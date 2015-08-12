Telefonların oyun performansı 10 kat artacak "Qualcomm Vulkan demosu"

Genel Yayın Yönetmeni
Amerika Los Angles'da düzenlenen Siggraph 2015 Görsel Teknolojiler Fuarında Snapdragon 810 üzerinde yeni nesil mobil grafik API'si Vulkan'ı deneme fırsatı bulduk.
Amerika Los Angles'da düzenlenen Siggraph 2015 Görsel Teknolojiler Fuarında Qualcomm Snapdragon 810 üzerinde yeni nesil mobil grafik API'si Vulkan'ı deneme fırsatı bulduk.
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3ds Max kullanan birisi olarak söylüyorum.
Directx 12 ile Vukan'ın aynı performansta olma ihtimali yok.
OpenGl tabanlı api'ler Hardware Abstraction Layer kullanır ancak
Directx'de bu özelliğe sahip olmasına rağmen Directx yazılım emülasyonunu kullanır.
Yazılım emülasyonu için işletim sisteminin çekirdeğinde bu işlemleri yapan kapı lazım.
Directx, ntoskrnl.exe üzerinden sadece 1 katmandan geçerek doğrudan donanıma ulaşır.
Ancal OpenGl ve türevi apilerin şanssızlığı ortada 2 tane işletim sistemi çekirdeği olması.
Microsoft'un Hibrit kerneli (chicago+NT):Tekel olmanın avantajıyla sadece Directx'i kullanıyor.
Unix:Mac,Linux,Solaris vs.Tüm işletim sistemleri bu çekirdeğin üzerine kurulmuştur.
Günümüzde hakları Bell Laboratuvarları'na aittir.2000 Yılına kadar çeşitli kişilerce geliştirilmiştir.
Ken Thompson'un 2000 yılında Bell Laboratuvarların'da çalışmayı bırakması üzerine 2000'den itibaren
Open Software Foundation tarafından geliştiriliyor ancak Unix çok hassas bir kernel en ufak bir uyumsuzlukta kernel panic verir.
Tüm birimleri birbiriyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır.Aslında Günümüzdeki Unix 2000 yılından kalmadır.
OSF Unix için ekstra bir katman yaratıp Unix'i bu katman üzerinden çalıştırmaktadır.Bunun sebebi ise
Unix'in yeni nesil teknolojilere destek verebilmesini sağlamaktır.Sorun burada başlıyor OSF bile çekirdek üzerinde çok fazla
değişikliklik yapamaz,Doğal olarak çekirdek OpenGL'e destek sağlayamaz.
OpenGL'e destek veren bir çekirdek yapma fikri ise pek mümkün görünmüyor.
Kendi çekirdeğini yapmayı çok isteyen firmalardan birisi Apple'dır.Bunun için çok atılım yaptı.Geliştirilmesi 21 yıl önce bırakılmış Mach kernel'ı üzerinden
XNU adını verdiği kernel'ı geliştirebildi ancak bu kernel çok kısıtlıydı mecburi olarak cihazlarında Unix ile bu kernel'ı birleştirmek zorunda kaldı.
Doğal olarak yakın gelecekte yeni bir çekirdek çıkma ihtimali yok gibi.Çünkü çekirdek yapmak herkesin başarabileceği bir şey değil.
Ancak daha'da ilginç bir olay var.Unix'in haklarına sahip olan Bell Laboratuvarları günümüzde Alcatel-Lucent'e ait.
İlginç olan şey ise 15 Nisan 2015 tarihinde Nokia, Alcatel-Lucent'i 15.6 milyar Euro'ya satın aldı.