flex 2 üzerinde çalıştırılmış mesela ama mevcut G Flex 2 kullanıcılarına güncelleme olarak vermezler.
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