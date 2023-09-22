Chery Tiggo 7 Pro inceleme - Söylendiği kadar iyi mi?

Türkiye pazarına fiyat/performans olarak iddialı bir giriş yapan Çinli üretici Chery'nin Tiggo 7 Pro modelini inceledik ve izlenimlerimizi siz değerli okurlarımıza aktarmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenerek, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Dış tasarım
05:15 - Bagaj
07:39 - İç mekan (arka bölüm)
11:09 - İç mekan (ön bölüm)
15:43 - Test sürüşü izlenimleri başlangıç
16:16 - Teknik detaylar
17:23 - Yakıt tüketimi nasıl?
18:53 - Motor performansı nasıl?
21:30 - Sürüş konforu ve yalıtım
23:12 - Ekranlar ve diğer teknolojiler
27:30 - Fiyat
28:33 - Kapanış