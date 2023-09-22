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    Chery Tiggo 7 Pro inceleme - Söylendiği kadar iyi mi?

    Türkiye pazarına fiyat/performans olarak iddialı bir giriş yapan Çinli üretici Chery'nin Tiggo 7 Pro modelini inceledik ve izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. 

    Türkiye pazarına fiyat/performans olarak iddialı bir giriş yapan Çinli üretici Chery'nin Tiggo 7 Pro modelini inceledik ve izlenimlerimizi siz değerli okurlarımıza aktarmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenerek, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

    00:00 - Dış tasarım

    05:15 - Bagaj

    07:39 - İç mekan (arka bölüm)

    11:09 - İç mekan (ön bölüm)

    15:43 - Test sürüşü izlenimleri başlangıç

    16:16 - Teknik detaylar

    17:23 - Yakıt tüketimi nasıl?

    18:53 - Motor performansı nasıl?

    21:30 - Sürüş konforu ve yalıtım

    23:12 - Ekranlar ve diğer teknolojiler

    27:30 - Fiyat

    28:33 - Kapanış

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