Chery Tiggo 7 Pro inceleme - Söylendiği kadar iyi mi?

Türkiye pazarına fiyat/performans olarak iddialı bir giriş yapan Çinli üretici Chery'nin Tiggo 7 Pro modelini inceledik ve izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık.

Türkiye pazarına fiyat/performans olarak iddialı bir giriş yapan Çinli üretici Chery'nin Tiggo 7 Pro modelini inceledik ve izlenimlerimizi siz değerli okurlarımıza aktarmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenerek, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Dış tasarım

05:15 - Bagaj

07:39 - İç mekan (arka bölüm)

11:09 - İç mekan (ön bölüm)

15:43 - Test sürüşü izlenimleri başlangıç

16:16 - Teknik detaylar

17:23 - Yakıt tüketimi nasıl?

18:53 - Motor performansı nasıl?

21:30 - Sürüş konforu ve yalıtım

23:12 - Ekranlar ve diğer teknolojiler

27:30 - Fiyat

28:33 - Kapanış

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